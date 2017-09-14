detroytred написав:А потім комбату будуть ставити задачі з урахуванням, що батарея має перенавчених дронщиків (так як розпорядження на перенавчання наявне було вищого за комбата командування). Комбат вам. Ще й додасть, що навчались же.
Нє. Переведуть. Тепер пішла дурна тема робити в кожній бригаді БУБАК. По батальйону на бригаду! Де брати людей і матеріальну базу - командуванню якось пофіг. Так що переведуть, як затвердять нову штатку.
Перевести то можуть і скоро... Але! Сюдячи по "шалених темпах"(а вже приблизно 2 тижні минуло) - аби хоч перший виліт по ворогу зробили до кінця цього року!🤦🏻😅
Покищо, крім балачок/обіцянок начальства не просунулись в сторону "дроноводства" ні на крок🤦🏻
Hotab написав:Хантеру читати шевелячи губами в голос можна з німецьким акцентом. А то розказував тут , щоб»тилові» посади дронщиків розгрібають як пиріжки, «більше тижня не затримуються». І проблема укомплектувати лише штурмовиками, решта «не захопиш». Пора брати квитки з Німеччини, знайшли ми посади для Хантера,
Від Безуглої сьогодні під'їхала зрада, детально описана з хронологією, щодо розвалення Сирським, Умєровим, Брагілевичем IT частин, які були сформовані з досвідчених розробників і рік розробляли ПО для різних структур Сил Оборони. Це щодо мобілізації по спеціальності у вибрані частини.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 30 вер, 2024 17:34, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Ваши рассуждения примерно такие же, как если бы нацисты оправдывались: "Вот если бы не было евреев, цыган, ... и всяких коммунистов, нам не пришлось бы создавать концлагеря и газовые камеры. Так и у вас: "Если бы не было русскоязычных, не пришлось бы их ни в чём ограничивать".
Труси-хрестик 1 Україні ні в чому не треба оправдуватись перед носіями російської мови, по тій простій причині що їх тут не притискали 2 Носіям російської мови ТРЕБА було звернути увагу на прибацаного пуйла з його шизофренією про наявність руССкого міра , який НАЦІОНАЛІСТИ ( а не нацисти) притісняють в Україні. 3 Саме тому , що ці російськомовні виявились НЕДАЛЕКОГЛЯДНИМИ ( і їх не прижучували так як в ПРИБАЛТИЦІ) - саме тому вони й ПЛАТЯТЬ найбільшу ціну, бо саме їх території підлягають знищенню(визволенню педераційниками)
Тому ще раз Те що були дурні і виступали проти НАТО в 2008 , проти філіалу РПЦ в 2019 - хоч сьогодні признаєте? Бо чим довше не признаєте-тим довше по територіям де масово проживають ті хто не признав буде бродити руССкій мІр у всій його красі..
А так, можете й далі займатись маніпулятивними перекручуваннями і оповіданнями про балет і росію....
flyman написав:Не про ту класовість мова: прошарки капіталістичнога суспільства, в якому всі мають однакові базові права по народженню і середньовічного проти середньовічного кастового суспільства із царями, духовенством, дворянством та всіма іншими "не блакитної крові". Але ЛАД не був би ЛАДом якби не заперечував очевидні речі та історичні процеси. В нього якщо флайман пише про те що йде дощ, то це означає що він його викликав в певний спосіб.
Колись бачив дослідження, що сина професора шинси професором стати в 5 разів вищі ніж у сина слюсаря. І ще купа подібних моментів. І це в демократичних США де соціальні ліфти ПРАЦЮЮТЬ.
Які шанси кріпака стати вільним креативщиком Шевченком? 1:10 млн. Які шанси раба стати Чінгіс-Ханом? 1:1мрлд?
После смерти отца Тэмуджина его приверженцы покинули вдов (у Есугея было 2 жены) и детей Есугея (Тэмуджина, его братьев Хасара, Хачиуна, Тэмугэ, сестру Темулун и сыновей от второй его жены — Бектера и Бельгутея): глава клана тайчиутов выгнал семью с насиженных мест, угнав весь принадлежавший ей скот. Несколько лет вдовы с детьми жили в полной нищете, скитались в степях, питаясь кореньями, дичью и рыбой (это в 9-10 дет). ........Тэмуджину удалось было бежать, но он был настигнут и взят в плен. На него надели колодку — две деревянные доски с отверстием для шеи, которые стягивались между собой. Колодка была мучительным наказанием: человек не имел возможности сам ни поесть, ни попить, ни даже согнать муху, севшую ему на лицо.
http://surl.li/vcgtjh И это "великий Чингисхан", один на весь народ и надолго. А сколько было ханов поменьше. Тамерлан тоже не родился таким могучим и великим. Александр Македонский был, правда, сыном царя, но достаточно обычного. Хотя согласен, сегодня шансы намного выше, но далеко не равные, несмотря на декларации.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 30 вер, 2024 17:55, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Хантеру читати шевелячи губами в голос можна з німецьким акцентом. А то розказував тут , щоб»тилові» посади дронщиків розгрібають як пиріжки, «більше тижня не затримуються». І проблема укомплектувати лише штурмовиками, решта «не захопиш». Пора брати квитки з Німеччини, знайшли ми посади для Хантера,
Від Безуглої сьогодні під'їхала зрада, детально описана з хронологією, щодо розвалення Сирським, Умєровим, Брагілевичем IT частин, які були сформовані з досвідчених розробників і рік розробляли ПО для різних структур Сил Оборони. Це щодо мобілізації по спеціальності у вибрані частини.
Коли вже в цій країні перестануть читати всяких дурнів та шавок ...
Безугла - це шавка Єрмака. Яка завжди, по команді Єрмака, переводить стрілки на інших
ЛАД написав:Ваши рассуждения примерно такие же, как если бы нацисты оправдывались: "Вот если бы не было евреев, цыган, ... и всяких коммунистов, нам не пришлось бы создавать концлагеря и газовые камеры. Так и у вас: "Если бы не было русскоязычных, не пришлось бы их ни в чём ограничивать".
Труси-хрестик 1 Україні ні в чому не треба оправдуватись перед носіями російської мови, по тій простій причині що їх тут не притискали 2 Носіям російської мови ТРЕБА було звернути увагу на прибацаного пуйла з його шизофренією про наявність руССкого міра , який НАЦІОНАЛІСТИ ( а не нацисти) притісняють в Україні. 3 Саме тому , що ці російськомовні виявились НЕДАЛЕКОГЛЯДНИМИ ( і їх не прижучували так як в ПРИБАЛТИЦІ) - саме тому вони й ПЛАТЯТЬ найбільшу ціну, бо саме їх території підлягають знищенню(визволенню педераційниками) .......
Евреи "виявились НЕДАЛЕКОГЛЯДНИМИ і їх не прижучували" в Германии до Гитлера. А вот были бы "ДАЛЕКОГЛЯДНИМИ", приняли бы христианство ещё лет за 100 до Гитлера и проблемы не было бы.
ЛАД написав:http://surl.li/vcgtjh И это "великий Чингисхан", один на весь народ и надолго. А сколько было ханов поменьше. Тамерлан тоже не родился таким могучим и великим. Александр Македонский был, правда, сыном царя, но достаточно обычного.
Тэмуджин родился в урочище Делюн-Болдок[21] на берегу реки Онон в семье Есугей-багатура из рода Борджигин и его жены Оэлун из рода олхонут. Есугей-багатур был третьим сыном Бартан-багатура, внуком Хабул-хана, первого общемонгольского хана.
Такий собі пересічений раб з родини пересічених рабів.