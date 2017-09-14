БРЮССЕЛЬ, 30 сентября (Рейтер) - Страны «Большой семерки» (G7) хотят достичь политического соглашения по кредиту в размере 50 миллиардов долларов для Украины к концу октября, чтобы денежные средства могли быть предоставлены до конца этого года, заявил в понедельник высокопоставленный представитель Европейской комиссии.

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Кредит для Украины будет обслуживаться за счет прибыли, полученной от российских активов, иммобилизованных на Западе. Более двух третей активов, около 210 млрд евро, находятся в ЕС.

Таким образом, ЕС предоставит большую часть — до 35 млрд евро (39 млрд долларов США) — кредита. «Уже есть четкие обязательства Канады, Великобритании и Японии присоединиться», — сказал Домбровскис.

Он сказал, что Соединенные Штаты воздерживаются, поскольку им нужны гарантии от Европы, что деньги, полученные от замороженных активов, будут доступны для погашения кредита столько, сколько потребуется.

Загвоздка в том, что решение ЕС о заморозке российских денег должно возобновляться каждые шесть месяцев единогласно в блоке из 27 стран. Это создает правовую неопределенность, поскольку одна страна — например, дружественная России Венгрия — может остановить возобновление.

Чтобы снять обеспокоенность Вашингтона, ЕС хочет продлить период продления с шести до 36 месяцев путем единогласного голосования в октябре, сказал Домбровскис, добавив, что успех вероятен, но не гарантирован.

«При отсутствии таких изменений США все равно могут присоединиться к инициативе, но с гораздо меньшей суммой», — сказал он.

По его словам, часть кредита для ЕС должна быть юридически оформлена в этом году, поскольку ЕС будет занимать деньги под залог бюджета ЕС, а эта возможность будет доступна только до конца 2024 года.