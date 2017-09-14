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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10140101411014210143>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 21:07

  Velz написав:
  Успіх написав:Чому НЕ маю право вибору?(на відміну від вас усіх)


Потому что вы спрашиваете,пан Успих.. Вдумайтесь в эту фразу,и вы все поймете. Это всего в жизни касается. Жизнь раздала карты на руки- молча посмотрели и не спрашивая, выбрали оптимальный для себя вариант. Во всем что происходит с нами-виноваты мы сами.

В чём он виноват?
В том, что не прятался, а пришёл по повестке в военкомат?
Или в том. что не побежал к врачам собирать справки о состоянии здоровья?
Или в том, что не стал платить военкому или врачам за освобождение от службы?
Или в том, что не сбежал на Запад?
Или, наконец, в том, что до сих пор не сзч?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 21:34

  ЛАД написав:
  Velz написав:
  Успіх написав:Чому НЕ маю право вибору?(на відміну від вас усіх)


Потому что вы спрашиваете,пан Успих.. Вдумайтесь в эту фразу,и вы все поймете. Это всего в жизни касается. Жизнь раздала карты на руки- молча посмотрели и не спрашивая, выбрали оптимальный для себя вариант. Во всем что происходит с нами-виноваты мы сами.

В чём он виноват?
В том, что не прятался, а пришёл по повестке в военкомат?
Или в том. что не побежал к врачам собирать справки о состоянии здоровья?
Или в том, что не стал платить военкому или врачам за освобождение от службы?
Или в том, что не сбежал на Запад?
Или, наконец, в том, что до сих пор не сзч?

Продовжу:
- В тому, що посадові особи, які мають посадові обов'язки, забезпечити Успіха від дронів до заміни іншими (через демобілізацію), досі це не зробили?


"Провина" Успіха власне в тому, що не очікував або не здогадувався чи не знав, що інші не такі, як він.
______________________
Війна зараз перемелює та переформатує кращих представників суспільства... Прометеїв.
Тобто стане Успіх, як і інші. За нагоди.
Звичайним обивателем.

Звісно частина залишиться. Але то титани...
Достатньо їх буде для впливу на суспільство? Хз.
Може тільки у випадку, якщо прийдуть до влади.
Теоретично можливо. Практично - теж. Бо фортеця... Здебільшого за власний кошт... А це ідея, ідея і ідея. Ідейні...
Такий проект цілком ймовірний. Відсотків 20.
Тільки якщо проект фортеця.
За будь-яких інших проектів - 0%. Бо глобалізація...
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 30 вер, 2024 21:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 21:35

  ЛАД написав:
  Velz написав:
  Успіх написав:Чому НЕ маю право вибору?(на відміну від вас усіх)


Потому что вы спрашиваете,пан Успих.. Вдумайтесь в эту фразу,и вы все поймете. Это всего в жизни касается. Жизнь раздала карты на руки- молча посмотрели и не спрашивая, выбрали оптимальный для себя вариант. Во всем что происходит с нами-виноваты мы сами.

В чём он виноват?
В том, что не прятался, а пришёл по повестке в военкомат?
Или в том. что не побежал к врачам собирать справки о состоянии здоровья?
Или в том, что не стал платить военкому или врачам за освобождение от службы?
Или в том, что не сбежал на Запад?
Или, наконец, в том, что до сих пор не сзч?

це поширена логічна помилка ставити ілі. Нема взаємоісключєнія в варіантах.
На ваше питання відповідь Да. В усьому й винуватий.
Так і відповідають- воювати це твій вибір. Вільний.
Даж якщо бусифікували.
Пузачі ж з воєнкомату не завжди з тобою? Ти міг втекти.
А вибрав воювати. Вільний вибір.
У них вибір донатить! А мож і не донатить а лиш платити податки що теж не мало.
)))
Їх заставляти не можно :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 21:43

  Banderlog написав: А вибрав воювати. Вільний вибір.
У них вибір донатить! А мож і не донатить а лиш платити податки що теж не мало.

Саме так.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 21:43

БРЮССЕЛЬ, 30 сентября (Рейтер) - Страны «Большой семерки» (G7) хотят достичь политического соглашения по кредиту в размере 50 миллиардов долларов для Украины к концу октября, чтобы денежные средства могли быть предоставлены до конца этого года, заявил в понедельник высокопоставленный представитель Европейской комиссии.
........
Кредит для Украины будет обслуживаться за счет прибыли, полученной от российских активов, иммобилизованных на Западе. Более двух третей активов, около 210 млрд евро, находятся в ЕС.
Таким образом, ЕС предоставит большую часть — до 35 млрд евро (39 млрд долларов США) — кредита. «Уже есть четкие обязательства Канады, Великобритании и Японии присоединиться», — сказал Домбровскис.
Он сказал, что Соединенные Штаты воздерживаются, поскольку им нужны гарантии от Европы, что деньги, полученные от замороженных активов, будут доступны для погашения кредита столько, сколько потребуется.
Загвоздка в том, что решение ЕС о заморозке российских денег должно возобновляться каждые шесть месяцев единогласно в блоке из 27 стран. Это создает правовую неопределенность, поскольку одна страна — например, дружественная России Венгрия — может остановить возобновление.
Чтобы снять обеспокоенность Вашингтона, ЕС хочет продлить период продления с шести до 36 месяцев путем единогласного голосования в октябре, сказал Домбровскис, добавив, что успех вероятен, но не гарантирован.
«При отсутствии таких изменений США все равно могут присоединиться к инициативе, но с гораздо меньшей суммой», — сказал он.
По его словам, часть кредита для ЕС должна быть юридически оформлена в этом году, поскольку ЕС будет занимать деньги под залог бюджета ЕС, а эта возможность будет доступна только до конца 2024 года.

