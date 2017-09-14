budivelnik написав:

ЛАД написав: Ваши рассуждения примерно такие же, как если бы нацисты оправдывались: "Вот если бы не было евреев, цыган, ... и всяких коммунистов, нам не пришлось бы создавать концлагеря и газовые камеры.

Так и у вас: "Если бы не было русскоязычных, не пришлось бы их ни в чём ограничивать". Ваши рассуждения примерно такие же, как если бы нацисты оправдывались: "Вот если бы не было евреев, цыган, ... и всяких коммунистов, нам не пришлось бы создавать концлагеря и газовые камеры.Так и у вас: "Если бы не было русскоязычных, не пришлось бы их ни в чём ограничивать".

Труси-хрестик1 Україні ні в чому не треба оправдуватись перед носіями російської мови, по тій простій причині що їх тут не притискали2 Носіям російської мови ТРЕБА було звернути увагу на прибацаного пуйла з його шизофренією про наявність руССкого міра , який НАЦІОНАЛІСТИ ( а не нацисти) притісняють в Україні.3 Саме тому , що ці російськомовні виявились НЕДАЛЕКОГЛЯДНИМИ ( і їх не прижучували так як в ПРИБАЛТИЦІ) - саме тому вони й ПЛАТЯТЬ найбільшу ціну, бо саме їх території підлягають знищенню(визволенню педераційниками)Тому ще разТе що були дурні і виступали проти НАТО в 2008 , проти філіалу РПЦ в 2019 - хоч сьогодні признаєте?Бо чим довше не признаєте-тим довше по територіям де масово проживають ті хто не признав буде бродити руССкій мІр у всій його красі..А так, можете й далі займатись маніпулятивними перекручуваннями і оповіданнями про балет і росію....