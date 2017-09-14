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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 01 жов, 2024 07:12
А у нас?
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Schmit
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Додано: Вів 01 жов, 2024 08:27
Schmit написав:
А у нас?
Небезпека пошуку ахентів в тому, що суспільство може так захопилися цим захоплюючим процесом, що дійде до того - виявиться, автор роліка теж ахент.
Достатньо на наш форум подивитися))
Тут ахентів на раз-два пачками виявляють.
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detroytred
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Додано: Вів 01 жов, 2024 08:35
ЛАД написав:...
А если сравнивать с тем, сколько нужно для восстановления, то это вообще курам на смех.
Рашисты хотят потратить на "восстановление" оккупированных территорий Украины с 2024 по 2027 годы почти 1,3 трлн руб., - издание The Moscow Times со ссылкой на проект госбюджета рф
Для сравнения, в 2024-2027 годах на развитие Дальнего Востока будет выделено в шесть раз меньше средств за этот же период, а на Северный Кавказ - в 22 раза меньше.
Годом ранее правительство рф планировало выделить на оккупированные украинские регионы 654 млрд руб. на период 2024-2026.
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Додано: Вів 01 жов, 2024 08:38
detroytred написав: Schmit написав:
А у нас?
Небезпека пошуку ахентів в тому, що суспільство може так захопилися цим захоплюючим процесом, що дійде до того - виявиться, автор роліка теж ахент.
Достатньо на наш форум подивитися))
Тут ахентів на раз-два пачками виявляють.
вже так напугав, що аж страшно, і більше не будем, лише згідно методички курсу партії колєбацця, що там Арестович, чи хто там Гордон шас поводирь заблудших овчечок каже? Вікуся 5 брюмєра ?
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Додано: Вів 01 жов, 2024 08:43
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