Декілька новин про посилення військової підтримки України з боку союзників



Данія збільшує фінансування виробництва зброї підприємствами українського ОПК. На це планується виділити вже 4,2 млрд. крон (близько 628 млн. дол.), з яких:

▫️1,3 млрд. крон – внесок, передбачений державним бюджетом Данії;

▫️ 2,9 млрд. крон — ресурс за рахунок заморожених російських активів, якими країна управляє від імені ЄС.

👉Розширюється і лінійка озброєння, виробництво якого профінансує Данія – перші інвестиції були спрямовані на виготовлення САУ «Богдана», нові будуть направлені також на ПТРК, БпЛА та інші системи, зокрема артилерійські.

Данія є першопрохідцем схеми фінансування розміщення замовлень на підприємствах українського ОПК.



Шведська компанія Saab розглядає питання налагодження виробництва військової продукції в Україні. Як зазначив генеральний директор Saab М.Йоханссон, йдеться про співпрацю у сфері безпілотних систем та деяких інших компонентів, а стратегічна мета – перейти від допомоги, що базується на пожертвах, до прямого партнерства з Україною.



Уряд Швеції готує збільшення витрат на оборону у 2025 році на 10% порівняно з 2024 роком (на 13 млрд. крон, або близько 1,14 млрд. євро), щоб довести рівень військового бюджету до 2,4% ВВП. У перспективі пропонується наростити оборонні витрати на понад 170 млрд. крон – таким чином, щоб у 2028 році вийти за обсягом військових видатків на показник 2,6% ВВП. Зазначені ініціативи дозволять не тільки підсилити власні оборонні спроможності країни, але й «забезпечити більш амбітну та довгострокову підтримку України».



Бундестаг Німеччини схвалив урядову ініціативу про виділення Україні додаткових 400 млн. євро військової підтримки (на додачу до раніше закладених до федерального бюджету на 2024 рік видатків на ці цілі у розмірі 7,5 млрд. євро).

Як зазначив офіційний представник Уряду Німеччини, «це дозволить закупити додаткові засоби протиповітряної оборони, танки, безпілотні системи, боєприпаси та запчастини, що ефективно зміцнить українські Збройні сили в захисті своєї країни».