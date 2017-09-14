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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 30 вер, 2024 19:03
Прохожий написав:
не идут на фронт спроси...
Як так?©
В мене НЕ таке гостре питання до всіх(і до тебе в тому числі), чому не на фронті?(бо розумію і весь тиловий бардак)
Як гостріше моє питання - "а чому я не можу піти з фронту?"
Чому НЕ маю право вибору?(на відміну від вас усіх)
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Додано: Пон 30 вер, 2024 19:12
flyman написав: Успіх написав: flyman написав:
Скоро буде мільйон дронів
О, то ти тему нормально вкурив
ага, прийде мільон дронів, а ти с уставшим зрєнієм і сітківку ПВА не тримає, тож фізичні вправи з лопатосокирами на відкритому повітрі тримають успішного дронщика що відчувається як радист-артилерист у належні формі
Все це весело, бо це все на Марсі
Але, якби таке було на Землі - це ж лютий треш/пздц!!!🤦🏻
Бо як так?@
- тримати навчених хлопців/команду в лісі два тижні (і ще купу часу будуть тримати), а не дати їм обладнання/дронів - і вже би з кожним днем було би на декілька ворожих морд менше?!🤦🏻
п.с.
Швидше за все, напевно папіжже просто розкидають/десь приклеять до інших на постійній основі...
А "приклеювати" до інших було з першого дня, щоб набирались практики/досвіду!
Востаннє редагувалось Успіх
в Пон 30 вер, 2024 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 вер, 2024 19:12
andrijk777 написав:
sashaqbl "Умиротворення агресора" це така словесна лапша для того щоб пояснити лохам свої цинічні поступки.
Називай це як хочеш, але суті це не міняє. В 38 це не допомогло уникнути війни. І дехто вважає, що історія може повторитися. А дехто впевнений, що не повториться...
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Додано: Пон 30 вер, 2024 19:18
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
sashaqbl "Умиротворення агресора" це така словесна лапша для того щоб пояснити лохам свої цинічні поступки.
Називай це як хочеш, але суті це не міняє. В 38 це не допомогло уникнути війни. І дехто вважає, що історія може повторитися. А дехто впевнений, що не повториться...
А колись в історії людства це хоч раз помогло?
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Додано: Пон 30 вер, 2024 19:21
"Ахрана! Атмєна!"
Там вже хєппі енд, хлопець займається тим чим хотів, але в іншій бригаді.
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Додано: Пон 30 вер, 2024 19:40
ЦАХАЛ готов войти в Ливан
интересно а что Иран, утрутся зеленой тряпочкой?
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