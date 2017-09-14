_Mykola_ написав:Щось мені здається, що вона має набагато більше інформації щодо внутрішньої кухні МО, чим будь-хто на цьому форумі. Але можна притримуватись позиції "все ви врьотє" і жити в світі рожевих поні.
Те, що вона має інформацію - я навіть не сумніваюсь. тут питання, як вона її використовує. Коли мали зняти Залужного, вона активно поливало його гівном, приписуючи всі досягнення Сирському. Нє, ну гівна особливо вишукувати звичайно не треба було, але на той момент вона розказувала, який Сирський білий і пухнастий. Хоча у військах в нього була специфічна репутація, і про це вже тоді було відомо широкому загалу. Зараз вона розказує, що Сирський мудак, але ключове питання - чому вона це розказує...Я не вірю, що в оточенні президента може бути така неадекватна особа, якщо вона там не потрібна...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 30 вер, 2024 18:18, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Прочитали це в Вікіпедії? У виборців Англії вікіпедії не було і зовсім не факт що вони знали що у них більше ресурсів. Але я задам вам інше питання. Як так виходить що сьогодні Естонія помагає Україні і не боїться війни, а Англія в 1938 боялась і не те що не помогла Чехословаччині, а злила її? Виходить естонці такі герої, а англійці боягузи?
Англія розраховувала, що війни не буде. Розраховувала на успіх політики умиротворення агресора. Естонці сьогодні розуміють, з уроків історії, що така політика працює так собі. По друге, що після України і в них є всі шанси стати ОБЄКТОМ умиротворення агресора.
ви що, там просто будуть захищати права російськомовних. знищуючи всіх іншомовних - там виглядає порятунок в Раші - всі врятовані мають розмовляти російською...
Успіх написав:.......... Все має забезпечувати держава! У ворога все на "конвеєрі" в масштабах держави все клепається/закуповується і відправляється на фронт. А наші що не можуть налагодити виробництво " і закупівлю у великих масштабах? ..........
А держава це хто? У ворога є нафта і ще багато чого є гроші. А у нас тільки борги і допомога партнерів. Чому особисто ви спромоглися купити квартиру після 10 років роботи, а не яку-небуть віллу з, наприклад, оцих - https://dom-lazurnyi-bereg.com/samie_dorogie_villy_na_lazurnom_beregu чи хоча б пентхаус в Києві? І ніколи не купите. Тільки тому, що вам воно не треба?
_Mykola_ написав:А тепер, повертаємося до питання "а нафіга нам той тил?" На скільки дронів вистачить Вашого грошового забезпечення?
При чім тут моє грошове забезпечення за мій ризик і роботу? В мене що немає сім'ї/дітей/батьків? Нема кого забезпечувати?
Все має забезпечувати держава! У ворога все на "конвеєрі" в масштабах держави все клепається/закуповується і відправляється на фронт. А наші що не можуть налагодити виробництво " і закупівлю у великих масштабах?
Волонтерам, донаторам, також треба взяти за принцип "В мене що немає сім'ї/дітей/батьків? Нема кого забезпечувати?"
Непогано, волонтерка, донати, це Ваше, і воно Мені повинно бути і все тут, а як за свої... то вже ніт, з циклу "я вам нічєго нє должен" (с) 2019?
Поки сини Будівельника підуть, без налагоджених волонтерських постачань у Ваш БУБАК, стати піхотою шанси ну дуже високі.
Це я просто показую, що значить, конкретно у Вашому випадку, допомога з тилу. І, як воно без неї, що буде якщо продовжувати знецінення того що роблять в тилу ті хто допомагає... з ВЛАСНИХ коштів які "святі" для себе і своєї сім'ї.
Успіх написав: Все має забезпечувати держава! У ворога все на "конвеєрі" в масштабах держави все клепається/закуповується і відправляється на фронт. А наші що не можуть налагодити виробництво " і закупівлю у великих масштабах?
странно что свидетель секты 73% чем то недоволен...
pesikot написав:Коли вже в цій країні перестануть читати всяких дурнів та шавок ...
