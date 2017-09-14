detroytred написав:А потім комбату будуть ставити задачі з урахуванням, що батарея має перенавчених дронщиків (так як розпорядження на перенавчання наявне було вищого за комбата командування). Комбат вам. Ще й додасть, що навчались же.
Нє. Переведуть. Тепер пішла дурна тема робити в кожній бригаді БУБАК. По батальйону на бригаду! Де брати людей і матеріальну базу - командуванню якось пофіг. Так що переведуть, як затвердять нову штатку.
detroytred написав:А потім комбату будуть ставити задачі з урахуванням, що батарея має перенавчених дронщиків (так як розпорядження на перенавчання наявне було вищого за комбата командування). Комбат вам. Ще й додасть, що навчались же.
Нє. Переведуть. Тепер пішла дурна тема робити в кожній бригаді БУБАК. По батальйону на бригаду! Де брати людей і матеріальну базу - командуванню якось пофіг. Так що переведуть, як затвердять нову штатку.
Перевести то можуть і скоро... Але! Сюдячи по "шалених темпах"(а вже приблизно 2 тижні минуло) - аби хоч перший виліт по ворогу зробили до кінця цього року!🤦🏻😅
Покищо, крім балачок/обіцянок начальства не просунулись в сторону "дроноводства" ні на крок🤦🏻
👉 з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт-год;
👉 з 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт-год;
👉 мінімальна гранична ціна — 10 грн/МВт-год.
знач прав я был. таки у меня в Польше будет дешевле
підкажіть будь ласка, де написано що для промисловості?
"Ураховуючи зазначене Департамент енергоринку підготував проєкт відповідної постанови (додається) та пропонує: 1. Схвалити проєкт постанови «Про граничні ціни на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку»."
Населення не працює по правилах "на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку", по населенню ОКРЕМІ рішення.
коли голова з бетону, такі речі надто складні для розуміння.
пс. така ж "цінність" і всіх інших дописів персонажу.
Тепер пішла дурна тема робити в кожній бригаді БУБАК. По батальйону на бригаду! Де брати людей і матеріальну базу - командуванню якось пофіг. Так що переведуть, як затвердять нову штатку.
Хантеру читати шевелячи губами в голос можна з німецьким акцентом. А то розказував тут , щоб»тилові» посади дронщиків розгрібають як пиріжки, «більше тижня не затримуються». І проблема укомплектувати лише штурмовиками, решта «не захопиш». Пора брати квитки з Німеччини, знайшли ми посади для Хантера,
коли голова з бетону
Теж здивувала ця чергова штанга від Бетона. Наче ж навіть трієчникам з платними дипломом педа відомо , що тарифи населенню регулюють окремими постановами, де вказано що це саме «для населення». А тут (по його словам) металіст/червонодипломник. І це вже яка за рахунком штанга??
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 30 вер, 2024 16:19, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:І проблема укомплектувати лише штурмовиками, решта «не захопиш». Пора брати квитки з Німеччини, знайшли ми посади для Хантера,
Не знаю, що там в хантера, але нормального пілота за два місяці не навчиш. Та й не зробиш з будь-кого пілота.
Я це добре знаю. І саме з моїх слів « є повно вільних посад НЕ штурмовиків, але треба відповідати вимогам» починалась наша суперечка. Туди ж я відніс і вільні посади копайлотів , які він також називає «тилові». І які вже кілька місяців висять незатребувані.
Теж здивувала ця чергова штанга від Бетона. Наче ж навіть трієчникам з платними дипломом педа відомо , що тарифи населенню регулюють окремими постановами, де вказано що це саме «для населення». А тут (по його словам) металіст/червонодипломник. І це вже яка за рахунком штанга??
а чого дивуватись.
Спершу вкидується брехлива теза. А потім, постійні намагання відшукати підтвердження брехливої тези, замість визнання, що помилився. Бо медалісти/червонодипломники ніколи ж не помиляються )