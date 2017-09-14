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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10142101431014410145>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 56
до кінця 2024 року
20%
11
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 07:12


А у нас?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 08:27

  Schmit написав:
А у нас?

Небезпека пошуку ахентів в тому, що суспільство може так захопилися цим захоплюючим процесом, що дійде до того - виявиться, автор роліка теж ахент.
Достатньо на наш форум подивитися))
Тут ахентів на раз-два пачками виявляють.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 08:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:...
А если сравнивать с тем, сколько нужно для восстановления, то это вообще курам на смех.

Рашисты хотят потратить на "восстановление" оккупированных территорий Украины с 2024 по 2027 годы почти 1,3 трлн руб., - издание The Moscow Times со ссылкой на проект госбюджета рф

Для сравнения, в 2024-2027 годах на развитие Дальнего Востока будет выделено в шесть раз меньше средств за этот же период, а на Северный Кавказ - в 22 раза меньше.

Годом ранее правительство рф планировало выделить на оккупированные украинские регионы 654 млрд руб. на период 2024-2026.
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 08:38

  detroytred написав:
  Schmit написав:
А у нас?

Небезпека пошуку ахентів в тому, що суспільство може так захопилися цим захоплюючим процесом, що дійде до того - виявиться, автор роліка теж ахент.
Достатньо на наш форум подивитися))
Тут ахентів на раз-два пачками виявляють.

вже так напугав, що аж страшно, і більше не будем, лише згідно методички курсу партії колєбацця, що там Арестович, чи хто там Гордон шас поводирь заблудших овчечок каже? Вікуся 5 брюмєра ?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 08:43

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 09:06

  flyman написав:вже так напугав, що аж страшно, і більше не будем, лише згідно методички курсу партії колєбацця, що там Арестович, чи хто там Гордон шас поводирь заблудших овчечок каже? Вікуся 5 брюмєра ?

Не бзди.
І не турбуйся.
Старий пеньок Соцкін розкаже, як колебацця, не гірше молодих да рєзвих обдристовичей з гондонами.

*С 1975 по август 1991 года О. Соскин состоял в КПСС, в 1990—1991 годах был членом оргкомитета демократической платформы в Компартии Украины.*
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Соскин,_Олег_Игоревич
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 09:14

  katso написав:
  Ukrainian написав: Якби усі дотримувались законів країни в якій проживають то і не було б потреби застосовувати силу.


Клас аргумент. Ну типа "если бы крестьяне сами шли в колхозы то не пришлось бы и расстреливать, вот же и закон есть про три колоска".

не, ну в чем-то он прав, конечно: если бы тцкшники исполняли законы - никакую буссификацию они бы проводить не могли бы
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 09:34

Міністр пояснив, чому проводяться кадрові зміни:

"Система Міністерства оборони України – Збройні сили, ГУР та ДССТ – під час воєнного стану є закритим периметром. Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими. Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них – неприпустимі".

Він додав, що про нові призначення, включно із заступниками міністра, повідомить окремо.
https://varta1.com.ua/news/umyerov-zvil ... 86256.html

Прозвучало ж не тільки про неприпустимість зовнішніх спроб впливу (це зрозуміло), але і про внутрішні.
Тобто - повний власний контроль... Ніяких з іншої песочниці. В якості критерію підбору на посади.
Будується вертикаль.
Під вибори чи під що?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 09:44

  detroytred написав:
  Schmit написав:
А у нас?

Небезпека пошуку ахентів в тому, що суспільство може так захопилися цим захоплюючим процесом, що дійде до того - виявиться, автор роліка теж ахент.
Достатньо на наш форум подивитися))
Тут ахентів на раз-два пачками виявляють.

Так, це неймовірно важко - проаналізувати, хто як діяв до/після вторгнення, до яких наслідків це привело - просто "по ділам їх" (і по словам також).
Розумію, "неначасі", "післяперемоги"...
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 01 жов, 2024 09:51, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 09:51

  Schmit написав:Розумію, "неначасі", "післяперемоги"...

А хто аналізувати, шукати буде?))

Якщо причиною звільнення з посади є "інша пісочниця". Не непрофесіоналізм або помилки, а лише достатньо, що з іншою пісочниці.

А результат потрібен... То кого знайдуть, призначать цапом відбувайлом?
І якщо почнуть процес і війдуть у смак, тоді що?
Виявиться, що ахент отой автор роліка...

А пересічні)))
Флай дошкуляє ЛАДу про мову, а свого Соцкіна не бачить.. на якій він співає.
Доноси не інопланетяни писали..
За невідповідних обставин цей захоплюючий процес пошуку ахентів і зрадників тощо ("неправильних" громадян) варто тільки почати..
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 01 жов, 2024 10:06, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
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