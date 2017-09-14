Путин время от времени показывал готовность к переговорам, но его условия, в частности отказ Украины от претензий на четыре аннексированных региона и Крым, а также от стремления к вступлению в НАТО, свидетельствуют о его неискренности. Вся экономика России мобилизована на войну, Кремль продолжает покупать оружие у стран-изгоев, а цель Путина остается неизменной: покорить Украину.



Перемирие создает значительные риски для Украины. Пауза в боевых действиях даст российской армии возможность набрать новые силы, восстановить потери, восполнить недостаток оружия и исправить тактические недостатки. Путин, скорее всего, использует эту паузу для подготовки к новым атакам, как это уже было после вторжения в 2014 году.



Эта угроза усиливается тем, что прекращение огня может подорвать международную поддержку Украины. Западные союзники уже ищут повод уменьшить финансовую помощь, и некоторые, как Германия, планируют сокращение в следующем бюджете. Перемирие может предоставить им удобное оправдание.

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Во-первых, необходимо сохранить финансовую и военную поддержку для Украины. Сокращение помощи сейчас только укрепит позиции Путина. Необходимо усиливать украинскую противовоздушную оборону, увеличивать поставки боеприпасов и снимать ограничения на использование ракет большой дальности. Только скоординированные усилия такого масштаба способны изменить расчеты Путина.



Во-вторых, союзники должны разработать надежные гарантии безопасности для Украины. Это задача не из легких, поскольку НАТО пока не готово к прямым обязательствам в отношении государства, не являющегося членом Альянса. Однако, должно быть создано коллективное обещание - явное или неявное - защищать территории, которые сейчас находятся под контролем Украины.



"В течение своего кровавого правления Путин всегда был готов нарушать перемирие, нарушать договоренности и нарушать свое слово каждый раз, когда видел в этом стратегическую выгоду. Есть все основания полагать, что на этот раз он поступит так же. Без надлежащих мер предосторожности прекращение огня не прекратило бы войну, не спасло бы жизни и не принесло бы пользы обычным украинцам. Все было бы наоборот", - подытожило издание.