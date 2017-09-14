sashaqbl написав:Англія розраховувала, що війни не буде. Розраховувала на успіх політики умиротворення агресора. Естонці сьогодні розуміють, з уроків історії, що така політика працює так собі. По друге, що після України і в них є всі шанси стати ОБЄКТОМ умиротворення агресора.
Ну да, естонці розумні і знають історію! А англійці не тільки боягузи та ще й тупі не вчили історію в школі.
_Mykola_ написав:а як за свої... то вже ніт, з циклу "я вам нічєго нє должен" (с) 2019?
За свої тут і так постійно автівки ремонтуємо! А вони по бездоріжжю ламаються нон-стоп!
_Mykola_ написав:Поки сини Будівельника підуть, без налагоджених волонтерських постачань у Ваш БУБАК, стати піхотою шанси ну дуже високі.
Це я просто показую, що значить, конкретно у Вашому випадку, допомога з тилу. І, як воно без неї, що буде якщо продовжувати знецінення того що роблять в тилу ті хто допомагає... з ВЛАСНИХ коштів які "святі" для себе і своєї сім'ї
Ще раз - я не кажу, що волонтерити не потрібно! Я кажу - хто дав право вибору???! Я ж теж може хочу шалено волонтерити, але ЧОМУСЬ(?) вже 31місяць переношу "тяготи і лішенія" по окопах/бліндажах?!
Чому в мене нема вибору?
Тому мене дратує, що на питання "чому ще не нафронті? Чому зараз не йдете?" прикриваються - "а я - волонтерю"(типу, а я "в хатці", як в дитсадку)🤦🏻
От навіть, візьмемо умовну сім'ю Будівельника/його синів)) Чому аж їх троє має "волонтерити"? Чому хоч один не піде на фронт?
Що означає "бояться крови и потерь" по-вашому? Люба війна це кров! В 1938 до Заходу дійшло що війна це кров і втрати? Чому одні країни бояться і воюють, а інші бояться і уступають? Чому в 2014 Україна боялась і уступила Крим, а в 2022-2024 боялась але проливає кров?
Да, "люба війна це кров". И до Запада это дошло не в 1938, они это понимали и раньше. Боятся и воюют все. Когда припечёт. Если речь не об агрессоре. Агрессор нападает тогда, когда рассчитывает на более-менее лёгкую победу и считает, что выигрыш оправдает потери. В 2014 уступили Крым из-за бардака в стране в тот момент и отсутствия власти. Это было слишком неожиданно и практически не было армии. Уже Донбасс чуть позже без боя не отдали. В 2022 ситуация была другая. А в 2024 деваться некуда - война уже давно идёт. Уступить сегодня придётся не кусочек (Крым), а всю Украину.
А їх припекло? В 1938 Гітлер нападав не на Англію а на Чехословаччину. Що їх "пекло"? Чому не дали Чехословакії зброї як дають Україні зараз? Відповім за вас: не дали тому що самим вона була потрібно. Тобто не вистачало ресурсів щоб помогти гіпотетичному союзнику. Тому Крим і уступили тому що не було ресурсів - зброї, армії, допомоги союзників, вертикалі влади, часу. Це все є і ресурси. В 2022 ресурсів було значно більше.
Нажаль я вже забув з чого почалась суперечка, а шукати лінь. Напевно сперечатись з вами немає змісту, переконати вас у чомусь - нереально.
Нереально, бо аргументи слабкі, а відповіді ви, мабуть, не читаєте. Я вам уже писав - Чехословаччині не потрібна була зброя, своєї було достатньо. Їй потрібна була військова підтримка. Різниця між нами і Чехословаччиною в тому, що їй пред'явили ультиматум, обговорювали його і союзники (не "партнери"!) не "волали", щоб Чехословаччина воювала, а прямо сказали, що в разі відхилення ультиматуму підтримувати не будуть. Нам ніхто нічого не пред'являв, а нагло напали. А потім (в часи Стамбулу і пізніше) обіцяли велику підтримку. Правда, не уточнювали, що підтримка буде, щоб "не програти", а не щоб перемогти. А історію в школі погано вивчали, мабуть, саме ви.
P.s. "В 2022 ресурсів було значно більше". Більше, чим в 2014, але все рівно явно недостатньо. Без підтримки Заходу вже б давно програли.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 30 вер, 2024 19:00, всього редагувалось 1 раз.
ага, прийде мільон дронів, а ти с уставшим зрєнієм і сітківку ПВА не тримає, тож фізичні вправи з лопатосокирами на відкритому повітрі тримають успішного дронщика що відчувається як радист-артилерист у належні формі
pesikot написав:Залужний - поганий Сирський - поганий Багато хто з генералів - погані
А хто про це пише ? Безугла Вона військова ?
То може так, не потрібно жити в світі рожевих поні і рожевого уявлення, щодо якогось інсайду
Хм, Ви служили? А в МО, яку роботу виконували? Почитайте, послухайте її інтерв'ю, де служила, що робила, і до чого вона ЗАРАЗ має доступ, куди їздить і.т.д.
По тим фактам які викладала, є підтвердження, хоча б взяти з найближчого, по ротаціям, заміною генералів та зняттям комбригів з втратами позицій. Але це жорстка і невдобна інформація на фоні "все харашо, растьот процент жиров у маслі" (с)
Реальність вона багатогранна і наявність інформації з різних джерел дає більш точний картину того що відбувається. Але можна не заморочуватись.