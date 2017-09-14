budivelnik написав:

ЛАД написав: Так же, как не приписываю вам, что вы вызвали войну. В отличие от вас и будивельника, которые обвиняют в этом русскоязычных украинцев. Так же, как не приписываю вам, что вы вызвали войну. В отличие от вас и будивельника, которые обвиняют в этом русскоязычных украинцев.

1 Пуйло використав як причину для нападу - заяву про захист російськомовних яких ущемляють....Раз так - то пряма залежність існує.Не будь в україні тих кого треба захищати -пуйло б мало на одну причину менше2 Погоджуюсь , що при відсутності російськомовних потребуючих захисту - в пуйла є ще одна категорія тих яких потрібно захищати - це віруючі які ходять в філіал РПЦ в Україні...Отже мова+віра= як правило знову більшість російськомовних3 Нам НЕ ДАЛИ вступити в НАТО в 2008 році мотивуючи це тим що 60% населення проти.Нагадайте мені в яких областях була ця більшість і яка в цієї більшості була мова спілкування...От і виходитьЄ російськомовні яки захищають УКРАЇНУ на фронті...А є російськомовні з допомогою яких цей фронт утворився, при чому тих хто захищає -менше від тих з чією допомогою фронт створив пуйло...Ну і що?Хто винуватий в нападі? пуйло яке напалочи ті хто СТВОРИВ для пуйла можливість напасти?