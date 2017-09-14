Додано: Пон 30 вер, 2024 12:35

detroytred написав: І це чомусь вас не бентежило)) І це чомусь вас не бентежило))

detroytred написав: Втретє запитаю: навіщо ви тоді дивитесь оті 300 тг-каналів? Навіщо? Втретє запитаю: навіщо ви тоді дивитесь оті 300 тг-каналів? Навіщо?

detroytred написав: В контексті цікавості чому-навіщо. В контексті цікавості чому-навіщо.

"марафон" на этом форуме давно имеет нарицательное значение, как и фамилии швец, арестович, буданов, гордон, которые давно живут своей жизнью. "Не смотрите марафон" означало "не верьте всему что говорят и пишут". Но если хотите верьте. Мне индифферентно что вы читаете и смотрите. Если вы об этом.Развлекаюсь. полезной информации там 1%. На мой взгляд сейчас самая полезная инфа - вдение партнеров на продолжение или окончание (заморозку) войны. От него зависит буквально всё. А не от мирных планов Зеленского, половина пунктов которого начинаются со слов "примите" и "помогите"Очень хочется услышать мнение что войну нужно продолжать, а потом посмотреть сколько помощи выделила именно эта страна. Пока что звучат общие фразы, которые могут означать что угодно. а-ля "Казнить нельзя помиловать" (без запятой)хорошо, вам виднее что вы имели в виду. На этой фразе и остановимся.