МОСКВА, 30 сентября (Рейтер) - Россия увеличивает государственные расходы на национальную оборону на четверть в 2025 году до 6,3% валового внутреннего продукта (ВВП), что является самым высоким уровнем со времен холодной войны, согласно проекту бюджетных документов, опубликованному в понедельник. Расходы на оборону вырастут до 13,5 трлн рублей (145 млрд долларов) в 2025 году, который станет четвертым годом того, что Россия называет «специальной военной операцией» на Украине, что на 25% больше уровня 2024 года. Расходы на оборону составят 32% от общих расходов бюджета 2025 года в размере 41,5 трлн рублей. Проект бюджета был официально представлен в понедельник в Государственную Думу, нижнюю палату парламента, для рассмотрения. ........... В 2022 году, в год начала войны на Украине , Россия потратила на оборону 5,5 триллиона рублей. ........... Расходы на оборону в два раза превысят сумму, выделяемую на социальные нужды, включающие пенсии, социальные компенсации и субсидии, которые в 2025 году прогнозируются на уровне 6,5 трлн рублей.
Успіх написав:Чому НЕ маю право вибору?(на відміну від вас усіх)
Потому что вы спрашиваете,пан Успих.. Вдумайтесь в эту фразу,и вы все поймете. Это всего в жизни касается. Жизнь раздала карты на руки- молча посмотрели и не спрашивая, выбрали оптимальный для себя вариант. Во всем что происходит с нами-виноваты мы сами.
Німеччина та Швейцарія мають тісні політичні та економічні зв’язки. Сусідні народи здебільшого поділяють однакові цінності. Німеччина також є найбільшим покупцем швейцарської зброї, боєприпасів та інших товарів військового призначення.
Успіх написав:От навіть, візьмемо умовну сім'ю Будівельника/його синів)) Чому аж їх троє має "волонтерити"? Чому хоч один не піде на фронт?
От тут цікаво Беремо зграю долярчиків він -воює його тато з братом - волонтерять?...
Але в куцого розумом проблемка Він же зараз почне що його татові 60+ ..( мені 59+) В нього брата нема - так це ж мене не гребе....
Тому ще раз для дурників... Я так само як його тато можу сидіти рівно на дупі і НІЧОГО не робити Мій старший в ДФТГ ( замінив четверть долярчика в тилу, охороняючи склади в караулі , але при цьому за нуль виплат)+власник і основний працівник БФ Мій молодший - станом на сьогодні більше від мене витрачає ГРОШЕЙ на волонтерку( бо заробляє більше від мене) Я готуючись до пенсії трошки доначу( це трошки- більше ніж моя жінка витрачає на нашу сімю)+ підтримую сімю старшого бо він НЕ ОТРИМУЄ ні копійки ні в ДФТГ ні у ФОНДІ, при цьому працюючи ще й в комерційній фірмі, де отримує але....якщо ти три дні десь і тільки день на роботі- то який би ти ефективний не був за це багато не заплатять
Знав би я, що до тебе старість прийшла, а розум - ні, то написав би отак: "візьмемо до прикладу зграю шакалів-будівельників..."
І, взагалі, тут я вже писав, то деякі форумчани знають, що в мене є брат і зараз служить на Запоріжжі! (теж пішов ще на початку, місяць після мене - ДОБРОВОЛЬЦЕМ!!!) А тато мій має, навіть не 60+, а 70+!!! Тобто, ти двічі промахнувся/лоханувся!
Успіх написав:Чому НЕ маю право вибору?(на відміну від вас усіх)
Потому что вы спрашиваете,пан Успих.. Вдумайтесь в эту фразу,и вы все поймете. Это всего в жизни касается. Жизнь раздала карты на руки- молча посмотрели и не спрашивая, выбрали оптимальный для себя вариант. Во всем что происходит с нами-виноваты мы сами.
Хто не питав? Кого не питали? Хто вибрав для себе оптимальний варіант?
ХТО(крім Бога) має право розпоряджатись правами і свободами інших людей?
Німеччина та Швейцарія мають тісні політичні та економічні зв’язки. Сусідні народи здебільшого поділяють однакові цінності. Німеччина також є найбільшим покупцем швейцарської зброї, боєприпасів та інших товарів військового призначення.
Успіх написав:І, взагалі, тут я вже писав, то деякі форумчани знають, що в мене є брат і зараз служить на Запоріжжі! (теж пішов ще на початку, місяць після мене - ДОБРОВОЛЬЦЕМ!!!) А тато мій має, навіть не 60+, а 70+!!! Тобто, ти двічі промахнувся/лоханувся!
Долярчик, ти перейшов на повну брехню
Якій твій тато 70+ ? Якій твій брат ?
Скористайся порадою поважного пана холява, тебе вже заносить