budivelnik написав:------------------------ ЛАД Путин выдвигал и третью причину - "нацизм" в Украине. ------------------------ Висував виключно в контексті що вони знищують носіїв РуССкАгА мІрА в Україні. Не будь - носіїв=нікого захищати=відсутня причина для нападу
Не только и далеко не "виключно". Ещё и антироссийская идеология и политика. И это важнее было.
Я щось не розумію 1 Якшо НОСІЇ вели себе так щоб в зовнішнього ворога були причини напасти на Державу мешканцями якої ці носії були - то чия тут вина? Носіїв - чи Держави? .........
Ваши рассуждения примерно такие же, как если бы нацисты оправдывались: "Вот если бы не было евреев, цыган, ... и всяких коммунистов, нам не пришлось бы создавать концлагеря и газовые камеры. Так и у вас: "Если бы не было русскоязычных, не пришлось бы их ни в чём ограничивать".
Декілька новин про посилення військової підтримки України з боку союзників
Данія збільшує фінансування виробництва зброї підприємствами українського ОПК. На це планується виділити вже 4,2 млрд. крон (близько 628 млн. дол.), з яких: ▫️1,3 млрд. крон – внесок, передбачений державним бюджетом Данії; ▫️ 2,9 млрд. крон — ресурс за рахунок заморожених російських активів, якими країна управляє від імені ЄС. 👉Розширюється і лінійка озброєння, виробництво якого профінансує Данія – перші інвестиції були спрямовані на виготовлення САУ «Богдана», нові будуть направлені також на ПТРК, БпЛА та інші системи, зокрема артилерійські. Данія є першопрохідцем схеми фінансування розміщення замовлень на підприємствах українського ОПК.
Шведська компанія Saab розглядає питання налагодження виробництва військової продукції в Україні. Як зазначив генеральний директор Saab М.Йоханссон, йдеться про співпрацю у сфері безпілотних систем та деяких інших компонентів, а стратегічна мета – перейти від допомоги, що базується на пожертвах, до прямого партнерства з Україною.
Уряд Швеції готує збільшення витрат на оборону у 2025 році на 10% порівняно з 2024 роком (на 13 млрд. крон, або близько 1,14 млрд. євро), щоб довести рівень військового бюджету до 2,4% ВВП. У перспективі пропонується наростити оборонні витрати на понад 170 млрд. крон – таким чином, щоб у 2028 році вийти за обсягом військових видатків на показник 2,6% ВВП. Зазначені ініціативи дозволять не тільки підсилити власні оборонні спроможності країни, але й «забезпечити більш амбітну та довгострокову підтримку України».
Бундестаг Німеччини схвалив урядову ініціативу про виділення Україні додаткових 400 млн. євро військової підтримки (на додачу до раніше закладених до федерального бюджету на 2024 рік видатків на ці цілі у розмірі 7,5 млрд. євро). Як зазначив офіційний представник Уряду Німеччини, «це дозволить закупити додаткові засоби протиповітряної оборони, танки, безпілотні системи, боєприпаси та запчастини, що ефективно зміцнить українські Збройні сили в захисті своєї країни».
flyman написав:Не про ту класовість мова: прошарки капіталістичнога суспільства, в якому всі мають однакові базові права по народженню і середньовічного проти середньовічного кастового суспільства із царями, духовенством, дворянством та всіма іншими "не блакитної крові". Але ЛАД не був би ЛАДом якби не заперечував очевидні речі та історичні процеси. В нього якщо флайман пише про те що йде дощ, то це означає що він його викликав в певний спосіб.
Колись бачив дослідження, що сина професора шинси професором стати в 5 разів вищі ніж у сина слюсаря. І ще купа подібних моментів. І це в демократичних США де соціальні ліфти ПРАЦЮЮТЬ.
Які шанси кріпака стати вільним креативщиком Шевченком? 1:10 млн. Які шанси раба стати Чінгіс-Ханом? 1:1мрлд?
detroytred написав:Дивне призначення. Не заступника, не начштаба, а бувшого комбрига з посади "начальника відділу управління фізкультурно-спортивної реабілітації управління фізичної культури Командування підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України" на бригаду, яка знаходиться в отакому складному становищі. https://apostrophe.ua/ua/news/society/2 ... ogo/331302
За Охріменка писали й казали що він м'ясник ще за часів керування 14-ю бригадою. Придані сили ТРО, та й свої аж бігом відправлялися тоді на убой. Потім за часу керування Одеським тцк найбільша частка паскудних відео як тцкашники ,,працюють,, з цивільними в транспорті и на вулицях були саме з Одеси. Бусифікації пішла з Одеси. Потім тцк-уни подивилися що за побиття та затаскування за ноги нічим не карають і пішло усюди таке ,,шоу,,. На радість російським інфо помийкам.