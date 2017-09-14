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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10139101401014110142>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 20:13

Помощь до лета..

pesikot

потрібно швидко це сюди принести


«В Білу церкву прилетіло 5 ракет».
Ой, не в білу, і не в церкву, і не ракет, а шпаків.
Але головне швидше занести сюди.
По путіну теж незрозуміло, скільки він там раз вже помер на 300 тг каналах?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 20:20

МОСКВА, 30 сентября (Рейтер) - Россия увеличивает государственные расходы на национальную оборону на четверть в 2025 году до 6,3% валового внутреннего продукта (ВВП), что является самым высоким уровнем со времен холодной войны, согласно проекту бюджетных документов, опубликованному в понедельник.
Расходы на оборону вырастут до 13,5 трлн рублей (145 млрд долларов) в 2025 году, который станет четвертым годом того, что Россия называет «специальной военной операцией» на Украине, что на 25% больше уровня 2024 года.
Расходы на оборону составят 32% от общих расходов бюджета 2025 года в размере 41,5 трлн рублей. Проект бюджета был официально представлен в понедельник в Государственную Думу, нижнюю палату парламента, для рассмотрения.
...........
В 2022 году, в год начала войны на Украине , Россия потратила на оборону 5,5 триллиона рублей.
...........
Расходы на оборону в два раза превысят сумму, выделяемую на социальные нужды, включающие пенсии, социальные компенсации и субсидии, которые в 2025 году прогнозируются на уровне 6,5 трлн рублей.

https://www.reuters.com/world/europe/russia-hikes-national-defence-spending-by-23-2025-2024-09-30/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 20:21

  Успіх написав:Чому НЕ маю право вибору?(на відміну від вас усіх)


Потому что вы спрашиваете,пан Успих.. Вдумайтесь в эту фразу,и вы все поймете. Это всего в жизни касается. Жизнь раздала карты на руки- молча посмотрели и не спрашивая, выбрали оптимальный для себя вариант. Во всем что происходит с нами-виноваты мы сами.
Velz
 
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 20:29

Німеччина та Швейцарія мають тісні політичні та економічні зв’язки. Сусідні народи здебільшого поділяють однакові цінності. Німеччина також є найбільшим покупцем швейцарської зброї, боєприпасів та інших товарів військового призначення.

Однак тепер Німеччина вирішила виключити швейцарські компанії з деяких контрактів на військові закупівлі. Як першою повідомила франкомовна газета Le Temps, лист про це отримав Федеральне відомство з оборонних закупівель Armasuisse. Це викликало занепокоєння серед оборонних компаній, і політики з усіх партій висловили свій гнів щодо рішення Німеччини, яке, як вони стверджують, не поважає нейтралітет країни та демократичний процес.
https://www.swissinfo.ch/eng/foreign-affairs/european-nations-snub-swiss-made-weapons-over-ukraine-restrictions/87599015
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 30 вер, 2024 20:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 20:32

Де моє право вибору?

  budivelnik написав:
  Успіх написав:От навіть, візьмемо умовну сім'ю Будівельника/його синів))
Чому аж їх троє має "волонтерити"?
Чому хоч один не піде на фронт?
От тут цікаво
Беремо зграю долярчиків
він -воює
його тато з братом - волонтерять?...

Але в куцого розумом проблемка
Він же зараз почне що його татові 60+ ..( мені 59+)
В нього брата нема - так це ж мене не гребе....

Тому ще раз для дурників...
Я так само як його тато можу сидіти рівно на дупі і НІЧОГО не робити
Мій старший в ДФТГ ( замінив четверть долярчика в тилу, охороняючи склади в караулі , але при цьому за нуль виплат)+власник і основний працівник БФ
Мій молодший - станом на сьогодні більше від мене витрачає ГРОШЕЙ на волонтерку( бо заробляє більше від мене)
Я готуючись до пенсії трошки доначу( це трошки- більше ніж моя жінка витрачає на нашу сімю)+ підтримую сімю старшого бо він НЕ ОТРИМУЄ ні копійки ні в ДФТГ ні у ФОНДІ, при цьому працюючи ще й в комерційній фірмі, де отримує але....якщо ти три дні десь і тільки день на роботі- то який би ти ефективний не був за це багато не заплатять
Знав би я, що до тебе старість прийшла, а розум - ні, то написав би отак: "візьмемо до прикладу зграю шакалів-будівельників..." :mrgreen:

І, взагалі, тут я вже писав, то деякі форумчани знають, що в мене є брат і зараз служить на Запоріжжі!
(теж пішов ще на початку, місяць після мене - ДОБРОВОЛЬЦЕМ!!!)
А тато мій має, навіть не 60+, а 70+!!!
Тобто, ти двічі промахнувся/лоханувся!

Тож, як так?© - що в зграї шакалів ТРОЄ не служать і навіть, і не думають йти служити!
А у сім'ї Успіхів - ДВОЄ служать понад 2,5роки!!!
(третій за віком і здоров'ям не проходить)

Тож, як так?©
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 20:35

За крок до перевороту думок©

  Velz написав:
  Успіх написав:Чому НЕ маю право вибору?(на відміну від вас усіх)


Потому что вы спрашиваете,пан Успих.. Вдумайтесь в эту фразу,и вы все поймете. Это всего в жизни касается. Жизнь раздала карты на руки- молча посмотрели и не спрашивая, выбрали оптимальный для себя вариант. Во всем что происходит с нами-виноваты мы сами.
Хто не питав?
Кого не питали?
Хто вибрав для себе оптимальний варіант?


ХТО(крім Бога) має право розпоряджатись правами і свободами інших людей?
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 20:42

  sashaqbl написав:
Німеччина та Швейцарія мають тісні політичні та економічні зв’язки. Сусідні народи здебільшого поділяють однакові цінності. Німеччина також є найбільшим покупцем швейцарської зброї, боєприпасів та інших товарів військового призначення.

Однак тепер Німеччина вирішила виключити швейцарські компанії з деяких контрактів на військові закупівлі. Як першою повідомила франкомовна газета Le Temps, лист про це отримав Федеральне відомство з оборонних закупівель Armasuisse. Це викликало занепокоєння серед оборонних компаній, і політики з усіх партій висловили свій гнів щодо рішення Німеччини, яке, як вони стверджують, не поважає нейтралітет країни та демократичний процес.
https://www.swissinfo.ch/eng/foreign-affairs/european-nations-snub-swiss-made-weapons-over-ukraine-restrictions/87599015

Так а на кого Німеччина переключилась в покупці зброї?
На себе? На Штати? Чи на кого?
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 20:42

  Успіх написав:І, взагалі, тут я вже писав, то деякі форумчани знають, що в мене є брат і зараз служить на Запоріжжі!
(теж пішов ще на початку, місяць після мене - ДОБРОВОЛЬЦЕМ!!!)
А тато мій має, навіть не 60+, а 70+!!!
Тобто, ти двічі промахнувся/лоханувся!

Долярчик, ти перейшов на повну брехню

Якій твій тато 70+ ? Якій твій брат ?

Скористайся порадою поважного пана холява, тебе вже заносить
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 20:44

«Не буде нового підходу – буде поразка» - пишуть західні ЗМІ

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