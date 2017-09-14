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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 101351013610137101381013910140>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 17:57

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Ваши рассуждения примерно такие же, как если бы нацисты оправдывались: "Вот если бы не было евреев, цыган, ... и всяких коммунистов, нам не пришлось бы создавать концлагеря и газовые камеры.
Так и у вас: "Если бы не было русскоязычных, не пришлось бы их ни в чём ограничивать".
Труси-хрестик
1 Україні ні в чому не треба оправдуватись перед носіями російської мови, по тій простій причині що їх тут не притискали
2 Носіям російської мови ТРЕБА було звернути увагу на прибацаного пуйла з його шизофренією про наявність руССкого міра , який НАЦІОНАЛІСТИ ( а не нацисти) притісняють в Україні.
3 Саме тому , що ці російськомовні виявились НЕДАЛЕКОГЛЯДНИМИ ( і їх не прижучували так як в ПРИБАЛТИЦІ) - саме тому вони й ПЛАТЯТЬ найбільшу ціну, бо саме їх території підлягають знищенню(визволенню педераційниками)

Тому ще раз
Те що були дурні і виступали проти НАТО в 2008 , проти філіалу РПЦ в 2019 - хоч сьогодні признаєте?
Бо чим довше не признаєте-тим довше по територіям де масово проживають ті хто не признав буде бродити руССкій мІр у всій його красі..

А так, можете й далі займатись маніпулятивними перекручуваннями і оповіданнями про балет і росію....
Евреи "виявились НЕДАЛЕКОГЛЯДНИМИ і їх не прижучували" в Германии до Гитлера. А вот были бы "ДАЛЕКОГЛЯДНИМИ", приняли бы христианство ещё лет за 100 до Гитлера и проблемы не было бы.
По порядку
1 Сьогодні 2024 , гітлер був в 1933
Питання на засипку
Чому за практично 100 років російськомовні не вивчили історію і не припустили що пуйло і гітлер це одного поля ягоди?
Це чия проблема? тих хто виявився недалекоглядним
Чи тих , хто ЇХ ПРО ЦЕ ПОПЕРЕДЖАВ
2 Розумні вчаться на чужих помилках
Дурні вчаться на своїх помилках
Ті кого представляє ЛАД - не вміють взагалі вчитись ...

Тому
Станом на сьогодні - пуйло це такий собі пеніцилін , який знищує шкідливі для майбутнього України бактерії.
Те що ти цього не розумієш - чия проблема?
моя чи твоя?
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 30 вер, 2024 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 17:57

  pesikot написав:Коли вже в цій країні перестануть читати всяких дурнів та шавок ...

Безугла - це шавка Єрмака. Яка завжди, по команді Єрмака, переводить стрілки на інших

Щось мені здається, що вона має набагато більше інформації щодо внутрішньої кухні МО, чим будь-хто на цьому форумі.
Але можна притримуватись позиції "все ви врьотє" і жити в світі рожевих поні. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 18:00

  sashaqbl написав:ЛАД абсолютно правий. В 38 році Захід переважав Гітлера по кількості військ, по озброєнням, по підготовці. Але вони боялися війни. Виборці не хотіли війни... І німецька розвідка підбурювала ці настрої...

Прочитали це в Вікіпедії? У виборців Англії вікіпедії не було і зовсім не факт що вони знали що у них більше ресурсів.
Але я задам вам інше питання.
Як так виходить що сьогодні Естонія помагає Україні і не боїться війни, а Англія в 1938 боялась і не те що не помогла Чехословаччині, а злила її? Виходить естонці такі герої, а англійці боягузи? :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 18:03

  _Mykola_ написав:
  pesikot написав:Коли вже в цій країні перестануть читати всяких дурнів та шавок ...

Безугла - це шавка Єрмака. Яка завжди, по команді Єрмака, переводить стрілки на інших

Щось мені здається, що вона має набагато більше інформації щодо внутрішньої кухні МО, чим будь-хто на цьому форумі.
Але можна притримуватись позиції "все ви врьотє" і жити в світі рожевих поні. :lol:

От слово в слово так казали про Арестовича, про Дубинського

Залужний - поганий
Сирський - поганий
Багато хто з генералів - погані

А хто про це пише ? Безугла
Вона військова ?

То може так, не потрібно жити в світі рожевих поні і рожевого уявлення, щодо якогось інсайду

Перестаньте їсти інформаційне лайно
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 18:04

Ще так крок і залишимось без думок!©)))

  flyman написав:Скоро буде мільйон дронів
О, то ти тему нормально вкурив ;)
Навіть, Флер вже сидить тихо про "скоро буде мільйон роботів на нулі")))
  _Mykola_ написав:А тепер, повертаємося до питання "а нафіга нам той тил?"
На скільки дронів вистачить Вашого грошового забезпечення?
При чім тут моє грошове забезпечення за мій ризик і роботу? :)
В мене що немає сім'ї/дітей/батьків?
Нема кого забезпечувати?

