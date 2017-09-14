ЛАД написав:Так же, как не приписываю вам, что вы вызвали войну. В отличие от вас и будивельника, которые обвиняют в этом русскоязычных украинцев.
1 Пуйло використав як причину для нападу - заяву про захист російськомовних яких ущемляють.... Раз так - то пряма залежність існує. Не будь в україні тих кого треба захищати -пуйло б мало на одну причину менше
Ну і що? Хто винуватий в нападі? пуйло яке напало чи ті хто СТВОРИВ для пуйла можливість напасти?
перша половина має підставу а на рахунок другої не думаєте що створив можливість і винуватий в нападі той хто ущємляв рускоязичних?
ЛАД написав:Так же, как не приписываю вам, что вы вызвали войну. В отличие от вас и будивельника, которые обвиняют в этом русскоязычных украинцев.
1 Пуйло використав як причину для нападу - заяву про захист російськомовних яких ущемляють.... Раз так - то пряма залежність існує. Не будь в україні тих кого треба захищати -пуйло б мало на одну причину менше 2 Погоджуюсь , що при відсутності російськомовних потребуючих захисту - в пуйла є ще одна категорія тих яких потрібно захищати - це віруючі які ходять в філіал РПЦ в Україні... Отже мова+віра= як правило знову більшість російськомовних 3 Нам НЕ ДАЛИ вступити в НАТО в 2008 році мотивуючи це тим що 60% населення проти. Нагадайте мені в яких областях була ця більшість і яка в цієї більшості була мова спілкування...
От і виходить Є російськомовні яки захищають УКРАЇНУ на фронті... А є російськомовні з допомогою яких цей фронт утворився, при чому тих хто захищає -менше від тих з чією допомогою фронт створив пуйло...
Ну і що? Хто винуватий в нападі? пуйло яке напало чи ті хто СТВОРИВ для пуйла можливість напасти?
Путин выдвигал и третью причину - "нацизм" в Украине. Кого он в этом обвинял? Западноукраинцев. "Раз так - то пряма залежність існує." Так "з чією допомогою фронт створив пуйло..."? Руководствуясь вашей логикой, кто виноват в нападении? Западноукраинцы. А огребает, по большей части, восточная Украина. С такой "логикой" можно далеко зайти.
flyman написав:........... А порада зав"язувати із російськомовним українством, так як це тупикова гілка еволюції, і що об"єктивний історичний процес це доказує ЛАДи сприймають як "розпалювання ворожнечі".
Из Щелина:
Что важно отметить сейчас, возвращаясь к главному вопросу этого текста - причинах падения великих держав: организация со-бытия вокруг символического единства - залог выживания сообщества. Чрезмерное концентрация внимания на том, что разъединяет, приводит только катализации хаоса и энтропии, которые являются базовым фоном человеческого существования. Все великие символические традиции усвоили, помимо прочего посредством тяжелого исторического опыта, что в реальности содержится ряд истин, и сами стали отображением этих истин через культуру. Тогда остается закономерный вопрос - почему же с упорством, достойного лучшего применения, державы запускают циклы саморазрушения, особенно если мы знаем некоторые базовые истины-предохранители, которые невозможно обойти
Banderlog написав:Приїду з отпуску вже в мирну армію
в румынскую)
а що такого? Коріння ж забувати не можно? Я ж не без роду племені? Мої діди були громадянами румунії, -румунами правда не правильними, україномовними . а прадіди були австровенгерцями там питання з правильністю по мові не стояло.
ЛАД написав:Путин выдвигал и третью причину - "нацизм" в Украине.
Висував виключно в контексті що вони знищують носіїв РуССкАгА мІрА в Україні. Не будь - носіїв=нікого захищати=відсутня причина для нападу
Не только и далеко не "виключно". Ещё и антироссийская идеология и политика. И это важнее было.
Я щось не розумію 1 Якшо НОСІЇ вели себе так щоб в зовнішнього ворога були причини напасти на Державу мешканцями якої ці носії були - то чия тут вина? Носіїв - чи Держави?
ЛАД написав:И "Не будь - носіїв", но они были. Надо было их уничтожить?
2 Скільки з носіїв руССкага Міра було ЗААРЕШТОВАНО в Україні до 2014 року - НОСІЯМИ антиросійської ідеологіїі і пропоганди? 3 Скільки носіїв руССкага мірА було знищено і ще буде знищено пуйлом в процесі звільнення цих носіїв від антиросійської пропоганди ? 4 Сам дійдеш до відповіді ХТО таких як ТИ знищує? Далі продовжувати? Чи й сам допетраєш що тебе і таких як ти використали і витерли об вас ноги ті на кого ти і тобі подібні молились до 2014( а дехто молиться і до сьогодні)