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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10134101351013610137>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 17:22

  Успіх написав:
  sashaqbl написав:
  detroytred написав:А потім комбату будуть ставити задачі з урахуванням, що батарея має перенавчених дронщиків (так як розпорядження на перенавчання наявне було вищого за комбата командування).
Комбат вам.
Ще й додасть, що навчались же.

Нє. Переведуть. Тепер пішла дурна тема робити в кожній бригаді БУБАК.
По батальйону на бригаду! Де брати людей і матеріальну базу - командуванню якось пофіг.
Так що переведуть, як затвердять нову штатку.

Перевести то можуть і скоро...
Але!
Сюдячи по "шалених темпах"(а вже приблизно 2 тижні минуло) - аби хоч перший виліт по ворогу зробили до кінця цього року!🤦🏻😅

Покищо, крім балачок/обіцянок начальства не просунулись в сторону "дроноводства" ні на крок🤦🏻

Але куди ж поспішати, чи не так? :mrgreen:

Але це все мені наснилось! :lol:

З нами таке нєслучіцццо нікогдА!©😁

Скоро буде мільйон дронів
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 17:25

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Но, по-моему, "стан" немного не то.
"наличие сословий" - "наявність станів"?
Щось не те.

Наскільки я памятаю шкільний курс історії, то цілком то. Просто вам незвично...

Можливо, причина в цьому.
А ви навчались на українській мові?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 17:32

  Hotab написав:Хантеру читати шевелячи губами в голос можна з німецьким акцентом.
А то розказував тут , щоб»тилові» посади дронщиків розгрібають як пиріжки, «більше тижня не затримуються».
І проблема укомплектувати лише штурмовиками, решта «не захопиш».
Пора брати квитки з Німеччини, знайшли ми посади для Хантера,

Від Безуглої сьогодні під'їхала зрада, детально описана з хронологією, щодо розвалення Сирським, Умєровим, Брагілевичем IT частин, які були сформовані з досвідчених розробників і рік розробляли ПО для різних структур Сил Оборони.
Це щодо мобілізації по спеціальності у вибрані частини. :twisted:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 30 вер, 2024 17:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Можливо, причина в цьому.
А ви навчались на українській мові?

Так.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 17:39

  Успіх написав:
  sashaqbl написав:
  Успіх написав:Покищо, крім балачок/обіцянок начальства не просунулись в сторону "дроноводства" ні на кро

Дронами начальство не забезпечить. Шукайте волонтерів.
Вибухівкою тоже. Треба горизонтальні звязки. Особливо з саперами. Вони можуть списати вибухівку...

Ага, тобто іншими словами - наволонтерте собі лопати і сокири, щоб себе забезпечити роботою?🤦🏻😁😁😁

А ще іншими словами - побудуйте собі в'язницю, щоб мали де вас утримувати!😁😁😁

Ні, ну звичайно, як запуститься весь процес, то мої побратими/оператори бпла, яким це все цікаво - то думаю, вони потім будуть шукати якісь зв'язки/волонтерів і т.д.

А мені то нах? :mrgreen:
Я вже думками напівдороги додому!😁

"Куда спєшить в такой жара?"©😁

А тепер, повертаємося до питання "а нафіга нам той тил?"
На скільки дронів вистачить Вашого грошового забезпечення?
А без дронів => піхота, копати, штурмувати... :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 17:42

  ЛАД написав:Ваши рассуждения примерно такие же, как если бы нацисты оправдывались: "Вот если бы не было евреев, цыган, ... и всяких коммунистов, нам не пришлось бы создавать концлагеря и газовые камеры.
Так и у вас: "Если бы не было русскоязычных, не пришлось бы их ни в чём ограничивать".
Труси-хрестик
1 Україні ні в чому не треба оправдуватись перед носіями російської мови, по тій простій причині що їх тут не притискали
2 Носіям російської мови ТРЕБА було звернути увагу на прибацаного пуйла з його шизофренією про наявність руССкого міра , який НАЦІОНАЛІСТИ ( а не нацисти) притісняють в Україні.
3 Саме тому , що ці російськомовні виявились НЕДАЛЕКОГЛЯДНИМИ ( і їх не прижучували так як в ПРИБАЛТИЦІ) - саме тому вони й ПЛАТЯТЬ найбільшу ціну, бо саме їх території підлягають знищенню(визволенню педераційниками)

Тому ще раз
Те що були дурні і виступали проти НАТО в 2008 , проти філіалу РПЦ в 2019 - хоч сьогодні признаєте?
Бо чим довше не признаєте-тим довше по територіям де масово проживають ті хто не признав буде бродити руССкій мІр у всій його красі..