Все має забезпечувати держава!
У ворога все на "конвеєрі" в масштабах держави все клепається/закуповується і відправляється на фронт.
А наші що не можуть налагодити виробництво " і закупівлю у великих масштабах?
  _Mykola_ написав:А без дронів => піхота, копати, штурмувати...
Це вже без мене! :lol:

Далі підійшла черга синів Будівельника і чоловіка Флер!

Ну і ви також можете приєднатись до них ;)
Було б лише бажання!©
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 18:07

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Так же, как не приписываю вам, что вы вызвали войну. В отличие от вас и будивельника, которые обвиняют в этом русскоязычных украинцев.
1 Пуйло використав як причину для нападу - заяву про захист російськомовних яких ущемляють....
Раз так - то пряма залежність існує.
Не будь в україні тих кого треба захищати -пуйло б мало на одну причину менше

Ну і що?
Хто винуватий в нападі? пуйло яке напало
чи ті хто СТВОРИВ для пуйла можливість напасти?
перша половина має підставу а на рахунок другої не думаєте що створив можливість і винуватий в нападі той хто ущємляв рускоязичних?

а оце красива, но брехня. в нас що було щось схоже не Сребреницю?

в чому були утиски - що треба було знати українську мову? спробуйте в рф прожити не знаючи російську мову - а там набагато більше національностей...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 18:08

  andrijk777 написав:
  sashaqbl написав:ЛАД абсолютно правий. В 38 році Захід переважав Гітлера по кількості військ, по озброєнням, по підготовці. Але вони боялися війни. Виборці не хотіли війни... І німецька розвідка підбурювала ці настрої...

Прочитали це в Вікіпедії? У виборців Англії вікіпедії не було і зовсім не факт що вони знали що у них більше ресурсів.
Але я задам вам інше питання.
Як так виходить що сьогодні Естонія помагає Україні і не боїться війни, а Англія в 1938 боялась і не те що не помогла Чехословаччині, а злила її? Виходить естонці такі герої, а англійці боягузи? :D :D

Как раз наоборот, эстонцы боятся войны и предпочитают, чтобы воевала Украина.
Англичане тоже боялись войны вместе с французами, но в 1938 с Гитлером ещё никто не воевал. И они рассчитывали направить агрессию Гитлера на восток, тем более, что он сам провозглашал себя борцом с большевизмом.
А решали не "виборці Англії", а Чемберлен с Даладье. Они тоже не знали о ресурсах?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 18:12

  pesikot написав:Залужний - поганий
Сирський - поганий
Багато хто з генералів - погані

А хто про це пише ? Безугла
Вона військова ?

То може так, не потрібно жити в світі рожевих поні і рожевого уявлення, щодо якогось інсайду

Хм, Ви служили? А в МО, яку роботу виконували?
Почитайте, послухайте її інтерв'ю, де служила, що робила, і до чого вона ЗАРАЗ має доступ, куди їздить і.т.д.

По тим фактам які викладала, є підтвердження, хоча б взяти з найближчого, по ротаціям, заміною генералів та зняттям комбригів з втратами позицій.
Але це жорстка і невдобна інформація на фоні "все харашо, растьот процент жиров у маслі" (с)

Реальність вона багатогранна і наявність інформації з різних джерел дає більш точний картину того що відбувається.
Але можна не заморочуватись. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 18:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Прочитали це в Вікіпедії? У виборців Англії вікіпедії не було і зовсім не факт що вони знали що у них більше ресурсів.
Але я задам вам інше питання.
Як так виходить що сьогодні Естонія помагає Україні і не боїться війни, а Англія в 1938 боялась і не те що не помогла Чехословаччині, а злила її? Виходить естонці такі герої, а англійці боягузи?

Англія розраховувала, що війни не буде. Розраховувала на успіх політики умиротворення агресора.
Естонці сьогодні розуміють, з уроків історії, що така політика працює так собі. По друге, що після України і в них є всі шанси стати ОБЄКТОМ умиротворення агресора.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 18:15

  _Mykola_ написав:
  pesikot написав:Залужний - поганий
Сирський - поганий
Багато хто з генералів - погані

А хто про це пише ? Безугла
Вона військова ?

То може так, не потрібно жити в світі рожевих поні і рожевого уявлення, щодо якогось інсайду

Хм, Ви служили? А в МО, яку роботу виконували?
Почитайте, послухайте її інтерв'ю, де служила, що робила, і до чого вона ЗАРАЗ має доступ, куди їздить і.т.д.

По тим фактам які викладала, є підтвердження, хоча б взяти з найближчого, по ротаціям, заміною генералів та зняттям комбригів з втратами позицій.
Але це жорстка і невдобна інформація на фоні "все харашо, растьот процент жиров у маслі" (с)

Реальність вона багатогранна і наявність інформації з різних джерел дає більш точний картину того що відбувається.
Але можна не заморочуватись. :lol:

інфо в неї багато, навіть більше ніж треба. але всі ці питання треба вирішувати, а не викидати у фейсбук. й можливостей саме обговорювати ці питання в неї набагато більше, ніж в інших.

а якщо подивитися кут зору - "царь хороший, бояре плохие". проблем вистачає, але дуже схоже що шукають цапів-відбувайл. "у победы много отцов, а поражение всегда сирота".
Shaman
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  #<1 ... 101351013610137101381013910140>
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