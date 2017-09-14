Додано: Пон 30 вер, 2024 20:32

budivelnik написав: Успіх написав: От навіть, візьмемо умовну сім'ю Будівельника/його синів))

Чому аж їх троє має "волонтерити"?

Чому хоч один не піде на фронт? От навіть, візьмемо умовну сім'ю Будівельника/його синів))Чому аж їх троє має "волонтерити"?Чому хоч один не піде на фронт? От тут цікаво

Беремо зграю долярчиків

він -воює

його тато з братом - волонтерять?...



Але в куцого розумом проблемка

Він же зараз почне що його татові 60+ ..( мені 59+)

В нього брата нема - так це ж мене не гребе....



Тому ще раз для дурників...

Я так само як його тато можу сидіти рівно на дупі і НІЧОГО не робити

Мій старший в ДФТГ ( замінив четверть долярчика в тилу, охороняючи склади в караулі , але при цьому за нуль виплат)+власник і основний працівник БФ

Мій молодший - станом на сьогодні більше від мене витрачає ГРОШЕЙ на волонтерку( бо заробляє більше від мене)

Я готуючись до пенсії трошки доначу( це трошки- більше ніж моя жінка витрачає на нашу сімю)+ підтримую сімю старшого бо він НЕ ОТРИМУЄ ні копійки ні в ДФТГ ні у ФОНДІ, при цьому працюючи ще й в комерційній фірмі, де отримує але....якщо ти три дні десь і тільки день на роботі- то який би ти ефективний не був за це багато не заплатять От тут цікавоБеремодолярчиківвін -воюєйого тато з братом - волонтерять?...Але в куцого розумом проблемкаВін же зараз почне що його татові 60+ ..( мені 59+)В нього брата нема - так це ж мене не гребе....Тому ще раз для дурників...Я так само як його тато можу сидіти рівно на дупі і НІЧОГО не робитиМій старший в ДФТГ ( замінив четверть долярчика в тилу, охороняючи склади в караулі , але при цьому за нуль виплат)+власник і основний працівник БФМій молодший - станом на сьогодні більше від мене витрачає ГРОШЕЙ на волонтерку( бо заробляє більше від мене)Я готуючись до пенсії трошки доначу( це трошки- більше ніж моя жінка витрачає на нашу сімю)+ підтримую сімю старшого бо він НЕ ОТРИМУЄ ні копійки ні в ДФТГ ні у ФОНДІ, при цьому працюючи ще й в комерційній фірмі, де отримує але....якщо ти три дні десь і тільки день на роботі- то який би ти ефективний не був за це багато не заплатять

Тож, як так?© - що в зграї шакалів ТРОЄ не служать і навіть, і не думають йти служити!

Знав би я, що до тебе старість прийшла, а розум - ні, то написав би отак: "візьмемо до прикладу зграю шакалів-будівельників..."І, взагалі, тут я вже писав, то деякі форумчани знають, що в мене є брат і зараз служить на Запоріжжі!(теж пішов ще на початку, місяць після мене -!!!)А тато мій має, навіть не 60+, а 70+!!!Тобто, ти двічі промахнувся/лоханувся!(третій за віком і здоров'ям не проходить)Тож, як так?©