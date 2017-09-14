Успіх написав:Дивно, чому Флай і інші це не викладають? Див перших 5хв >>> [youtube]2TnRDzWj8Yw...
Понимаю, что Вам понравилось, но видео так себе. Она говорит о том, что ОП "нищить репутацію армії", но сама тут же говорит о "недокомандирах". А вообще, наша проблема в том, что мы вроде бы отвергли социализм и выбрали капитализм. Но капитализм какой-то фэнтезийный. Хотим какоё-то "социалистический капитализм". Когда-то,может быть, удастся такой создать. Когда Украина будет гораздо богаче, чем сегодня. Но мы хотим сегодня и не хотим признать и принять наш выбор. А сейчас часто-густо раздаются призывы вернуться фактически к советским порядкам, причём часто от тех же людей, которые клеймят Советы как "империю зла".
Дик, саме кумедне те, що нові капіталісти по суті виявилися ще комуністичнішими за савецьких --- за совдепу військовим не співали пісень про купи на службу принтер, хформу, пальне, дрона і т.д. і не казали виконувати, зокрема своїх посадових обов'язків, ще й за пару посад.
А тепер Марченко, який навіть в 1995-му після школи не зміг два рази пройти конкурс-вимоги до військового вишу і не бачив в очі того совдепу армійського, заявляє про радянщина зараз у війську.
Зате повернутися до савецьких погроз, контролю і примусу часів вусатого батька народів заклики від нових коммі лунають ще й як...
У Вугледарі спостерігається дуже складна ситуація — ворог тисне, а українське угрупування має великі втрати, командування не дає дозволу на відхід. Про це Фокусу розповів боєць з 72-ї ОМБр.
підʼїзди до Вугледара та евакуація заблокована, тоді як єдиний піший шлях виходу перебуває під вогневим контролем російських військових. Військовослужбовець наголосив, що в місті дуже багато поранених, евакуація "середніх" — неможлива. Також боєць не впевнений, що поранені зможуть вийти з Вугледара.
Успіх написав:Навіть дату/цифри не боїться вказувати
Нормально, підходяще дам іще запасу йому. в мене отпуск з 25 на 15 днів. Приїду з отпуску вже в мирну армію , тратить зароблене на елітний алкоголь , мясо і креветки Або не приїду. Інтріга сохраняється.
У Вугледарі спостерігається дуже складна ситуація — ворог тисне, а українське угрупування має великі втрати, командування не дає дозволу на відхід. Про це Фокусу розповів боєць з 72-ї ОМБр.
підʼїзди до Вугледара та евакуація заблокована, тоді як єдиний піший шлях виходу перебуває під вогневим контролем російських військових. Військовослужбовець наголосив, що в місті дуже багато поранених, евакуація "середніх" — неможлива. Також боєць не впевнений, що поранені зможуть вийти з Вугледара.
ЛАД написав:Арестовича, которого я советовал, так понимаю, вы слушать не захотели. Романенко-Щелин, которых чуть выше выложил flyman, тоже не захотели? В принципе он говорит о том же, что и Арестович, только немного с другой стороны. Послушайте хотя бы с 5:00 до 10:00, 12:00 до 15:10 и 37:40 до 43:20
на арестовича мне жалко своего времени.
Был период когда я его слушал в 2022 что война вот вот закончится и мы побеждаем. Потом он вроде признался что намеренно лгал (по слухам, Я его перестал к тому времени слушать). Но то что война вот вот закончится нашей победой я слышал лично. ...... Я не смотрю ни одного блогера. И "свои" 300 тг каналов читаю по диагонали.
Вы настолько обидчивы, что я уже и боюсь вам отвечать. Своим диалогом с detroytred вы это подтвердили. "на арестовича мне жалко своего времени". На Щелина тоже? Арестович правильно вёл себя в начале 2022, тогда это было нужно. Да, лгал, но разумные люди понимали это и понимали, что это своего рода психотерапия. Я не "давлю на вас Арестовичем (Щелиным или ещё кем-то)". В чём смысл слушать блогеров, политиков, специалистов по каким-то вопросам вам уже хорошо объяснил detroytred. Не буду повторять. Другой вопрос, кого слушать. Не вижу смысла слушать блогера, который только вчера выбрался из пелёнок (не по возрасту, это может быть и вполне взрослый человек) и не имеет достаточных знаний, чтобы рассуждать о тех вопросах, которые он поднимает. Нет большого смысла слушать блогера, который явно политически ангажирован и всё, что он говорит объясняется эти. Если кому-то хочется тратить время на Славка или TRIGGER MMA, пожалуйста, никто не запрещает. Но зачем? Есть смысл слушать умных и знающих людей, даже если они порой привирают. Они могут натолкнуть на какую-то мысль, дать неизвестную вам информацию. Никто не требует принимать всё сказанное ими за чистую монету и безоговорочно соглашаться. Кстати, чтение советских газет неплохо приучало фильтровать информацию. Надеюсь, вы не считаете, что вы умнее всех на свете и всё знаете? Так почему бы не послушать умных и знающих людей? (Надеюсь, вы не обидитесь на последние вопросы. Это относится и ко мне, и ко всем остальным).
ЛАД написав:Вы настолько обидчивы, что я уже и боюсь вам отвечать
а вы не отвечайте) фобии снижают качество жизни.
ЛАД написав:Надеюсь, вы не считаете, что вы умнее всех на свете и всё знаете?
а если считаю, станете со мной соревноваться?
Арестович спиздоболил, прокоментировав ракету, разрушившую многоэтажку в Днепре (какое он имел моральное право не зная ситуации её комментировать?). Но вы продолжаете его смотреть. Ваше право. Сломанные часы 2р в сутки показывают правильное время. Даже сломанный блогер иногда может выдать что-то умное, воруя ваше время.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 30 вер, 2024 13:49, всього редагувалось 1 раз.