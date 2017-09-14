Успіх написав:Чому НЕ маю право вибору?(на відміну від вас усіх)
Потому что вы спрашиваете,пан Успих.. Вдумайтесь в эту фразу,и вы все поймете. Это всего в жизни касается. Жизнь раздала карты на руки- молча посмотрели и не спрашивая, выбрали оптимальный для себя вариант. Во всем что происходит с нами-виноваты мы сами.
В чём он виноват? В том, что не прятался, а пришёл по повестке в военкомат? Или в том. что не побежал к врачам собирать справки о состоянии здоровья? Или в том, что не стал платить военкому или врачам за освобождение от службы? Или в том, что не сбежал на Запад? Или, наконец, в том, что до сих пор не сзч?
Успіх написав:Чому НЕ маю право вибору?(на відміну від вас усіх)
Потому что вы спрашиваете,пан Успих.. Вдумайтесь в эту фразу,и вы все поймете. Это всего в жизни касается. Жизнь раздала карты на руки- молча посмотрели и не спрашивая, выбрали оптимальный для себя вариант. Во всем что происходит с нами-виноваты мы сами.
В чём он виноват? В том, что не прятался, а пришёл по повестке в военкомат? Или в том. что не побежал к врачам собирать справки о состоянии здоровья? Или в том, что не стал платить военкому или врачам за освобождение от службы? Или в том, что не сбежал на Запад? Или, наконец, в том, что до сих пор не сзч?
Продовжу: - В тому, що посадові особи, які мають посадові обов'язки, забезпечити Успіха від дронів до заміни іншими (через демобілізацію), досі це не зробили?
"Провина" Успіха власне в тому, що не очікував або не здогадувався чи не знав, що інші не такі, як він. ______________________ Війна зараз перемелює та переформатує кращих представників суспільства... Прометеїв. Тобто стане Успіх, як і інші. За нагоди. Звичайним обивателем.
Звісно частина залишиться. Але то титани... Достатньо їх буде для впливу на суспільство? Хз. Може тільки у випадку, якщо прийдуть до влади. Теоретично можливо. Практично - теж. Бо фортеця... Здебільшого за власний кошт... А це ідея, ідея і ідея. Ідейні... Такий проект цілком ймовірний. Відсотків 20. Тільки якщо проект фортеця. За будь-яких інших проектів - 0%. Бо глобалізація...
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 30 вер, 2024 21:40, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Чому НЕ маю право вибору?(на відміну від вас усіх)
Потому что вы спрашиваете,пан Успих.. Вдумайтесь в эту фразу,и вы все поймете. Это всего в жизни касается. Жизнь раздала карты на руки- молча посмотрели и не спрашивая, выбрали оптимальный для себя вариант. Во всем что происходит с нами-виноваты мы сами.
В чём он виноват? В том, что не прятался, а пришёл по повестке в военкомат? Или в том. что не побежал к врачам собирать справки о состоянии здоровья? Или в том, что не стал платить военкому или врачам за освобождение от службы? Или в том, что не сбежал на Запад? Или, наконец, в том, что до сих пор не сзч?
це поширена логічна помилка ставити ілі. Нема взаємоісключєнія в варіантах. На ваше питання відповідь Да. В усьому й винуватий. Так і відповідають- воювати це твій вибір. Вільний. Даж якщо бусифікували. Пузачі ж з воєнкомату не завжди з тобою? Ти міг втекти. А вибрав воювати. Вільний вибір. У них вибір донатить! А мож і не донатить а лиш платити податки що теж не мало. ))) Їх заставляти не можно
БРЮССЕЛЬ, 30 сентября (Рейтер) - Страны «Большой семерки» (G7) хотят достичь политического соглашения по кредиту в размере 50 миллиардов долларов для Украины к концу октября, чтобы денежные средства могли быть предоставлены до конца этого года, заявил в понедельник высокопоставленный представитель Европейской комиссии. ........ Кредит для Украины будет обслуживаться за счет прибыли, полученной от российских активов, иммобилизованных на Западе. Более двух третей активов, около 210 млрд евро, находятся в ЕС. Таким образом, ЕС предоставит большую часть — до 35 млрд евро (39 млрд долларов США) — кредита. «Уже есть четкие обязательства Канады, Великобритании и Японии присоединиться», — сказал Домбровскис. Он сказал, что Соединенные Штаты воздерживаются, поскольку им нужны гарантии от Европы, что деньги, полученные от замороженных активов, будут доступны для погашения кредита столько, сколько потребуется. Загвоздка в том, что решение ЕС о заморозке российских денег должно возобновляться каждые шесть месяцев единогласно в блоке из 27 стран. Это создает правовую неопределенность, поскольку одна страна — например, дружественная России Венгрия — может остановить возобновление. Чтобы снять обеспокоенность Вашингтона, ЕС хочет продлить период продления с шести до 36 месяцев путем единогласного голосования в октябре, сказал Домбровскис, добавив, что успех вероятен, но не гарантирован. «При отсутствии таких изменений США все равно могут присоединиться к инициативе, но с гораздо меньшей суммой», — сказал он. По его словам, часть кредита для ЕС должна быть юридически оформлена в этом году, поскольку ЕС будет занимать деньги под залог бюджета ЕС, а эта возможность будет доступна только до конца 2024 года.
