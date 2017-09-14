Wirująświatła написав:возможно воровство и есть главная причина войны. Если за эти деньги построят потемкинские деревни, а остальное стырят. Заодно война спишет оружие которое было оплачено но до фронта так и не доехало, а так же алкашей наркоманов которых утилизируют с почестями. ......
Цифры смешные - 638 миллиардов руб (меньше 7 млрд. долл.) за 2 года. На войне можно украсть гораздо больше - только на один 2025 выделяют 13,5 трлн рублей (145 млрд. долл.) - в 20 раз больше. А если сравнивать с тем, сколько нужно для восстановления, то это вообще курам на смех.
Вот видите,как легко я вытянул общество на сопереживание через катарсис..Пока я это не писал, его тут только пинали.То ноет он,то характер у него не тот, то мы тут тыл ему обеспечиваем. Все просто. Дошло наконец-то что он- мученик! Добровольный мученик! Желаю вам,пан Успих, здоровья и долгих лет жизни. Пусть Господь вам поможет, но запомните-когда Бог хочет покарать человека,он лишает его разума, остальное человек делает сам.
Німеччина та Швейцарія мають тісні політичні та економічні зв’язки. Сусідні народи здебільшого поділяють однакові цінності. Німеччина також є найбільшим покупцем швейцарської зброї, боєприпасів та інших товарів військового призначення.
Німеччина та Швейцарія мають тісні політичні та економічні зв’язки. Сусідні народи здебільшого поділяють однакові цінності. Німеччина також є найбільшим покупцем швейцарської зброї, боєприпасів та інших товарів військового призначення.
Вот видите,как легко я вытянул общество на сопереживание через катарсис..Пока я это не писал, его тут только пинали.То ноет он,то характер у него не тот, то мы тут тыл ему обеспечиваем. Все просто. Дошло наконец-то что он- мученик! Добровольный мученик! Желаю вам,пан Успих, здоровья и долгих лет жизни. Пусть Господь вам поможет, но запомните-когда Бог хочет покарать человека,он лишает его разума, остальное человек делает сам.
"Умные" слова, но никакого катарсиса. Я его никогда не пинал и он не мученик. А ещё пару таких вопросов и вы вызовете маты в свой адрес.
В России в 2024 году суды стали выносить по 800 приговоров в месяц за самоволку, неисполнение приказа и дезертирство. Количество таких дел в судах выросло более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом, а всего с начала войны — превысило 10 тысяч, подсчитала «Медиазона»*). Официальную статистику по таким делам власти не публикуют. «Раньше можно было на условку по-любому выйти, а сейчас все соглашаются на реальный срок, — отметил знакомый Петрова. — [Потому что] если дают условку, то опять на СВО». ......... При этом для жителей Бурятии вероятность погибнуть на войне в Украине на данный момент в 33 раз выше, чем для москвичей — к такому выводу можно прийти, если соотнести последние данные о погибших россиянах, собранные Би-би-си, «Медиазоной» и командой волонтеров, с плотностью мужского населения в регионах. Мужчина попал в тот период 2023 года, когда российское Минобороны еще действовало по схеме, придуманной ЧВК «Вагнер»: помилование президента, шесть месяцев на передовой штурмовиком, после этого возвращение домой. (Вскоре эту практику изменили — теперь заключенные получают лишь условное освобождение, а служить их отправляют до конца так называемой специальной военной операции.) .......в России ни мобилизованным, ни обычным контрактникам не позволяют вернуться домой до конца войны