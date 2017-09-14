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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10129101301013110132

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 13:51

  ЛАД написав:Если считаете, пойму, что вы глупее, чем я думал.
Вопрос в лоб про уровень интеллекта оппонента это тупейшая провокация конфликта. Этим болели советские учителя вычитывавшие двоешников. На другие методы ума не хватало. Сейчас за публичную оценку интеллекта ученика учитель может вылететь со школы.

Вы ждали что я начну перед вами оправдываться? не дождетесь. Вас постоянно тянет на провокации и хамство. А потом вы обижаетесь когда вам почему-то тоже хамят. Считаю я себя самым умным или самым глупым моё личное дело, которое вас не должно интересовать. Если хотите со мной общаться, снимите корону и ведите себя прилично.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 30 вер, 2024 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 13:59

  flyman написав:..................
Не про ту класовість мова: прошарки капіталістичнога суспільства, в якому всі мають однакові базові права по народженню і середньовічного проти середньовічного кастового суспільства із царями, духовенством, дворянством та всіма іншими "не блакитної крові". Але ЛАД не був би ЛАДом якби не заперечував очевидні речі та історичні процеси. В нього якщо флайман пише про те що йде дощ, то це означає що він його викликав в певний спосіб.

Неправильно понимаете.
Я не приписываю вам, что вы вызвали дождь. Так же, как не приписываю вам, что вы вызвали войну. В отличие от вас и будивельника, которые обвиняют в этом русскоязычных украинцев.
Сословия существуют необязательно по праву рождения. Щелин говорил о разных правах сословий.
Хотя и "по праву рождения№ тоже далеко не полностью изжито. У родившегося в бедной негритянской семье шансы заметно ниже, чем сына сенатора. Шансы у сына Ахметова или Порошенко сильно отличаются от шансов сына дворника.
А если хотите, чтобы вас правильно понимали, высказывайтесь чётче и яснее, а не пишите о "беглых неграх".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 14:05

:twisted:
  ЛАД написав:
  flyman написав:..................
Не про ту класовість мова: прошарки капіталістичнога суспільства, в якому всі мають однакові базові права по народженню і середньовічного проти середньовічного кастового суспільства із царями, духовенством, дворянством та всіма іншими "не блакитної крові". Але ЛАД не був би ЛАДом якби не заперечував очевидні речі та історичні процеси. В нього якщо флайман пише про те що йде дощ, то це означає що він його викликав в певний спосіб.

Неправильно понимаете.
Я не приписываю вам, что вы вызвали дождь. Так же, как не приписываю вам, что вы вызвали войну. В отличие от вас и будивельника, которые обвиняют в этом русскоязычных украинцев.
Сословия существуют необязательно по праву рождения. Щелин говорил о разных правах сословий.
Хотя и "по праву рождения№ тоже далеко не полностью изжито. У родившегося в бедной негритянской семье шансы заметно ниже, чем сына сенатора. Шансы у сына Ахметова или Порошенко сильно отличаются от шансов сына дворника.
А если хотите, чтобы вас правильно понимали, высказывайтесь чётче и яснее, а не пишите о "беглых неграх".

Мова в Щеліна була про те що в Україні створена кастова система XVII ст. а ЛАДи у відповідь "а в США негрів лінчують" а діти мультимільонера Трампа (не цього а поперердьного) мають більше можливостей чим діти мігрантів типу Камали Харіс.
А порада зав"язувати із російськомовним українством, так як це тупикова гілка еволюції, і що об"єктивний історичний процес це доказує ЛАДи сприймають як "розпалювання ворожнечі".
Востаннє редагувалось flyman в Пон 30 вер, 2024 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 14:10

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Если считаете, пойму, что вы глупее, чем я думал.
Вопрос в лоб про уровень интеллекта оппонента это тупейшая провокация конфликта. Этим болели советские учителя вычитывавшие двоешников. На другие методы ума не хватало. Сейчас за публичную оценку интеллекта ученика учитель может вылететь со школы.

Вы ждали что я начну перед вами оправдываться? не дождетесь. Вас постоянно тянет на провокации и хамство. А потом вы обижаетесь когда вам почему-то тоже хамят. Считаю я себя самым умным или самым глупым моё личное дело, которое вас не должно интересовать. Если хотите со мной общаться, снимите корону и ведите себя прилично.

Всё понятно.
Детские обиды и пр.
Снимите корону с себя и перестаньте считать себя пупом земли. И мне, в общем-то, безразлично, считаете ли вы себя самым умным. Просто, если считаете, приму это к сведению и не буду обращать внимание.
Я не ждал, что вы начнёте оправдываться, тем более, что я вас ни в чём не обвинял.
Считал, что задал чисто риторический вопрос ("Надеюсь, вы не считаете, что вы умнее всех на свете и всё знаете?"), на который естественен ответ "нет", и даже поставил смайлик. Оказывается ошибался.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 14:17



точка зрения наиболее близкая к моей. Рычаги закончить конфликт есть, США может надавить на Зеленского, а Китай на путина. То есть осталось им между собой договориться.

а это уже фантастика
Но это же в итоге станет причиной дополнительного пункта в соглашении между Китаем и Америкой об обязательном ядерном разоружении России.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 30 вер, 2024 14:27, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 14:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прекращение огня не принесет пользы Украине, Путин всегда нарушает свое слово, - Bloomberg
Путин время от времени показывал готовность к переговорам, но его условия, в частности отказ Украины от претензий на четыре аннексированных региона и Крым, а также от стремления к вступлению в НАТО, свидетельствуют о его неискренности. Вся экономика России мобилизована на войну, Кремль продолжает покупать оружие у стран-изгоев, а цель Путина остается неизменной: покорить Украину.