МОСКВА, 30 сентября (Рейтер) - Россия увеличивает государственные расходы на национальную оборону на четверть в 2025 году до 6,3% валового внутреннего продукта (ВВП), что является самым высоким уровнем со времен холодной войны, согласно проекту бюджетных документов, опубликованному в понедельник. Расходы на оборону вырастут до 13,5 трлн рублей (145 млрд долларов) в 2025 году, который станет четвертым годом того, что Россия называет «специальной военной операцией» на Украине, что на 25% больше уровня 2024 года. Расходы на оборону составят 32% от общих расходов бюджета 2025 года в размере 41,5 трлн рублей. Проект бюджета был официально представлен в понедельник в Государственную Думу, нижнюю палату парламента, для рассмотрения. ........... В 2022 году, в год начала войны на Украине , Россия потратила на оборону 5,5 триллиона рублей. ........... Расходы на оборону в два раза превысят сумму, выделяемую на социальные нужды, включающие пенсии, социальные компенсации и субсидии, которые в 2025 году прогнозируются на уровне 6,5 трлн рублей.
Расходы на содержание путина и его свиты увеличатся более чем на четверть и составят 31 млрд руб. в год, - издание The Moscow Times со ссылкой на проекта госбюджета рф
Основным фактором увеличения расходов станет повышение заработных плат как для самого путина, так и для сотрудников кремля. Также планируется значительное увеличение расходов на закупку товаров и услуг для рашистского диктатора и кремлёвских чиновников, отмечает издание.
Михаэль Классон берет на себя управление в ситуации, которую обычно называют самой серьезной ситуацией в сфере политики безопасности Швеции со времен Второй мировой войны. В интервью СВТ он говорит, что с холодной войной есть как сходства, так и различия.
- Сходства много, но в то же время она в чем-то более непредсказуема, чем холодная война. В то время были другие механизмы и диалог.
Ты имеешь в виду, что сейчас более опасное время?
- Я бы сказал, что это так.
«Россия стратегически неустойчива» Отвечая на вопрос, как выглядит российская угроза Швеции, Михаэль Классон отвечает, что Россия «стратегически неустойчива» и что нельзя исключать, что она в конечном итоге окажется в военном конфликте со страной НАТО, такой как Швеция.
- Я вижу множество различных типов угроз. Например, когда мы говорим о гибридной войне, иногда это звучит как более мягкая форма войны, но это не так, но это сочетание использования уязвимостей общества, а также компонентов обычного военного насилия.
возможно воровство и есть главная причина войны. Если за эти деньги построят потемкинские деревни, а остальное стырят. Заодно война спишет оружие которое было оплачено но до фронта так и не доехало, а так же алкашей наркоманов которых утилизируют с почестями.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 30 вер, 2024 22:23, всього редагувалось 1 раз.
+++ 15:15 Бербок: Российская дезинформация особенно нацелена на молодежь +++ Федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок решительно предостерегает от дезинформации и попыток повлиять на выборы, особенно со стороны России. «Влияние кампаний дезинформации велико», — сказал Бербок на Конгрессе «Зеленое будущее» в Берлине. Здесь существует «очень продуманная система», которая особенно нацелена на более молодых избирателей. Женщины особенно часто становятся жертвами ненависти и фейковых новостей. Зеленый политик также указывает на алгоритмы в некоторых социальных сетях, которые специально усиливают ненависть и подстрекательство. «Если мы не возьмем ситуацию под контроль, мы окажемся беспомощными во власти этих фейковых новостей», — предупреждает она.