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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1013810139101401014110142>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 19:03

Все просто!©

  Прохожий написав:не идут на фронт спроси...
Як так?©
В мене НЕ таке гостре питання до всіх(і до тебе в тому числі), чому не на фронті?(бо розумію і весь тиловий бардак)
Як гостріше моє питання - "а чому я не можу піти з фронту?"
Чому НЕ маю право вибору?(на відміну від вас усіх)
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 19:12

Як так?©

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:Скоро буде мільйон дронів
О, то ти тему нормально вкурив ;)

ага, прийде мільон дронів, а ти с уставшим зрєнієм і сітківку ПВА не тримає, тож фізичні вправи з лопатосокирами на відкритому повітрі тримають успішного дронщика що відчувається як радист-артилерист у належні формі
Все це весело, бо це все на Марсі :D
Але, якби таке було на Землі - це ж лютий треш/пздц!!!🤦🏻

Бо як так?@ - тримати навчених хлопців/команду в лісі два тижні (і ще купу часу будуть тримати), а не дати їм обладнання/дронів - і вже би з кожним днем було би на декілька ворожих морд менше?!🤦🏻


п.с.
Швидше за все, напевно папіжже просто розкидають/десь приклеять до інших на постійній основі...

А "приклеювати" до інших було з першого дня, щоб набирались практики/досвіду!
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 30 вер, 2024 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 19:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:sashaqbl "Умиротворення агресора" це така словесна лапша для того щоб пояснити лохам свої цинічні поступки.

Називай це як хочеш, але суті це не міняє. В 38 це не допомогло уникнути війни. І дехто вважає, що історія може повторитися. А дехто впевнений, що не повториться...
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 19:18

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:sashaqbl "Умиротворення агресора" це така словесна лапша для того щоб пояснити лохам свої цинічні поступки.

Називай це як хочеш, але суті це не міняє. В 38 це не допомогло уникнути війни. І дехто вважає, що історія може повторитися. А дехто впевнений, що не повториться...

А колись в історії людства це хоч раз помогло?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 19:21

  flyman написав:не може бути бо ніколи такого не може бути ніколи
https://gamedev.dou.ua/forums/topic/50509/

"Ахрана! Атмєна!"
Там вже хєппі енд, хлопець займається тим чим хотів, але в іншій бригаді. :D
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 19:40

ЦАХАЛ готов войти в Ливан
интересно а что Иран, утрутся зеленой тряпочкой?
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 19:46

  Успіх написав:От навіть, візьмемо умовну сім'ю Будівельника/його синів))
Чому аж їх троє має "волонтерити"?
Чому хоч один не піде на фронт?
От тут цікаво
Беремо зграю долярчиків
він -воює
його тато з братом - волонтерять?...

Але в куцого розумом проблемка
Він же зараз почне що його татові 60+ ..( мені 59+)
В нього брата нема - так це ж мене не гребе....

Тому ще раз для дурників...
Я так само як його тато можу сидіти рівно на дупі і НІЧОГО не робити
Мій старший в ДФТГ ( замінив четверть долярчика в тилу, охороняючи склади в караулі , але при цьому за нуль виплат)+власник і основний працівник БФ
Мій молодший - станом на сьогодні більше від мене витрачає ГРОШЕЙ на волонтерку( бо заробляє більше від мене)
Я готуючись до пенсії трошки доначу( це трошки- більше ніж моя жінка витрачає на нашу сімю)+ підтримую сімю старшого бо він НЕ ОТРИМУЄ ні копійки ні в ДФТГ ні у ФОНДІ, при цьому працюючи ще й в комерційній фірмі, де отримує але....якщо ти три дні десь і тільки день на роботі- то який би ти ефективний не був за це багато не заплатять
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 19:59

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 20:02

Wirująświatła
Так а вторгнення з Білорусі (картопляною армією) коли?
Який «генерал СВР» про це писав, що ти цей «інсайд» (ясна справа подаючи як глибоку власну аналітику) приніс сюди в кінці літа?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 20:10

  Hotab написав:Wirująświatła
Так а вторгнення з Білорусі (картопляною армією) коли?
Який «генерал СВР» про це писав, що ти цей «інсайд» (ясна справа подаючи як глибоку власну аналітику) приніс сюди в кінці літа?

Ну так є ще 300 ТГ-канальї ...

Можно багато чого вкинути ...

Яка відповідальність ? ви про що ?

Завоняло на якійсь ТГ-канальї, потрібно швидко це сюди принести
Поки в справжню каналью не змило
pesikot
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  #<1 ... 1013810139101401014110142>
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