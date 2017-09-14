В мене НЕ таке гостре питання до всіх(і до тебе в тому числі), чому не на фронті?(бо розумію і весь тиловий бардак)
Як гостріше моє питання - "а чому я не можу піти з фронту?"
Чому НЕ маю право вибору?(на відміну від вас усіх)
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Додано: Пон 30 вер, 2024 19:03
Все просто!©
Додано: Пон 30 вер, 2024 19:12
Як так?©
Все це весело, бо це все на Марсі
Але, якби таке було на Землі - це ж лютий треш/пздц!!!🤦🏻
Бо як так?@ - тримати навчених хлопців/команду в лісі два тижні (і ще купу часу будуть тримати), а не дати їм обладнання/дронів - і вже би з кожним днем було би на декілька ворожих морд менше?!🤦🏻
п.с.
Швидше за все, напевно папіжже просто розкидають/десь приклеять до інших на постійній основі...
А "приклеювати" до інших було з першого дня, щоб набирались практики/досвіду!
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 30 вер, 2024 19:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 вер, 2024 19:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 30 вер, 2024 19:18
А колись в історії людства це хоч раз помогло?
Додано: Пон 30 вер, 2024 19:21
"Ахрана! Атмєна!"
Там вже хєппі енд, хлопець займається тим чим хотів, але в іншій бригаді.
Додано: Пон 30 вер, 2024 19:40
ЦАХАЛ готов войти в Ливан
интересно а что Иран, утрутся зеленой тряпочкой?
Додано: Пон 30 вер, 2024 19:46
От тут цікаво
Беремо зграю долярчиків
він -воює
його тато з братом - волонтерять?...
Але в куцого розумом проблемка
Він же зараз почне що його татові 60+ ..( мені 59+)
В нього брата нема - так це ж мене не гребе....
Тому ще раз для дурників...
Я так само як його тато можу сидіти рівно на дупі і НІЧОГО не робити
Мій старший в ДФТГ ( замінив четверть долярчика в тилу, охороняючи склади в караулі , але при цьому за нуль виплат)+власник і основний працівник БФ
Мій молодший - станом на сьогодні більше від мене витрачає ГРОШЕЙ на волонтерку( бо заробляє більше від мене)
Я готуючись до пенсії трошки доначу( це трошки- більше ніж моя жінка витрачає на нашу сімю)+ підтримую сімю старшого бо він НЕ ОТРИМУЄ ні копійки ні в ДФТГ ні у ФОНДІ, при цьому працюючи ще й в комерційній фірмі, де отримує але....якщо ти три дні десь і тільки день на роботі- то який би ти ефективний не був за це багато не заплатять
Додано: Пон 30 вер, 2024 20:02
Wirująświatła
Так а вторгнення з Білорусі (картопляною армією) коли?
Який «генерал СВР» про це писав, що ти цей «інсайд» (ясна справа подаючи як глибоку власну аналітику) приніс сюди в кінці літа?
Додано: Пон 30 вер, 2024 20:10
Ну так є ще 300 ТГ-канальї ...
Можно багато чого вкинути ...
Яка відповідальність ? ви про що ?
Завоняло на якійсь ТГ-канальї, потрібно швидко це сюди принести
Поки в справжню каналью не змило
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