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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10139101401014110142

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 20:51

  Успіх написав:І, взагалі, тут я вже писав, то деякі форумчани знають, що в мене є брат і зараз служить на Запоріжжі!
(теж пішов ще на початку, місяць після мене - ДОБРОВОЛЬЦЕМ!!!)
А тато мій має, навіть не 60+, а 70+!!!

Коли дружина да Вінчі каже: "Нас наче в карти програли!" - це нічого, норм.
А коли ви обурюєтесь - то це дехто чомусь визначає ниттям тощо.

Хоча герої обоє...
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 21:01

  Успіх написав:Хто не питав?
Кого не питали?
Хто вибрав для себе оптимальний варіант?
ХТО(крім Бога) має право розпоряджатись правами і свободами інших людей?


Я в предыдущем сообщении сказал даже больше чем стоило. Могий вместити да вместит..
Не кричите на меня,я по прежнему вам симпатизирую, я не общаюсь с людьми,которые мне неприятны. Только Вы можете собой распоряжаться,пан Успих,только вы. И не нужно у кого-то спрашивать что-то. Просто-распоряжайтесь. Не ищите одобрения, понимания, сочувствия- вы его не найдете, человек выставляющий свои истинные мысли и эмоции на публичном форуме будет подобен распинаемому Христу, которого били,толкали и щипали на пути в Голгофу.Но у Христа была такая миссия.
Если у вас нет такой миссии, то вам следует снять крест со спины, перегребти ним пару ближайших обидчиков и занять то место, которое вам нравится.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 21:07

  Velz написав:
  Успіх написав:Чому НЕ маю право вибору?(на відміну від вас усіх)


Потому что вы спрашиваете,пан Успих.. Вдумайтесь в эту фразу,и вы все поймете. Это всего в жизни касается. Жизнь раздала карты на руки- молча посмотрели и не спрашивая, выбрали оптимальный для себя вариант. Во всем что происходит с нами-виноваты мы сами.

В чём он виноват?
В том, что не прятался, а пришёл по повестке в военкомат?
Или в том. что не побежал к врачам собирать справки о состоянии здоровья?
Или в том, что не стал платить военкому или врачам за освобождение от службы?
Или в том, что не сбежал на Запад?
Или, наконец, в том, что до сих пор не сзч?
ЛАД
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  #<1 ... 10139101401014110142
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