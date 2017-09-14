Додано: Пон 30 вер, 2024 19:46

Успіх написав: От навіть, візьмемо умовну сім'ю Будівельника/його синів))

Чому аж їх троє має "волонтерити"?

Чому хоч один не піде на фронт? От навіть, візьмемо умовну сім'ю Будівельника/його синів))Чому аж їх троє має "волонтерити"?Чому хоч один не піде на фронт?

От тут цікавоБеремо зграю долярчиківвін -воюєйого тато з братом - волонтерять?...Але в куцого розумом проблемкаВін же зараз почне що його татові 60+ ..( мені 59+)В нього брата нема - так це ж мене не гребе....Тому ще раз для дурників...Я так само як його тато можу сидіти рівно на дупі і НІЧОГО не робитиМій старший в ДФТГ ( замінив четверть долярчика в тилу, охороняючи склади в караулі , але при цьому за нуль виплат)+власник і основний працівник БФМій молодший - станом на сьогодні більше від мене витрачає ГРОШЕЙ на волонтерку( бо заробляє більше від мене)Я готуючись до пенсії трошки доначу( це трошки- більше ніж моя жінка витрачає на нашу сімю)+ підтримую сімю старшого бо він НЕ ОТРИМУЄ ні копійки ні в ДФТГ ні у ФОНДІ, при цьому працюючи ще й в комерційній фірмі, де отримує але....якщо ти три дні десь і тільки день на роботі- то який би ти ефективний не був за це багато не заплатять