Перемирие создает значительные риски для Украины. Пауза в боевых действиях даст российской армии возможность набрать новые силы, восстановить потери, восполнить недостаток оружия и исправить тактические недостатки. Путин, скорее всего, использует эту паузу для подготовки к новым атакам, как это уже было после вторжения в 2014 году.

Эта угроза усиливается тем, что прекращение огня может подорвать международную поддержку Украины. Западные союзники уже ищут повод уменьшить финансовую помощь, и некоторые, как Германия, планируют сокращение в следующем бюджете. Перемирие может предоставить им удобное оправдание.
....
Во-первых, необходимо сохранить финансовую и военную поддержку для Украины. Сокращение помощи сейчас только укрепит позиции Путина. Необходимо усиливать украинскую противовоздушную оборону, увеличивать поставки боеприпасов и снимать ограничения на использование ракет большой дальности. Только скоординированные усилия такого масштаба способны изменить расчеты Путина.

Во-вторых, союзники должны разработать надежные гарантии безопасности для Украины. Это задача не из легких, поскольку НАТО пока не готово к прямым обязательствам в отношении государства, не являющегося членом Альянса. Однако, должно быть создано коллективное обещание - явное или неявное - защищать территории, которые сейчас находятся под контролем Украины.

"В течение своего кровавого правления Путин всегда был готов нарушать перемирие, нарушать договоренности и нарушать свое слово каждый раз, когда видел в этом стратегическую выгоду. Есть все основания полагать, что на этот раз он поступит так же. Без надлежащих мер предосторожности прекращение огня не прекратило бы войну, не спасло бы жизни и не принесло бы пользы обычным украинцам. Все было бы наоборот", - подытожило издание.


PS. Собственно, о рисках "перемирия" сейчас я писал ранее, что это позволит Путину укрепить свою армию и что это может ослабить военную помошь Украине, типа, у вас же перемирие, зачем вам военная помощь ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 14:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Не про ту класовість мова: прошарки капіталістичнога суспільства, в якому всі мають однакові базові права по народженню і середньовічного проти середньовічного кастового суспільства із царями, духовенством, дворянством та всіма іншими "не блакитної крові". Але ЛАД не був би ЛАДом якби не заперечував очевидні речі та історичні процеси. В нього якщо флайман пише про те що йде дощ, то це означає що він його викликав в певний спосіб.

Колись бачив дослідження, що сина професора шинси професором стати в 5 разів вищі ніж у сина слюсаря. І ще купа подібних моментів. І це в демократичних США де соціальні ліфти ПРАЦЮЮТЬ.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 14:27

  flyman написав::twisted:
  ЛАД написав:
  flyman написав:..................
Не про ту класовість мова: прошарки капіталістичнога суспільства, в якому всі мають однакові базові права по народженню і середньовічного проти середньовічного кастового суспільства із царями, духовенством, дворянством та всіма іншими "не блакитної крові". Але ЛАД не був би ЛАДом якби не заперечував очевидні речі та історичні процеси. В нього якщо флайман пише про те що йде дощ, то це означає що він його викликав в певний спосіб.

Неправильно понимаете.
Я не приписываю вам, что вы вызвали дождь. Так же, как не приписываю вам, что вы вызвали войну. В отличие от вас и будивельника, которые обвиняют в этом русскоязычных украинцев.
Сословия существуют необязательно по праву рождения. Щелин говорил о разных правах сословий.
Хотя и "по праву рождения№ тоже далеко не полностью изжито. У родившегося в бедной негритянской семье шансы заметно ниже, чем сына сенатора. Шансы у сына Ахметова или Порошенко сильно отличаются от шансов сына дворника.
А если хотите, чтобы вас правильно понимали, высказывайтесь чётче и яснее, а не пишите о "беглых неграх".

Мова в Щеліна була про те що в Україні створена кастова система XVII ст. а ЛАДи у відповідь "а в США негрів лінчують" а діти мультимільонера Трампа (не цього а поперердьного) мають більше можливостей чим діти мігрантів типу Камали Харіс.
А порада зав"язувати із російськомовним українством, так як це тупикова гілка еволюції, і що об"єктивний історичний процес це доказує ЛАДи сприймають як "розпалювання ворожнечі".

А вона не створена?
Тут все регулярно пишут о том, что есть "быдло", которое загоняют в окопы, а есть "батальон Монако". Есть люди, которые воюют, а есть люди, которые воруют. Или берут взятки, как нач. ТЦК. И их за это, максимум, снимают с должности. И назначают на другую.
И заметьте об этом не я пишу. Вы у меня вряд ли найдёте хоть один пост об этом.
Это не кастовость?
Да, не по рождению, а по положению. Но кастовость.
Насчёт "об"єктивний історичний процес" вы соврали и я вам на это ответил. В объективных исторических процессах вы не особо разбираетесь.
А "поради" у вас не было. Было хамское обвинение, практически вы меня объявляли предателем и "врагом народа". Или "внутренний оккупант" не ваши слова?
Причём не только меня лично, а всех русскоязычных. Это не "розпалювання ворожнечі"?
Не стоит корчить из себя нецелованную девочку.
ЛАД
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  #<1 ... 10129101301013110132
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