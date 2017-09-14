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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10137101381013910140>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 18:36

  ЛАД написав:эстонцы боятся войны и предпочитают, чтобы воевала Украина.

Англійці боялись війни і воліли щоб воювали чехи. Ой ні. Щось зламалось. Напевно ваша логіка.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 18:40

  sashaqbl написав:Англія розраховувала, що війни не буде. Розраховувала на успіх політики умиротворення агресора.
Естонці сьогодні розуміють, з уроків історії, що така політика працює так собі. По друге, що після України і в них є всі шанси стати ОБЄКТОМ умиротворення агресора.

Ну да, естонці розумні і знають історію! А англійці не тільки боягузи та ще й тупі не вчили історію в школі. :D :D :D
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 18:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:да, естонці розумні і знають історію! А англійці не тільки боягузи та ще й тупі не вчили історію в ш

Та нє, вчили. Тому вони теж не займаються умиротворенням агресора. Зараз цим більше США страждають. І Німеччина.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 18:52

Люблю справедливість))

  _Mykola_ написав:а як за свої... то вже ніт, з циклу "я вам нічєго нє должен" (с) 2019?
За свої тут і так постійно автівки ремонтуємо!
А вони по бездоріжжю ламаються нон-стоп!
  _Mykola_ написав:Поки сини Будівельника підуть, без налагоджених волонтерських постачань у Ваш БУБАК, стати піхотою шанси ну дуже високі.

Це я просто показую, що значить, конкретно у Вашому випадку, допомога з тилу.
І, як воно без неї, що буде якщо продовжувати знецінення того що роблять в тилу ті хто допомагає... з ВЛАСНИХ коштів які "святі" для себе і своєї сім'ї
Ще раз - я не кажу, що волонтерити не потрібно!
Я кажу - хто дав право вибору???!
Я ж теж може хочу шалено волонтерити, але ЧОМУСЬ(?) вже 31місяць переношу "тяготи і лішенія" по окопах/бліндажах?!

Чому в мене нема вибору?

Тому мене дратує, що на питання "чому ще не нафронті? Чому зараз не йдете?" прикриваються - "а я - волонтерю"(типу, а я "в хатці", як в дитсадку)🤦🏻

От навіть, візьмемо умовну сім'ю Будівельника/його синів))
Чому аж їх троє має "волонтерити"?
Чому хоч один не піде на фронт?

Тобто, як так?©
Одні "а я волонтерю і нізащо не піду на фронт, бо так схотілося!"
А в інших - нема вибору!
Нема виходу з окопів/бліндажів вже 31місяць!!!

Як так?©
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 18:54

  andrijk777 написав:
  flyman написав:Які шанси кріпака стати вільним креативщиком Шевченком? 1:10 млн.
Які шанси раба стати Чінгіс-Ханом? 1:1мрлд?

Я думаю шанси звичайної людини стати "кимось"(в своїй країні) приблизно одинакові що в Україні що в Штатах що в РФ.

як там з кіднепінгом кріпаків, міграційно-мілітарний сексисзмо-ейджизм та білль про права що на паузі але не для касто-стану вибраних рікш ?
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 18:56

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
Що означає "бояться крови и потерь" по-вашому? Люба війна це кров! В 1938 до Заходу дійшло що війна це кров і втрати? :D
Чому одні країни бояться і воюють, а інші бояться і уступають?
Чому в 2014 Україна боялась і уступила Крим, а в 2022-2024 боялась але проливає кров?

Да, "люба війна це кров". И до Запада это дошло не в 1938, они это понимали и раньше.
Боятся и воюют все. Когда припечёт. Если речь не об агрессоре. Агрессор нападает тогда, когда рассчитывает на более-менее лёгкую победу и считает, что выигрыш оправдает потери.
В 2014 уступили Крым из-за бардака в стране в тот момент и отсутствия власти. Это было слишком неожиданно и практически не было армии. Уже Донбасс чуть позже без боя не отдали.
В 2022 ситуация была другая. А в 2024 деваться некуда - война уже давно идёт. Уступить сегодня придётся не кусочек (Крым), а всю Украину.

А їх припекло? В 1938 Гітлер нападав не на Англію а на Чехословаччину. Що їх "пекло"? Чому не дали Чехословакії зброї як дають Україні зараз?
Відповім за вас: не дали тому що самим вона була потрібно. Тобто не вистачало ресурсів щоб помогти гіпотетичному союзнику.
Тому Крим і уступили тому що не було ресурсів - зброї, армії, допомоги союзників, вертикалі влади, часу. Це все є і ресурси. В 2022 ресурсів було значно більше.

Нажаль я вже забув з чого почалась суперечка, а шукати лінь. Напевно сперечатись з вами немає змісту, переконати вас у чомусь - нереально.

Нереально, бо аргументи слабкі, а відповіді ви, мабуть, не читаєте.
Я вам уже писав - Чехословаччині не потрібна була зброя, своєї було достатньо. Їй потрібна була військова підтримка.
Різниця між нами і Чехословаччиною в тому, що їй пред'явили ультиматум, обговорювали його і союзники (не "партнери"!) не "волали", щоб Чехословаччина воювала, а прямо сказали, що в разі відхилення ультиматуму підтримувати не будуть.
Нам ніхто нічого не пред'являв, а нагло напали.
А потім (в часи Стамбулу і пізніше) обіцяли велику підтримку. Правда, не уточнювали, що підтримка буде, щоб "не програти", а не щоб перемогти.
А історію в школі погано вивчали, мабуть, саме ви.

P.s. "В 2022 ресурсів було значно більше". Більше, чим в 2014, але все рівно явно недостатньо. Без підтримки Заходу вже б давно програли.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 30 вер, 2024 19:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 18:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:От навіть, візьмемо умовну сім'ю Будівельника/його синів))
Чому аж їх троє має "волонтерити"?
Чому хоч один не піде на фронт?

лучше у своих "братьев по разуму" мухи и виталины которые не волонтеры и не идут на фронт спроси...
Як так?©
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 19:01

  _Mykola_ написав:
  pesikot написав:Залужний - поганий
Сирський - поганий
Багато хто з генералів - погані

А хто про це пише ? Безугла
Вона військова ?

То може так, не потрібно жити в світі рожевих поні і рожевого уявлення, щодо якогось інсайду

Хм, Ви служили? А в МО, яку роботу виконували?
Почитайте, послухайте її інтерв'ю, де служила, що робила, і до чого вона ЗАРАЗ має доступ, куди їздить і.т.д.

По тим фактам які викладала, є підтвердження, хоча б взяти з найближчого, по ротаціям, заміною генералів та зняттям комбригів з втратами позицій.
Але це жорстка і невдобна інформація на фоні "все харашо, растьот процент жиров у маслі" (с)

Реальність вона багатогранна і наявність інформації з різних джерел дає більш точний картину того що відбувається.
Але можна не заморочуватись. :lol:

не може бути бо ніколи такого не може бути ніколи
https://gamedev.dou.ua/forums/topic/50509/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 19:02

sashaqbl "Умиротворення агресора" це така словесна лапша для того щоб пояснити лохам свої цинічні поступки.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 19:03

  Shaman написав:інфо в неї багато, навіть більше ніж треба. але всі ці питання треба вирішувати, а не викидати у фейсбук. й можливостей саме обговорювати ці питання в неї набагато більше, ніж в інших.

якщо проблема не вирішується ні всередині ні згори, тоді як?
flyman
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