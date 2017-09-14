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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 101321013310134101351013610137>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 15:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А потім комбату будуть ставити задачі з урахуванням, що батарея має перенавчених дронщиків (так як розпорядження на перенавчання наявне було вищого за комбата командування).
Комбат вам.
Ще й додасть, що навчались же.

Нє. Переведуть. Тепер пішла дурна тема робити в кожній бригаді БУБАК.
По батальйону на бригаду! Де брати людей і матеріальну базу - командуванню якось пофіг.
Так що переведуть, як затвердять нову штатку.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 15:56

Хіба хтось кудись поспішає?))

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:А потім комбату будуть ставити задачі з урахуванням, що батарея має перенавчених дронщиків (так як розпорядження на перенавчання наявне було вищого за комбата командування).
Комбат вам.
Ще й додасть, що навчались же.

Нє. Переведуть. Тепер пішла дурна тема робити в кожній бригаді БУБАК.
По батальйону на бригаду! Де брати людей і матеріальну базу - командуванню якось пофіг.
Так що переведуть, як затвердять нову штатку.

Перевести то можуть і скоро...
Але!
Сюдячи по "шалених темпах"(а вже приблизно 2 тижні минуло) - аби хоч перший виліт по ворогу зробили до кінця цього року!🤦🏻😅

Покищо, крім балачок/обіцянок начальства не просунулись в сторону "дроноводства" ні на крок🤦🏻

Але куди ж поспішати, чи не так? :mrgreen:

Але це все мені наснилось! :lol:

З нами таке нєслучіцццо нікогдА!©😁
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 16:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Покищо, крім балачок/обіцянок начальства не просунулись в сторону "дроноводства" ні на кро

Дронами начальство не забезпечить. Шукайте волонтерів.
Вибухівкою тоже. Треба горизонтальні звязки. Особливо з саперами. Вони можуть списати вибухівку...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 16:16

  _Mykola_ написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:В Україні з 1 листопада готують підвищення тарифів на електроенергію

Відповідний проект ухвали комісія планує схвалити на засіданні 1 жовтня. Згідно з проектом (https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sit ... 0-2024.pdf) документа, з 1 листопада 2024 року регулятор пропонує встановити такі граничні ціни на ринку електроенергії:

👉 з 00:00 до 07:00 – 5600 грн/МВт-год;

👉 з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 грн/МВт-год;

👉 з 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт-год;

👉 мінімальна гранична ціна — 10 грн/МВт-год.

знач прав я был. таки у меня в Польше будет дешевле

підкажіть будь ласка, де написано що для промисловості?

"Ураховуючи зазначене Департамент енергоринку підготував проєкт
відповідної постанови (додається) та пропонує:
1. Схвалити проєкт постанови «Про граничні ціни на ринку «на добу
наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку»."

Населення не працює по правилах "на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку", по населенню ОКРЕМІ рішення. :mrgreen:


коли голова з бетону, такі речі надто складні для розуміння.

пс. така ж "цінність" і всіх інших дописів персонажу.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 16:16

sashaqbl
Тепер пішла дурна тема робити в кожній бригаді БУБАК.
По батальйону на бригаду! Де брати людей і матеріальну базу - командуванню якось пофіг.
Так що переведуть, як затвердять нову штатку.


Хантеру читати шевелячи губами в голос можна з німецьким акцентом.
А то розказував тут , щоб»тилові» посади дронщиків розгрібають як пиріжки, «більше тижня не затримуються».
І проблема укомплектувати лише штурмовиками, решта «не захопиш».
Пора брати квитки з Німеччини, знайшли ми посади для Хантера,

коли голова з бетону


Теж здивувала ця чергова штанга від Бетона.
Наче ж навіть трієчникам з платними дипломом педа відомо , що тарифи населенню регулюють окремими постановами, де вказано що це саме «для населення». А тут (по його словам) металіст/червонодипломник. І це вже яка за рахунком штанга??
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 30 вер, 2024 16:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 16:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:І проблема укомплектувати лише штурмовиками, решта «не захопиш».
Пора брати квитки з Німеччини, знайшли ми посади для Хантера,

Не знаю, що там в хантера, але нормального пілота за два місяці не навчиш. Та й не зробиш з будь-кого пілота.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 16:24

  sashaqbl написав:
  Hotab написав:І проблема укомплектувати лише штурмовиками, решта «не захопиш».
Пора брати квитки з Німеччини, знайшли ми посади для Хантера,

Не знаю, що там в хантера, але нормального пілота за два місяці не навчиш. Та й не зробиш з будь-кого пілота.

Я це добре знаю. І саме з моїх слів « є повно вільних посад НЕ штурмовиків, але треба відповідати вимогам» починалась наша суперечка. Туди ж я відніс і вільні посади копайлотів , які він також називає «тилові». І які вже кілька місяців висять незатребувані.

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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 16:26

  Hotab написав:
коли голова з бетону


Теж здивувала ця чергова штанга від Бетона.
Наче ж навіть трієчникам з платними дипломом педа відомо , що тарифи населенню регулюють окремими постановами, де вказано що це саме «для населення». А тут (по його словам) металіст/червонодипломник. І це вже яка за рахунком штанга??

а чого дивуватись.

Спершу вкидується брехлива теза.
А потім, постійні намагання відшукати підтвердження брехливої тези, замість визнання, що помилився.
Бо медалісти/червонодипломники ніколи ж не помиляються )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 16:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Цікаво, що родичі і свідки заблюрені на відео - скоріш всього бояться ТЦК. Ну і звісно, знову епілепсія...
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 16:42

  BIGor написав:Цікаво, що родичі і свідки заблюрені на відео - скоріш всього бояться ТЦК. Ну і звісно, знову епілепсія...
[youtube]Xrw_XNk4txo...

flyman, это тоже не подтверждает наличие сословий?

P.s. Кстати, вопрос к знатокам украинского - как будет "сословие" по-украински?
ЛАД
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