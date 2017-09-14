Німеччина та Швейцарія мають тісні політичні та економічні зв’язки. Сусідні народи здебільшого поділяють однакові цінності. Німеччина також є найбільшим покупцем швейцарської зброї, боєприпасів та інших товарів військового призначення.
Німеччина та Швейцарія мають тісні політичні та економічні зв’язки. Сусідні народи здебільшого поділяють однакові цінності. Німеччина також є найбільшим покупцем швейцарської зброї, боєприпасів та інших товарів військового призначення.
Вот видите,как легко я вытянул общество на сопереживание через катарсис..Пока я это не писал, его тут только пинали.То ноет он,то характер у него не тот, то мы тут тыл ему обеспечиваем. Все просто. Дошло наконец-то что он- мученик! Добровольный мученик! Желаю вам,пан Успих, здоровья и долгих лет жизни. Пусть Господь вам поможет, но запомните-когда Бог хочет покарать человека,он лишает его разума, остальное человек делает сам.
"Умные" слова, но никакого катарсиса. Я его никогда не пинал и он не мученик. А ещё пару таких вопросов и вы вызовете маты в свой адрес.
В России в 2024 году суды стали выносить по 800 приговоров в месяц за самоволку, неисполнение приказа и дезертирство. Количество таких дел в судах выросло более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом, а всего с начала войны — превысило 10 тысяч, подсчитала «Медиазона»*). Официальную статистику по таким делам власти не публикуют. «Раньше можно было на условку по-любому выйти, а сейчас все соглашаются на реальный срок, — отметил знакомый Петрова. — [Потому что] если дают условку, то опять на СВО». ......... При этом для жителей Бурятии вероятность погибнуть на войне в Украине на данный момент в 33 раз выше, чем для москвичей — к такому выводу можно прийти, если соотнести последние данные о погибших россиянах, собранные Би-би-си, «Медиазоной» и командой волонтеров, с плотностью мужского населения в регионах. Мужчина попал в тот период 2023 года, когда российское Минобороны еще действовало по схеме, придуманной ЧВК «Вагнер»: помилование президента, шесть месяцев на передовой штурмовиком, после этого возвращение домой. (Вскоре эту практику изменили — теперь заключенные получают лишь условное освобождение, а служить их отправляют до конца так называемой специальной военной операции.) .......в России ни мобилизованным, ни обычным контрактникам не позволяют вернуться домой до конца войны
Успіх написав:Хто не питав? Кого не питали? Хто вибрав для себе оптимальний варіант? ХТО(крім Бога) має право розпоряджатись правами і свободами інших людей?
Я в предыдущем сообщении сказал даже больше чем стоило. Могий вместити да вместит.. Не кричите на меня,я по прежнему вам симпатизирую, я не общаюсь с людьми,которые мне неприятны. Только Вы можете собой распоряжаться,пан Успих,только вы. И не нужно у кого-то спрашивать что-то. Просто-распоряжайтесь. Не ищите одобрения, понимания, сочувствия- вы его не найдете, человек выставляющий свои истинные мысли и эмоции на публичном форуме будет подобен распинаемому Христу, которого били,толкали и щипали на пути в Голгофу.Но у Христа была такая миссия. Если у вас нет такой миссии, то вам следует снять крест со спины, перегребти ним пару ближайших обидчиков и занять то место, которое вам нравится.
ЛАД написав:В чём он виноват? В том, что не прятался, а пришёл по повестке в военкомат? Или в том. что не побежал к врачам собирать справки о состоянии здоровья? Или в том, что не стал платить военкому или врачам за освобождение от службы? Или в том, что не сбежал на Запад? Или, наконец, в том, что до сих пор не сзч?
Вот видите,как легко я вытянул общество на сопереживание через катарсис..Пока я это не писал, его тут только пинали.То ноет он,то характер у него не тот, то мы тут тыл ему обеспечиваем. Все просто. Дошло наконец-то что он- мученик! Добровольный мученик! Желаю вам,пан Успих, здоровья и долгих лет жизни. Пусть Господь вам поможет, но запомните-когда Бог хочет покарать человека,он лишает его разума, остальное человек делает сам.