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Додано: Вів 01 жов, 2024 08:27
Додано: Вів 01 жов, 2024 08:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Рашисты хотят потратить на "восстановление" оккупированных территорий Украины с 2024 по 2027 годы почти 1,3 трлн руб., - издание The Moscow Times со ссылкой на проект госбюджета рф
Для сравнения, в 2024-2027 годах на развитие Дальнего Востока будет выделено в шесть раз меньше средств за этот же период, а на Северный Кавказ - в 22 раза меньше.
Годом ранее правительство рф планировало выделить на оккупированные украинские регионы 654 млрд руб. на период 2024-2026.
Додано: Вів 01 жов, 2024 08:38
вже так напугав, що аж страшно, і більше не будем, лише згідно методички курсу партії колєбацця, що там Арестович, чи хто там Гордон шас поводирь заблудших овчечок каже? Вікуся 5 брюмєра ?
Додано: Вів 01 жов, 2024 09:06
Не бзди.
І не турбуйся.
Старий пеньок Соцкін розкаже, як колебацця, не гірше молодих да рєзвих обдристовичей з гондонами.
*С 1975 по август 1991 года О. Соскин состоял в КПСС, в 1990—1991 годах был членом оргкомитета демократической платформы в Компартии Украины.*
Додано: Вів 01 жов, 2024 09:14
не, ну в чем-то он прав, конечно: если бы тцкшники исполняли законы - никакую буссификацию они бы проводить не могли бы
Додано: Вів 01 жов, 2024 09:34
Міністр пояснив, чому проводяться кадрові зміни:
"Система Міністерства оборони України – Збройні сили, ГУР та ДССТ – під час воєнного стану є закритим периметром. Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими. Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них – неприпустимі".
Він додав, що про нові призначення, включно із заступниками міністра, повідомить окремо.
Прозвучало ж не тільки про неприпустимість зовнішніх спроб впливу (це зрозуміло), але і про внутрішні.
Тобто - повний власний контроль... Ніяких з іншої песочниці. В якості критерію підбору на посади.
Будується вертикаль.
Під вибори чи під що?
Додано: Вів 01 жов, 2024 09:44
Так, це неймовірно важко - проаналізувати, хто як діяв до/після вторгнення, до яких наслідків це привело - просто "по ділам їх" (і по словам також).
Розумію, "неначасі", "післяперемоги"...
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 01 жов, 2024 09:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 жов, 2024 09:51
А хто аналізувати, шукати буде?))
Якщо причиною звільнення з посади є "інша пісочниця". Не непрофесіоналізм або помилки, а лише достатньо, що з іншою пісочниці.
А результат потрібен... То кого знайдуть, призначать цапом відбувайлом?
І якщо почнуть процес і війдуть у смак, тоді що?
Виявиться, що ахент отой автор роліка...
А пересічні)))
Флай дошкуляє ЛАДу про мову, а свого Соцкіна не бачить.. на якій він співає.
Доноси не інопланетяни писали..
За невідповідних обставин цей захоплюючий процес пошуку ахентів і зрадників тощо ("неправильних" громадян) варто тільки почати..
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 01 жов, 2024 10:06, всього редагувалось 1 раз.
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