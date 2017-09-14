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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10140101411014210143

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 22:38

  Wirująświatła написав:возможно воровство и есть главная причина войны. Если за эти деньги построят потемкинские деревни, а остальное стырят. Заодно война спишет оружие которое было оплачено но до фронта так и не доехало, а так же алкашей наркоманов которых утилизируют с почестями.
......

Цифры смешные - 638 миллиардов руб (меньше 7 млрд. долл.) за 2 года.
На войне можно украсть гораздо больше - только на один 2025 выделяют 13,5 трлн рублей (145 млрд. долл.) - в 20 раз больше.
А если сравнивать с тем, сколько нужно для восстановления, то это вообще курам на смех.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 22:45

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 22:55

  Wirująświatła написав:

І що ? Якби усі дотримувались законів країни в якій проживають то і не було б потреби застосовувати силу. І мережі можна знайти купу відео де в США теж заламують порушників які надають спротив .
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 22:56

  ЛАД написав:В чём он виноват?


Вот видите,как легко я вытянул общество на сопереживание через катарсис..Пока я это не писал, его тут только пинали.То ноет он,то характер у него не тот, то мы тут тыл ему обеспечиваем. Все просто. Дошло наконец-то что он- мученик! Добровольный мученик! Желаю вам,пан Успих, здоровья и долгих лет жизни. Пусть Господь вам поможет, но запомните-когда Бог хочет покарать человека,он лишает его разума, остальное человек делает сам.
Velz
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 23:22

  sashaqbl написав:
Німеччина та Швейцарія мають тісні політичні та економічні зв’язки. Сусідні народи здебільшого поділяють однакові цінності. Німеччина також є найбільшим покупцем швейцарської зброї, боєприпасів та інших товарів військового призначення.

Однак тепер Німеччина вирішила виключити швейцарські компанії з деяких контрактів на військові закупівлі. Як першою повідомила франкомовна газета Le Temps, лист про це отримав Федеральне відомство з оборонних закупівель Armasuisse. Це викликало занепокоєння серед оборонних компаній, і політики з усіх партій висловили свій гнів щодо рішення Німеччини, яке, як вони стверджують, не поважає нейтралітет країни та демократичний процес.
https://www.swissinfo.ch/eng/foreign-affairs/european-nations-snub-swiss-made-weapons-over-ukraine-restrictions/87599015


не зрозуміло, що свіссам не подобається - німеччина демократично вирішила закуповувати у інших. витрачає власні гроші як вважає за потрібне. демократія, нею можна грати в обидва боки
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 23:29

  wild.tomcat написав:
  sashaqbl написав:
Німеччина та Швейцарія мають тісні політичні та економічні зв’язки. Сусідні народи здебільшого поділяють однакові цінності. Німеччина також є найбільшим покупцем швейцарської зброї, боєприпасів та інших товарів військового призначення.

Однак тепер Німеччина вирішила виключити швейцарські компанії з деяких контрактів на військові закупівлі. Як першою повідомила франкомовна газета Le Temps, лист про це отримав Федеральне відомство з оборонних закупівель Armasuisse. Це викликало занепокоєння серед оборонних компаній, і політики з усіх партій висловили свій гнів щодо рішення Німеччини, яке, як вони стверджують, не поважає нейтралітет країни та демократичний процес.
https://www.swissinfo.ch/eng/foreign-affairs/european-nations-snub-swiss-made-weapons-over-ukraine-restrictions/87599015


не зрозуміло, що свіссам не подобається - німеччина демократично вирішила закуповувати у інших. витрачає власні гроші як вважає за потрібне. демократія, нею можна грати в обидва боки

як апельсин... просто для поставок треба дозвіл від субконтрактора
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 23:46

flyman

просто для поставок треба дозвіл від субконтрактора


Цікава відповідь на питання «що Свіссам не подобається».
Це ж не дислексія, то щось інше?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 23:58

нафіга метати бісер.....
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 01 жов, 2024 00:13, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 00:01

  Velz написав:
  ЛАД написав:В чём он виноват?


Вот видите,как легко я вытянул общество на сопереживание через катарсис..Пока я это не писал, его тут только пинали.То ноет он,то характер у него не тот, то мы тут тыл ему обеспечиваем. Все просто. Дошло наконец-то что он- мученик! Добровольный мученик! Желаю вам,пан Успих, здоровья и долгих лет жизни. Пусть Господь вам поможет, но запомните-когда Бог хочет покарать человека,он лишает его разума, остальное человек делает сам.

"Умные" слова, но никакого катарсиса. Я его никогда не пинал и он не мученик.
А ещё пару таких вопросов и вы вызовете маты в свой адрес.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 00:13

"«Арестуй лучше меня». Как в России прячут, защищают и выдают сбежавших мобилизованных" - https://www.bbc.com/russian/articles/c98ypzxdd59o.
В России в 2024 году суды стали выносить по 800 приговоров в месяц за самоволку, неисполнение приказа и дезертирство. Количество таких дел в судах выросло более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом, а всего с начала войны — превысило 10 тысяч, подсчитала «Медиазона»*). Официальную статистику по таким делам власти не публикуют.
«Раньше можно было на условку по-любому выйти, а сейчас все соглашаются на реальный срок, — отметил знакомый Петрова. — [Потому что] если дают условку, то опять на СВО».
.........
При этом для жителей Бурятии вероятность погибнуть на войне в Украине на данный момент в 33 раз выше, чем для москвичей — к такому выводу можно прийти, если соотнести последние данные о погибших россиянах, собранные Би-би-си, «Медиазоной» и командой волонтеров, с плотностью мужского населения в регионах.
Мужчина попал в тот период 2023 года, когда российское Минобороны еще действовало по схеме, придуманной ЧВК «Вагнер»: помилование президента, шесть месяцев на передовой штурмовиком, после этого возвращение домой. (Вскоре эту практику изменили — теперь заключенные получают лишь условное освобождение, а служить их отправляют до конца так называемой специальной военной операции.)
.......в России ни мобилизованным, ни обычным контрактникам не позволяют вернуться домой до конца войны
ЛАД
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