Додано: Пон 30 вер, 2024 13:33

Wirująświatła написав: ЛАД написав: Арестовича, которого я советовал, так понимаю, вы слушать не захотели.

Романенко-Щелин, которых чуть выше выложил flyman, тоже не захотели?

В принципе он говорит о том же, что и Арестович, только немного с другой стороны. Послушайте хотя бы с 5:00 до 10:00, 12:00 до 15:10 и 37:40 до 43:20 Арестовича, которого я советовал, так понимаю, вы слушать не захотели.Романенко-Щелин, которых чуть выше выложил flyman, тоже не захотели?В принципе он говорит о том же, что и Арестович, только немного с другой стороны. Послушайте хотя бы с 5:00 до 10:00, 12:00 до 15:10 и 37:40 до 43:20 на арестовича мне жалко своего времени.



Был период когда я его слушал в 2022 что война вот вот закончится и мы побеждаем. Потом он вроде признался что намеренно лгал (по слухам, Я его перестал к тому времени слушать). Но то что война вот вот закончится нашей победой я слышал лично.

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Я не смотрю ни одного блогера. И "свои" 300 тг каналов читаю по диагонали. на арестовича мне жалко своего времени.Был период когда я его слушал в 2022 что война вот вот закончится и мы побеждаем. Потом он вроде признался что намеренно лгал (по слухам, Я его перестал к тому времени слушать). Но то что война вот вот закончится нашей победой я слышал лично.......Я не смотрю ни одного блогера. И "свои" 300 тг каналов читаю по диагонали.

Вы настолько обидчивы, что я уже и боюсь вам отвечать. Своим диалогом свы это подтвердили."на арестовича мне жалко своего времени". На Щелина тоже?Арестович правильно вёл себя в начале 2022, тогда это было нужно. Да, лгал, но разумные люди понимали это и понимали, что это своего рода психотерапия.Я не "давлю на вас Арестовичем (Щелиным или ещё кем-то)".В чём смысл слушать блогеров, политиков, специалистов по каким-то вопросам вам уже хорошо объяснил. Не буду повторять.Другой вопрос, кого слушать. Не вижу смысла слушать блогера, который только вчера выбрался из пелёнок (не по возрасту, это может быть и вполне взрослый человек) и не имеет достаточных знаний, чтобы рассуждать о тех вопросах, которые он поднимает. Нет большого смысла слушать блогера, который явно политически ангажирован и, что он говорит объясняется эти. Если кому-то хочется тратить время на Славка или TRIGGER MMA, пожалуйста, никто не запрещает. Но зачем?Есть смысл слушать умных и знающих людей, даже если они порой привирают. Они могут натолкнуть на какую-то мысль, дать неизвестную вам информацию. Никто не требует принимать всё сказанное ими за чистую монету и безоговорочно соглашаться.Кстати, чтение советских газет неплохо приучало фильтровать информацию.Надеюсь, вы не считаете, что вы умнее всех на свете и всё знаете? Так почему бы не послушать умных и знающих людей?(Надеюсь, вы не обидитесь на последние вопросы.Это относится и ко мне, и ко всем остальным).