https://www.reuters.com/world/europe/g7-aims-finalise-deal-50-bln-loan-ukraine-by-end-oct-eu-says-2024-09-30/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 22:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прохожий написав:ЦАХАЛ готов войти в Ливан
интересно а что Иран, утрутся зеленой тряпочкой?
https://cursorinfo.co.il/politics/izrail-prepodal-urok-bajdenu-7-punktov-iz-stati-wsj/
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 22:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
МОСКВА, 30 сентября (Рейтер) - Россия увеличивает государственные расходы на национальную оборону на четверть в 2025 году до 6,3% валового внутреннего продукта (ВВП), что является самым высоким уровнем со времен холодной войны, согласно проекту бюджетных документов, опубликованному в понедельник.
Расходы на оборону вырастут до 13,5 трлн рублей (145 млрд долларов) в 2025 году, который станет четвертым годом того, что Россия называет «специальной военной операцией» на Украине, что на 25% больше уровня 2024 года.
Расходы на оборону составят 32% от общих расходов бюджета 2025 года в размере 41,5 трлн рублей. Проект бюджета был официально представлен в понедельник в Государственную Думу, нижнюю палату парламента, для рассмотрения.
...........
В 2022 году, в год начала войны на Украине , Россия потратила на оборону 5,5 триллиона рублей.
...........
Расходы на оборону в два раза превысят сумму, выделяемую на социальные нужды, включающие пенсии, социальные компенсации и субсидии, которые в 2025 году прогнозируются на уровне 6,5 трлн рублей.

https://www.reuters.com/world/europe/russia-hikes-national-defence-spending-by-23-2025-2024-09-30/
Расходы на содержание путина и его свиты увеличатся более чем на четверть и составят 31 млрд руб. в год, - издание The Moscow Times со ссылкой на проекта госбюджета рф

Основным фактором увеличения расходов станет повышение заработных плат как для самого путина, так и для сотрудников кремля. Также планируется значительное увеличение расходов на закупку товаров и услуг для рашистского диктатора и кремлёвских чиновников, отмечает издание.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 22:08

Михаэль Классон берет на себя управление в ситуации, которую обычно называют самой серьезной ситуацией в сфере политики безопасности Швеции со времен Второй мировой войны. В интервью СВТ он говорит, что с холодной войной есть как сходства, так и различия.

- Сходства много, но в то же время она в чем-то более непредсказуема, чем холодная война. В то время были другие механизмы и диалог.

Ты имеешь в виду, что сейчас более опасное время?

- Я бы сказал, что это так.

«Россия стратегически неустойчива»
Отвечая на вопрос, как выглядит российская угроза Швеции, Михаэль Классон отвечает, что Россия «стратегически неустойчива» и что нельзя исключать, что она в конечном итоге окажется в военном конфликте со страной НАТО, такой как Швеция.

- Я вижу множество различных типов угроз. Например, когда мы говорим о гибридной войне, иногда это звучит как более мягкая форма войны, но это не так, но это сочетание использования уязвимостей общества, а также компонентов обычного военного насилия.

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/michael-claesson-eftertrader-michael-byden-som-overbefalhavare
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 22:20

возможно воровство и есть главная причина войны. Если за эти деньги построят потемкинские деревни, а остальное стырят. Заодно война спишет оружие которое было оплачено но до фронта так и не доехало, а так же алкашей наркоманов которых утилизируют с почестями.

Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 30 вер, 2024 22:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 22:23

+++ 15:15 Бербок: Российская дезинформация особенно нацелена на молодежь +++
Федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок решительно предостерегает от дезинформации и попыток повлиять на выборы, особенно со стороны России. «Влияние кампаний дезинформации велико», — сказал Бербок на Конгрессе «Зеленое будущее» в Берлине. Здесь существует «очень продуманная система», которая особенно нацелена на более молодых избирателей. Женщины особенно часто становятся жертвами ненависти и фейковых новостей. Зеленый политик также указывает на алгоритмы в некоторых социальных сетях, которые специально усиливают ненависть и подстрекательство. «Если мы не возьмем ситуацию под контроль, мы окажемся беспомощными во власти этих фейковых новостей», — предупреждает она.

https://www.n-tv.de/politik/20-56-Experte-zu-Selenskyjs-Siegesplan-Verhandlungslage-hat-sich-fuer-Ukraine-nicht-verbessert--article23143824.html
ЛАД
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