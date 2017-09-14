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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10129101301013110132>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 13:09

  ЛАД написав:
  Успіх написав:Дивно, чому Флай і інші це не викладають?
Див перших 5хв >>>
[youtube]2TnRDzWj8Yw...

Понимаю, что Вам понравилось, но видео так себе.
Она говорит о том, что ОП "нищить репутацію армії", но сама тут же говорит о "недокомандирах".
А вообще, наша проблема в том, что мы вроде бы отвергли социализм и выбрали капитализм. Но капитализм какой-то фэнтезийный. Хотим какоё-то "социалистический капитализм". Когда-то,может быть, удастся такой создать. Когда Украина будет гораздо богаче, чем сегодня. Но мы хотим сегодня и не хотим признать и принять наш выбор.
А сейчас часто-густо раздаются призывы вернуться фактически к советским порядкам, причём часто от тех же людей, которые клеймят Советы как "империю зла".

Дик, саме кумедне те, що нові капіталісти по суті виявилися ще комуністичнішими за савецьких --- за совдепу військовим не співали пісень про купи на службу принтер, хформу, пальне, дрона і т.д. і не казали виконувати, зокрема своїх посадових обов'язків, ще й за пару посад.

А тепер Марченко, який навіть в 1995-му після школи не зміг два рази пройти конкурс-вимоги до військового вишу і не бачив в очі того совдепу армійського, заявляє про радянщина зараз у війську.

Зате повернутися до савецьких погроз, контролю і примусу часів вусатого батька народів заклики від нових коммі лунають ще й як...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 13:22

савєцкі генералісимуси-мясники докерувались... :shock:

У Вугледарі спостерігається дуже складна ситуація — ворог тисне, а українське угрупування має великі втрати, командування не дає дозволу на відхід. :shock: Про це Фокусу розповів боєць з 72-ї ОМБр.

підʼїзди до Вугледара та евакуація заблокована, тоді як єдиний піший шлях виходу перебуває під вогневим контролем російських військових. Військовослужбовець наголосив, що в місті дуже багато поранених, евакуація "середніх" — неможлива. Також боєць не впевнений, що поранені зможуть вийти з Вугледара.

Дуже багато важких 300, яких винести пішки під дронами нереально, так само безліч 200 лежать просто дорогами" :shock: :o , — повідомив військовий з 72-ї ОШБр.
https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/670599- ... ya-u-misti
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 13:25

с русского тг

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 13:26

  Успіх написав:Навіть дату/цифри не боїться вказувати

Нормально, підходяще дам іще запасу йому. в мене отпуск з 25 на 15 днів.
Приїду з отпуску вже в мирну армію , тратить зароблене на елітний алкоголь , мясо і креветки :lol:
Або не приїду. Інтріга сохраняється. :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 13:28

  Banderlog написав:Приїду з отпуску вже в мирну армію
в румынскую)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 13:29

  jump написав:савєцкі генералісимуси-мясники докерувались... :shock:

У Вугледарі спостерігається дуже складна ситуація — ворог тисне, а українське угрупування має великі втрати, командування не дає дозволу на відхід. :shock: Про це Фокусу розповів боєць з 72-ї ОМБр.

підʼїзди до Вугледара та евакуація заблокована, тоді як єдиний піший шлях виходу перебуває під вогневим контролем російських військових. Військовослужбовець наголосив, що в місті дуже багато поранених, евакуація "середніх" — неможлива. Також боєць не впевнений, що поранені зможуть вийти з Вугледара.

Дуже багато важких 300, яких винести пішки під дронами нереально, так само безліч 200 лежать просто дорогами" :shock: :o , — повідомив військовий з 72-ї ОШБр.
https://focus.ua/uk/eksklyuzivy/670599- ... ya-u-misti

ГК був начштабом і комбригом 72-ї.
На ній отримав звання генерала.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 13:33

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Арестовича, которого я советовал, так понимаю, вы слушать не захотели.
Романенко-Щелин, которых чуть выше выложил flyman, тоже не захотели?
В принципе он говорит о том же, что и Арестович, только немного с другой стороны. Послушайте хотя бы с 5:00 до 10:00, 12:00 до 15:10 и 37:40 до 43:20
на арестовича мне жалко своего времени.

Был период когда я его слушал в 2022 что война вот вот закончится и мы побеждаем. Потом он вроде признался что намеренно лгал (по слухам, Я его перестал к тому времени слушать). Но то что война вот вот закончится нашей победой я слышал лично.
......
Я не смотрю ни одного блогера. И "свои" 300 тг каналов читаю по диагонали.

Вы настолько обидчивы, что я уже и боюсь вам отвечать. Своим диалогом с detroytred вы это подтвердили.
"на арестовича мне жалко своего времени". На Щелина тоже?
Арестович правильно вёл себя в начале 2022, тогда это было нужно. Да, лгал, но разумные люди понимали это и понимали, что это своего рода психотерапия.
Я не "давлю на вас Арестовичем (Щелиным или ещё кем-то)".
В чём смысл слушать блогеров, политиков, специалистов по каким-то вопросам вам уже хорошо объяснил detroytred. Не буду повторять.
Другой вопрос, кого слушать. Не вижу смысла слушать блогера, который только вчера выбрался из пелёнок (не по возрасту, это может быть и вполне взрослый человек) и не имеет достаточных знаний, чтобы рассуждать о тех вопросах, которые он поднимает. Нет большого смысла слушать блогера, который явно политически ангажирован и всё, что он говорит объясняется эти. Если кому-то хочется тратить время на Славка или TRIGGER MMA, пожалуйста, никто не запрещает. Но зачем?
Есть смысл слушать умных и знающих людей, даже если они порой привирают. Они могут натолкнуть на какую-то мысль, дать неизвестную вам информацию. Никто не требует принимать всё сказанное ими за чистую монету и безоговорочно соглашаться.
Кстати, чтение советских газет неплохо приучало фильтровать информацию.
Надеюсь, вы не считаете, что вы умнее всех на свете и всё знаете? Так почему бы не послушать умных и знающих людей?
(Надеюсь, вы не обидитесь на последние вопросы. :) Это относится и ко мне, и ко всем остальным).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 13:35

  ЛАД написав:Вы настолько обидчивы, что я уже и боюсь вам отвечать
а вы не отвечайте) фобии снижают качество жизни.
  ЛАД написав:Надеюсь, вы не считаете, что вы умнее всех на свете и всё знаете?
а если считаю, станете со мной соревноваться?

Арестович спиздоболил, прокоментировав ракету, разрушившую многоэтажку в Днепре (какое он имел моральное право не зная ситуации её комментировать?). Но вы продолжаете его смотреть. Ваше право. Сломанные часы 2р в сутки показывают правильное время. Даже сломанный блогер иногда может выдать что-то умное, воруя ваше время.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 30 вер, 2024 13:49, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 13:41

  Wirująświatła написав:..........
  ЛАД написав:Надеюсь, вы не считаете, что вы умнее всех на свете и всё знаете?
а если считаю, станете со мной соревноваться?

Если считаете, пойму, что вы глупее, чем я думал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 13:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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Faceless
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