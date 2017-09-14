В России в 2024 году суды стали выносить по 800 приговоров в месяц за самоволку, неисполнение приказа и дезертирство. Количество таких дел в судах выросло более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом, а всего с начала войны — превысило 10 тысяч, подсчитала «Медиазона»*). Официальную статистику по таким делам власти не публикуют.

«Раньше можно было на условку по-любому выйти, а сейчас все соглашаются на реальный срок, — отметил знакомый Петрова. — [Потому что] если дают условку, то опять на СВО».

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При этом для жителей Бурятии вероятность погибнуть на войне в Украине на данный момент в 33 раз выше, чем для москвичей — к такому выводу можно прийти, если соотнести последние данные о погибших россиянах, собранные Би-би-си, «Медиазоной» и командой волонтеров, с плотностью мужского населения в регионах.

Мужчина попал в тот период 2023 года, когда российское Минобороны еще действовало по схеме, придуманной ЧВК «Вагнер»: помилование президента, шесть месяцев на передовой штурмовиком, после этого возвращение домой. (Вскоре эту практику изменили — теперь заключенные получают лишь условное освобождение, а служить их отправляют до конца так называемой специальной военной операции.)

.......в России ни мобилизованным, ни обычным контрактникам не позволяют вернуться домой до конца войны