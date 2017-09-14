Wirująświatła написав:
возможно воровство и есть главная причина войны. Если за эти деньги построят потемкинские деревни, а остальное стырят. Заодно война спишет оружие которое было оплачено но до фронта так и не доехало, а так же алкашей наркоманов которых утилизируют с почестями.
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Цифры смешные - 638 миллиардов руб (меньше 7 млрд. долл.) за 2 года.
На войне можно украсть гораздо больше - только на один 2025 выделяют 13,5 трлн рублей (145 млрд. долл.) - в 20 раз больше.
А если сравнивать с тем, сколько нужно для восстановления, то это вообще курам на смех.