Додано: Пон 30 вер, 2024 18:25

Успіх написав: _Mykola_ написав: А тепер, повертаємося до питання "а нафіга нам той тил?"

На скільки дронів вистачить Вашого грошового забезпечення? А тепер, повертаємося до питання "а нафіга нам той тил?"На скільки дронів вистачить Вашого грошового забезпечення? При чім тут моє грошове забезпечення за мій ризик і роботу?

В мене що немає сім'ї/дітей/батьків?

Нема кого забезпечувати?



Все має забезпечувати держава!

У ворога все на "конвеєрі" в масштабах держави все клепається/закуповується і відправляється на фронт.

А наші що не можуть налагодити виробництво " і закупівлю у великих масштабах? При чім тут моє грошове забезпечення за мій ризик і роботу?В мене що немає сім'ї/дітей/батьків?Нема кого забезпечувати?Все має забезпечувати держава!У ворога все на "конвеєрі" в масштабах держави все клепається/закуповується і відправляється на фронт.А наші що не можуть налагодити виробництво " і закупівлю у великих масштабах?

Волонтерам, донаторам, також треба взяти за принцип "В мене що немає сім'ї/дітей/батьків? Нема кого забезпечувати?"Непогано, волонтерка, донати, це Ваше, і воно Мені повинно бути і все тут, а як за свої... то вже ніт, з циклу "я вам нічєго нє должен" (с) 2019?Поки сини Будівельника підуть, без налагоджених волонтерських постачань у Ваш БУБАК, стати піхотою шанси ну дуже високі.Це я просто показую, що значить, конкретно у Вашому випадку, допомога з тилу.І, як воно без неї, що буде якщо продовжувати знецінення того що роблять в тилу ті хто допомагає... з ВЛАСНИХ коштів які "святі" для себе і своєї сім'ї.