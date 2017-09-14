Коли дружина да Вінчі каже: "Нас наче в карти програли!" - це нічого, норм.
А коли ви обурюєтесь - то це дехто чомусь визначає ниттям тощо.
Хоча герої обоє...
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Додано: Пон 30 вер, 2024 20:51
Коли дружина да Вінчі каже: "Нас наче в карти програли!" - це нічого, норм.
А коли ви обурюєтесь - то це дехто чомусь визначає ниттям тощо.
Хоча герої обоє...
Додано: Пон 30 вер, 2024 21:01
Я в предыдущем сообщении сказал даже больше чем стоило. Могий вместити да вместит..
Не кричите на меня,я по прежнему вам симпатизирую, я не общаюсь с людьми,которые мне неприятны. Только Вы можете собой распоряжаться,пан Успих,только вы. И не нужно у кого-то спрашивать что-то. Просто-распоряжайтесь. Не ищите одобрения, понимания, сочувствия- вы его не найдете, человек выставляющий свои истинные мысли и эмоции на публичном форуме будет подобен распинаемому Христу, которого били,толкали и щипали на пути в Голгофу.Но у Христа была такая миссия.
Если у вас нет такой миссии, то вам следует снять крест со спины, перегребти ним пару ближайших обидчиков и занять то место, которое вам нравится.
Додано: Пон 30 вер, 2024 21:07
В чём он виноват?
В том, что не прятался, а пришёл по повестке в военкомат?
Или в том. что не побежал к врачам собирать справки о состоянии здоровья?
Или в том, что не стал платить военкому или врачам за освобождение от службы?
Или в том, что не сбежал на Запад?
Или, наконец, в том, что до сих пор не сзч?
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