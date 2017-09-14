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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10140101411014210143

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 22:38

  Wirująświatła написав:возможно воровство и есть главная причина войны. Если за эти деньги построят потемкинские деревни, а остальное стырят. Заодно война спишет оружие которое было оплачено но до фронта так и не доехало, а так же алкашей наркоманов которых утилизируют с почестями.
......

Цифры смешные - 638 миллиардов руб (меньше 7 млрд. долл.) за 2 года.
На войне можно украсть гораздо больше - только на один 2025 выделяют 13,5 трлн рублей (145 млрд. долл.) - в 20 раз больше.
А если сравнивать с тем, сколько нужно для восстановления, то это вообще курам на смех.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 22:45

Wirująświatła
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