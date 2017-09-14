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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10131101321013310134>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 15:00

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Так же, как не приписываю вам, что вы вызвали войну. В отличие от вас и будивельника, которые обвиняют в этом русскоязычных украинцев.
1 Пуйло використав як причину для нападу - заяву про захист російськомовних яких ущемляють....
Раз так - то пряма залежність існує.
Не будь в україні тих кого треба захищати -пуйло б мало на одну причину менше



Ну і що?
Хто винуватий в нападі? пуйло яке напало
чи ті хто СТВОРИВ для пуйла можливість напасти?
перша половина має підставу а на рахунок другої не думаєте що створив можливість і винуватий в нападі той хто ущємляв рускоязичних?
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 15:01

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Так же, как не приписываю вам, что вы вызвали войну. В отличие от вас и будивельника, которые обвиняют в этом русскоязычных украинцев.
1 Пуйло використав як причину для нападу - заяву про захист російськомовних яких ущемляють....
Раз так - то пряма залежність існує.
Не будь в україні тих кого треба захищати -пуйло б мало на одну причину менше
2 Погоджуюсь , що при відсутності російськомовних потребуючих захисту - в пуйла є ще одна категорія тих яких потрібно захищати - це віруючі які ходять в філіал РПЦ в Україні...
Отже мова+віра= як правило знову більшість російськомовних
3 Нам НЕ ДАЛИ вступити в НАТО в 2008 році мотивуючи це тим що 60% населення проти.
Нагадайте мені в яких областях була ця більшість і яка в цієї більшості була мова спілкування...

От і виходить
Є російськомовні яки захищають УКРАЇНУ на фронті...
А є російськомовні з допомогою яких цей фронт утворився, при чому тих хто захищає -менше від тих з чією допомогою фронт створив пуйло...

Ну і що?
Хто винуватий в нападі? пуйло яке напало
чи ті хто СТВОРИВ для пуйла можливість напасти?

Путин выдвигал и третью причину - "нацизм" в Украине.
Кого он в этом обвинял? Западноукраинцев.
"Раз так - то пряма залежність існує."
Так "з чією допомогою фронт створив пуйло..."?
Руководствуясь вашей логикой, кто виноват в нападении? Западноукраинцы. А огребает, по большей части, восточная Украина.
С такой "логикой" можно далеко зайти.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 15:05

  flyman написав:...........
А порада зав"язувати із російськомовним українством, так як це тупикова гілка еволюції, і що об"єктивний історичний процес це доказує ЛАДи сприймають як "розпалювання ворожнечі".

Из Щелина:
Что важно отметить сейчас, возвращаясь к главному вопросу этого текста - причинах падения великих держав: организация со-бытия вокруг символического единства - залог выживания сообщества. Чрезмерное концентрация внимания на том, что разъединяет, приводит только катализации хаоса и энтропии, которые являются базовым фоном человеческого существования. Все великие символические традиции усвоили, помимо прочего посредством тяжелого исторического опыта, что в реальности содержится ряд истин, и сами стали отображением этих истин через культуру. Тогда остается закономерный вопрос - почему же с упорством, достойного лучшего применения, державы запускают циклы саморазрушения, особенно если мы знаем некоторые базовые истины-предохранители, которые невозможно обойти

https://hvylya.net/uk/analytics/234573-pochemu-razrushayutsya-gosudarstva
Для выживания со-бытия необходимо символическое единство, в момент когда в символический центр становится различие, одно или постоянно уменьшающееся, Город становится на путь своего уничтожения.

https://hvylya.net/uk/analytics/234586-pochemu-razrushayutsya-gosudarstva-2-v-poiskah-kornya-raskola-utopiya-protiv-realnosti
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 30 вер, 2024 15:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 15:05

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Приїду з отпуску вже в мирну армію
в румынскую)
а що такого? Коріння ж забувати не можно? Я ж не без роду племені?
Мої діди були громадянами румунії, -румунами правда не правильними, україномовними .
а прадіди були австровенгерцями там питання з правильністю по мові не стояло.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 15:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Путин выдвигал и третью причину - "нацизм" в Украине.
Висував виключно в контексті що вони знищують носіїв РуССкАгА мІрА в Україні.
Не будь - носіїв=нікого захищати=відсутня причина для нападу
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 15:08

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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 15:10

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Путин выдвигал и третью причину - "нацизм" в Украине.
Висував виключно в контексті що вони знищують носіїв РуССкАгА мІрА в Україні.
Не будь - носіїв=нікого захищати=відсутня причина для нападу

Не только и далеко не "виключно".
Ещё и антироссийская идеология и политика. И это важнее было.
И "Не будь - носіїв", но они были. Надо было их уничтожить?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 15:18


там же коммент
Владислав, [29.09.2024 23:30]
Що це за херня? Що відбувається? А таких в бусіки будуть пакувати і в ТЦК цілий вольєр для них зроблять?
А яких звірів будуть відправляти на фронт?
Щоб розуміння було

люди везде одинаковые :D
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 15:20

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Путин выдвигал и третью причину - "нацизм" в Украине.
Висував виключно в контексті що вони знищують носіїв РуССкАгА мІрА в Україні.
Не будь - носіїв=нікого захищати=відсутня причина для нападу
Не только и далеко не "виключно".
Ещё и антироссийская идеология и политика. И это важнее было.
Я щось не розумію
1 Якшо НОСІЇ вели себе так щоб в зовнішнього ворога були причини напасти на Державу мешканцями якої ці носії були - то чия тут вина?
Носіїв - чи Держави?
  ЛАД написав:И "Не будь - носіїв", но они были. Надо было их уничтожить?
2 Скільки з носіїв руССкага Міра було ЗААРЕШТОВАНО в Україні до 2014 року - НОСІЯМИ антиросійської ідеологіїі і пропоганди?
3 Скільки носіїв руССкага мірА було знищено і ще буде знищено пуйлом в процесі звільнення цих носіїв від антиросійської пропоганди ?
4 Сам дійдеш до відповіді ХТО таких як ТИ знищує?
Далі продовжувати? Чи й сам допетраєш що тебе і таких як ти використали і витерли об вас ноги ті на кого ти і тобі подібні молились до 2014( а дехто молиться і до сьогодні)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 15:36

budivelnik
Единственное, что у вас правильно:
Я щось не розумію
Вы ответили не на мой пост, а на какие-то свои мысли.
ЛАД
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