А так, можете й далі займатись маніпулятивними перекручуваннями і оповіданнями про балет і росію....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 17:44

  flyman написав:
  sashaqbl написав:
  flyman написав:Не про ту класовість мова: прошарки капіталістичнога суспільства, в якому всі мають однакові базові права по народженню і середньовічного проти середньовічного кастового суспільства із царями, духовенством, дворянством та всіма іншими "не блакитної крові". Але ЛАД не був би ЛАДом якби не заперечував очевидні речі та історичні процеси. В нього якщо флайман пише про те що йде дощ, то це означає що він його викликав в певний спосіб.

Колись бачив дослідження, що сина професора шинси професором стати в 5 разів вищі ніж у сина слюсаря. І ще купа подібних моментів. І це в демократичних США де соціальні ліфти ПРАЦЮЮТЬ.

Які шанси кріпака стати вільним креативщиком Шевченком? 1:10 млн.
Які шанси раба стати Чінгіс-Ханом? 1:1мрлд?

После смерти отца Тэмуджина его приверженцы покинули вдов (у Есугея было 2 жены) и детей Есугея (Тэмуджина, его братьев Хасара, Хачиуна, Тэмугэ, сестру Темулун и сыновей от второй его жены — Бектера и Бельгутея): глава клана тайчиутов выгнал семью с насиженных мест, угнав весь принадлежавший ей скот. Несколько лет вдовы с детьми жили в полной нищете, скитались в степях, питаясь кореньями, дичью и рыбой (это в 9-10 дет).
........Тэмуджину удалось было бежать, но он был настигнут и взят в плен. На него надели колодку — две деревянные доски с отверстием для шеи, которые стягивались между собой. Колодка была мучительным наказанием: человек не имел возможности сам ни поесть, ни попить, ни даже согнать муху, севшую ему на лицо.

http://surl.li/vcgtjh
И это "великий Чингисхан", один на весь народ и надолго. А сколько было ханов поменьше.
Тамерлан тоже не родился таким могучим и великим.
Александр Македонский был, правда, сыном царя, но достаточно обычного.
Хотя согласен, сегодня шансы намного выше, но далеко не равные, несмотря на декларации.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 30 вер, 2024 17:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 17:47

  _Mykola_ написав:
  Hotab написав:Хантеру читати шевелячи губами в голос можна з німецьким акцентом.
А то розказував тут , щоб»тилові» посади дронщиків розгрібають як пиріжки, «більше тижня не затримуються».
І проблема укомплектувати лише штурмовиками, решта «не захопиш».
Пора брати квитки з Німеччини, знайшли ми посади для Хантера,

Від Безуглої сьогодні під'їхала зрада, детально описана з хронологією, щодо розвалення Сирським, Умєровим, Брагілевичем IT частин, які були сформовані з досвідчених розробників і рік розробляли ПО для різних структур Сил Оборони.
Це щодо мобілізації по спеціальності у вибрані частини. :twisted:

Коли вже в цій країні перестануть читати всяких дурнів та шавок ...

Безугла - це шавка Єрмака. Яка завжди, по команді Єрмака, переводить стрілки на інших
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 17:51

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Ваши рассуждения примерно такие же, как если бы нацисты оправдывались: "Вот если бы не было евреев, цыган, ... и всяких коммунистов, нам не пришлось бы создавать концлагеря и газовые камеры.
Так и у вас: "Если бы не было русскоязычных, не пришлось бы их ни в чём ограничивать".
Труси-хрестик
1 Україні ні в чому не треба оправдуватись перед носіями російської мови, по тій простій причині що їх тут не притискали
2 Носіям російської мови ТРЕБА було звернути увагу на прибацаного пуйла з його шизофренією про наявність руССкого міра , який НАЦІОНАЛІСТИ ( а не нацисти) притісняють в Україні.
3 Саме тому , що ці російськомовні виявились НЕДАЛЕКОГЛЯДНИМИ ( і їх не прижучували так як в ПРИБАЛТИЦІ) - саме тому вони й ПЛАТЯТЬ найбільшу ціну, бо саме їх території підлягають знищенню(визволенню педераційниками)
.......

Евреи "виявились НЕДАЛЕКОГЛЯДНИМИ і їх не прижучували" в Германии до Гитлера. А вот были бы "ДАЛЕКОГЛЯДНИМИ", приняли бы христианство ещё лет за 100 до Гитлера и проблемы не было бы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 17:52

  ЛАД написав:http://surl.li/vcgtjh
И это "великий Чингисхан", один на весь народ и надолго. А сколько было ханов поменьше.
Тамерлан тоже не родился таким могучим и великим.
Александр Македонский был, правда, сыном царя, но достаточно обычного.

Тэмуджин родился в урочище Делюн-Болдок[21] на берегу реки Онон в семье Есугей-багатура из рода Борджигин и его жены Оэлун из рода олхонут.
Есугей-багатур был третьим сыном Бартан-багатура, внуком Хабул-хана, первого общемонгольского хана.

Такий собі пересічений раб з родини пересічених рабів.
flyman
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