Безугла - це шавка Єрмака. Яка завжди, по команді Єрмака, переводить стрілки на інших
Щось мені здається, що вона має набагато більше інформації щодо внутрішньої кухні МО, чим будь-хто на цьому форумі. Але можна притримуватись позиції "все ви врьотє" і жити в світі рожевих поні.
Важливіше те, що безкутна свідомо бреше і маніпулює, і це геть перекреслює те, що в неї є джерела інформації - ви не можете знати, наскільки спотворена та інформація в її поданні. Коли а неї була задача замінити Залужного, Сирського вона облизувала. Зараз в неї задача змінилася, і лайномет працює вже в іншу сторону. Безкутна - безпринципова чорнорота брехуха під кришею оп
sashaqbl написав:Те, що вона має інформацію - я навіть не сумніваюсь. тут питання, як вона її використовує. Коли мали зняти Залужного, вона активно поливало його гівном, приписуючи всі досягнення Сирському. Нє, ну гівна особливо вишукувати звичайно не треба було, але на той момент вона розказувала, який Сирський білий і пухнастий. Хоча у військах в нього була специфічна репутація, і про це вже тоді було відомо широкому загалу. Зараз вона розказує, що Сирський мудак, але ключове питання - чому вона це розказує...Я не вірю, що в оточенні президента може бути така неадекватна особа, якщо вона там не потрібна...
Це також пам'ятаю, хоча в тому випадку про Сирського більше було довіри від військових... пухнастості там не було. Для чого це робиться є основне питання, інформація зсередини викидається коли щось треба досягти, або немає іншого впливу, як тиск через медіа. Це всього лиш ще один інформаційний канал, який дає іншу точку зору, для аналізу. Записи з засідань коли обговорювались не секретні питання, були доволі інформативними щодо сприйняття позицій членів комітету на ті чи інші питання.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 30 вер, 2024 18:34, всього редагувалось 1 раз.
Що означає "бояться крови и потерь" по-вашому? Люба війна це кров! В 1938 до Заходу дійшло що війна це кров і втрати? Чому одні країни бояться і воюють, а інші бояться і уступають? Чому в 2014 Україна боялась і уступила Крим, а в 2022-2024 боялась але проливає кров?
Да, "люба війна це кров". И до Запада это дошло не в 1938, они это понимали и раньше. Боятся и воюют все. Когда припечёт. Если речь не об агрессоре. Агрессор нападает тогда, когда рассчитывает на более-менее лёгкую победу и считает, что выигрыш оправдает потери. В 2014 уступили Крым из-за бардака в стране в тот момент и отсутствия власти. Это было слишком неожиданно и практически не было армии. Уже Донбасс чуть позже без боя не отдали. В 2022 ситуация была другая. А в 2024 деваться некуда - война уже давно идёт. Уступить сегодня придётся не кусочек (Крым), а всю Украину.
А їх припекло? В 1938 Гітлер нападав не на Англію а на Чехословаччину. Що їх "пекло"? Чому не дали Чехословакії зброї як дають Україні зараз? Відповім за вас: не дали тому що самим вона була потрібно. Тобто не вистачало ресурсів щоб помогти гіпотетичному союзнику. Тому Крим і уступили тому що не було ресурсів - зброї, армії, допомоги союзників, вертикалі влади, часу. Це все є і ресурси. В 2022 ресурсів було значно більше.
Нажаль я вже забув з чого почалась суперечка, а шукати лінь. Напевно сперечатись з вами немає змісту, переконати вас у чомусь - нереально.
sashaqbl написав:------------------ ЛАД Но, по-моему, "стан" немного не то. "наличие сословий" - "наявність станів"? Щось не те. ------------------ Наскільки я памятаю шкільний курс історії, то цілком то. Просто вам незвично...
Можливо, причина в цьому. А ви навчались на українській мові?
Правильно - навчались українською. .......
Згоден, помилка. Спочатку написав "в українській школі", але зрозумів, шо це не вірно - "русские школы" теж українські. Виправив, але невдало. А "стан" для мене більш звично як "состояние".