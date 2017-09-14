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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10131101321013310134

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 15:39

Позволю себе ещё одну цитату из Щелина:
Центральная фигура современности, особенно в США и Европе - Индивидуальность, которая в праве требовать от реальности исполнения любых своих желаний и потребностей, в то время как их неудовлетворение трактуется исключительно как следствие системы угнетения (классового, полового, расового и тд). У такой Индивидуальности нет никаких обязанностей перед Другими, любое самовыражение должно быть встречено с одобрением и умилением, а партнеры по со-бытию обязаны предоставить все необходимые материальные и эмоциональные ресурсы для такого самовыражения. Фундаментальная идея современности в том, что личность в состоянии перестроить собственную идентичность любым угодным способом, а реальность обязана прогнуться под это желание. Как заметил уже упомянутый Джордан Питерсон “это крайне детское желание” – мир бесконечного подросткового периода, когда, говоря библейским языком “господствует изнеженный”.
Это идея уникального случая, отклонения от нормы возведенное в правило. Канадский философ Джонатан Пежо удачно выразил разницу между истинным милосердием и эмпатией доведенной до абсурда: “В Христианской Истории, пастырь, готов рискнуть собой и на время оставить стадо, чтобы спасти в пустыне потерянную овцу, в современности потерянная овца требует от пастуха не того, чтобы он вернул ее в стадо, но чтобы он завел все стадо к ней в пустыню … весь мир должен быть пожертвован ради исключительности”.
https://hvylya.net/uk/analytics/234586-pochemu-razrushayutsya-gosudarstva-2-v-poiskah-kornya-raskola-utopiya-protiv-realnosti
Это к многократно обсуждавшемуся здесь вопросы о личности и свободе.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 30 вер, 2024 15:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А потім комбату будуть ставити задачі з урахуванням, що батарея має перенавчених дронщиків (так як розпорядження на перенавчання наявне було вищого за комбата командування).
Комбат вам.
Ще й додасть, що навчались же.

Нє. Переведуть. Тепер пішла дурна тема робити в кожній бригаді БУБАК.
По батальйону на бригаду! Де брати людей і матеріальну базу - командуванню якось пофіг.
Так що переведуть, як затвердять нову штатку.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 15:56

Хіба хтось кудись поспішає?))

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:А потім комбату будуть ставити задачі з урахуванням, що батарея має перенавчених дронщиків (так як розпорядження на перенавчання наявне було вищого за комбата командування).
Комбат вам.
Ще й додасть, що навчались же.

Нє. Переведуть. Тепер пішла дурна тема робити в кожній бригаді БУБАК.
По батальйону на бригаду! Де брати людей і матеріальну базу - командуванню якось пофіг.
Так що переведуть, як затвердять нову штатку.

Перевести то можуть і скоро...
Але!
Сюдячи по "шалених темпах"(а вже приблизно 2 тижні минуло) - аби хоч перший виліт по ворогу зробили до кінця цього року!🤦🏻😅

Покищо, крім балачок/обіцянок начальства не просунулись в сторону "дроноводства" ні на крок🤦🏻

Але куди ж поспішати, чи не так? :mrgreen:

Але це все мені наснилось! :lol:

З нами таке нєслучіцццо нікогдА!©😁
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 16:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Покищо, крім балачок/обіцянок начальства не просунулись в сторону "дроноводства" ні на кро

Дронами начальство не забезпечить. Шукайте волонтерів.
Вибухівкою тоже. Треба горизонтальні звязки. Особливо з саперами. Вони можуть списати вибухівку...
sashaqbl
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