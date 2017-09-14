Центральная фигура современности, особенно в США и Европе - Индивидуальность, которая в праве требовать от реальности исполнения любых своих желаний и потребностей, в то время как их неудовлетворение трактуется исключительно как следствие системы угнетения (классового, полового, расового и тд). У такой Индивидуальности нет никаких обязанностей перед Другими, любое самовыражение должно быть встречено с одобрением и умилением, а партнеры по со-бытию обязаны предоставить все необходимые материальные и эмоциональные ресурсы для такого самовыражения. Фундаментальная идея современности в том, что личность в состоянии перестроить собственную идентичность любым угодным способом, а реальность обязана прогнуться под это желание. Как заметил уже упомянутый Джордан Питерсон “это крайне детское желание” – мир бесконечного подросткового периода, когда, говоря библейским языком “господствует изнеженный”.

Это идея уникального случая, отклонения от нормы возведенное в правило. Канадский философ Джонатан Пежо удачно выразил разницу между истинным милосердием и эмпатией доведенной до абсурда: “В Христианской Истории, пастырь, готов рискнуть собой и на время оставить стадо, чтобы спасти в пустыне потерянную овцу, в современности потерянная овца требует от пастуха не того, чтобы он вернул ее в стадо, но чтобы он завел все стадо к ней в пустыню … весь мир должен быть пожертвован ради исключительности”.