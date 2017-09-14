RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1013310134101351013610137>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 16:50

  ЛАД написав:flyman, это тоже не подтверждает наличие сословий?

P.s. Кстати, вопрос к знатокам украинского - как будет "сословие" по-украински?

Точного перекладу немає, найближче слово - представник

Бо сословіє - це чисто московитське визначення
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10377
З нами з: 31.08.09
Подякував: 536 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 16:51

ЛАД
Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 13297
З нами з: 15.02.09
Подякував: 357 раз.
Подякували: 2269 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 16:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Кстати, вопрос к знатокам украинского - как будет "сословие" по-украински?

"Стан"
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1926
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 16:57

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:------------------------
ЛАД
Путин выдвигал и третью причину - "нацизм" в Украине.
------------------------
Висував виключно в контексті що вони знищують носіїв РуССкАгА мІрА в Україні.
Не будь - носіїв=нікого захищати=відсутня причина для нападу
Не только и далеко не "виключно".
Ещё и антироссийская идеология и политика. И это важнее было.
Я щось не розумію
1 Якшо НОСІЇ вели себе так щоб в зовнішнього ворога були причини напасти на Державу мешканцями якої ці носії були - то чия тут вина?
Носіїв - чи Держави?
.........

Ваши рассуждения примерно такие же, как если бы нацисты оправдывались: "Вот если бы не было евреев, цыган, ... и всяких коммунистов, нам не пришлось бы создавать концлагеря и газовые камеры.
Так и у вас: "Если бы не было русскоязычных, не пришлось бы их ни в чём ограничивать".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30480
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 17:04

Hotab, sashaqbl
Спасибо.
Такой перевод я нашёл.
Но, по-моему, "стан" немного не то.
"наличие сословий" - "наявність станів"?
Щось не те.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30480
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 17:09

Данило Гетманцев

Декілька новин про посилення військової підтримки України з боку союзників

Данія збільшує фінансування виробництва зброї підприємствами українського ОПК. На це планується виділити вже 4,2 млрд. крон (близько 628 млн. дол.), з яких:
▫️1,3 млрд. крон – внесок, передбачений державним бюджетом Данії;
▫️ 2,9 млрд. крон — ресурс за рахунок заморожених російських активів, якими країна управляє від імені ЄС.
👉Розширюється і лінійка озброєння, виробництво якого профінансує Данія – перші інвестиції були спрямовані на виготовлення САУ «Богдана», нові будуть направлені також на ПТРК, БпЛА та інші системи, зокрема артилерійські.
Данія є першопрохідцем схеми фінансування розміщення замовлень на підприємствах українського ОПК.

Шведська компанія Saab розглядає питання налагодження виробництва військової продукції в Україні. Як зазначив генеральний директор Saab М.Йоханссон, йдеться про співпрацю у сфері безпілотних систем та деяких інших компонентів, а стратегічна мета – перейти від допомоги, що базується на пожертвах, до прямого партнерства з Україною.

Уряд Швеції готує збільшення витрат на оборону у 2025 році на 10% порівняно з 2024 роком (на 13 млрд. крон, або близько 1,14 млрд. євро), щоб довести рівень військового бюджету до 2,4% ВВП. У перспективі пропонується наростити оборонні витрати на понад 170 млрд. крон – таким чином, щоб у 2028 році вийти за обсягом військових видатків на показник 2,6% ВВП. Зазначені ініціативи дозволять не тільки підсилити власні оборонні спроможності країни, але й «забезпечити більш амбітну та довгострокову підтримку України».

Бундестаг Німеччини схвалив урядову ініціативу про виділення Україні додаткових 400 млн. євро військової підтримки (на додачу до раніше закладених до федерального бюджету на 2024 рік видатків на ці цілі у розмірі 7,5 млрд. євро).
Як зазначив офіційний представник Уряду Німеччини, «це дозволить закупити додаткові засоби протиповітряної оборони, танки, безпілотні системи, боєприпаси та запчастини, що ефективно зміцнить українські Збройні сили в захисті своєї країни».
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4423
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1012 раз.
Подякували: 1977 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 17:10

За крок до неймовірного перевороту думок©)))

  sashaqbl написав:
  Успіх написав:Покищо, крім балачок/обіцянок начальства не просунулись в сторону "дроноводства" ні на кро

Дронами начальство не забезпечить. Шукайте волонтерів.
Вибухівкою тоже. Треба горизонтальні звязки. Особливо з саперами. Вони можуть списати вибухівку...

Ага, тобто іншими словами - наволонтерте собі лопати і сокири, щоб себе забезпечити роботою?🤦🏻😁😁😁

А ще іншими словами - побудуйте собі в'язницю, щоб мали де вас утримувати!😁😁😁

Ні, ну звичайно, як запуститься весь процес, то мої побратими/оператори бпла, яким це все цікаво - то думаю, вони потім будуть шукати якісь зв'язки/волонтерів і т.д.

А мені то нах? :mrgreen:
Я вже думками напівдороги додому!😁

"Куда спєшить в такой жара?"©😁
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6962
З нами з: 18.03.21
Подякував: 231 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но, по-моему, "стан" немного не то.
"наличие сословий" - "наявність станів"?
Щось не те.

Наскільки я памятаю шкільний курс історії, то цілком то. Просто вам незвично...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1926
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 17:15

  sashaqbl написав:
  flyman написав:Не про ту класовість мова: прошарки капіталістичнога суспільства, в якому всі мають однакові базові права по народженню і середньовічного проти середньовічного кастового суспільства із царями, духовенством, дворянством та всіма іншими "не блакитної крові". Але ЛАД не був би ЛАДом якби не заперечував очевидні речі та історичні процеси. В нього якщо флайман пише про те що йде дощ, то це означає що він його викликав в певний спосіб.

Колись бачив дослідження, що сина професора шинси професором стати в 5 разів вищі ніж у сина слюсаря. І ще купа подібних моментів. І це в демократичних США де соціальні ліфти ПРАЦЮЮТЬ.

Які шанси кріпака стати вільним креативщиком Шевченком? 1:10 млн.
Які шанси раба стати Чінгіс-Ханом? 1:1мрлд?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36574
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 17:17

  detroytred написав:Дивне призначення.
Не заступника, не начштаба, а бувшого комбрига з посади "начальника відділу управління фізкультурно-спортивної реабілітації управління фізичної культури Командування підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України" на бригаду, яка знаходиться в отакому складному становищі.
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2 ... ogo/331302

За Охріменка писали й казали що він м'ясник ще за часів керування 14-ю бригадою. Придані сили ТРО, та й свої аж бігом відправлялися тоді на убой. Потім за часу керування Одеським тцк найбільша частка паскудних відео як тцкашники ,,працюють,, з цивільними в транспорті и на вулицях були саме з Одеси. Бусифікації пішла з Одеси. Потім тцк-уни подивилися що за побиття та затаскування за ноги нічим не карають і пішло усюди таке ,,шоу,,. На радість російським інфо помийкам.
alex lem
 
Повідомлень: 3183
З нами з: 25.12.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1013310134101351013610137>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, pesikot, Shaman, ЛАД і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
21 69306
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 234572
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 783405
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.