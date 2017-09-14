А хто аналізувати, шукати буде?)) ......... Доноси не інопланетяни писали.. За невідповідних обставин цей захоплюючий процес пошуку ахентів і зрадників тощо ("неправильних" громадян) варто тільки почати..
1. Заявление Ахмадинежада ещё не означает, что так оно и было. Возможно, я прозевал, но не слышал об осуждении высокопоставленных чиновников в Иране в работе на Израиль. 2. Ошибка всех революционеров в том, что они видят ошибки предшественников, но думают, что они гораздо умнее и таких ошибок не допустят. Может, и не допустят. Сделают новые.
Schmit написав:
detroytred написав:.......... А хто аналізувати, шукати буде?))
Та дійсно хто?, "ворон ворону...". Може хоча б пересічні просто для себе, щоб розуміти, куди рухаємось - ні? Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, ЗАЕС, Буча, Гостомель... - "таксамосістало" "про**лі", "нільзябилоудєржать", "етапроставайна", "ніктонєвінават", "неначасі", "боневтік"........ "ми вже перемогли".
Я себе представляю Schmit"а в 1941 и кто-нибудь дал ему те возможности, о которых он сегодня мечтает. Была бы расстреляна вся верхушка армии и правительства (и не только верхушка) и... война была бы быстро проиграна.
А видео, которое он выложил - начало предвыборной борьбы. Сегодня всё это никто делать не будет. Сделать такое - гарантированный быстрый проигрыш войны. Грядущие выборы, когда они состоятся, будут самыми грязными в истории Украины. Не в смысле обработки результатов, а в смысле предвыборной борьбы.
А хто аналізувати, шукати буде?)) ......... Доноси не інопланетяни писали.. За невідповідних обставин цей захоплюючий процес пошуку ахентів і зрадників тощо ("неправильних" громадян) варто тільки почати..
1. Заявление Ахмадинежада ещё не означает, что так оно и было. Возможно, я прозевал, но не слышал об осуждении высокопоставленных чиновников в Иране в работе на Израиль. 2. Ошибка всех революционеров в том, что они видят ошибки предшественников, но думают, что они гораздо умнее и таких ошибок не допустят. Может, и не допустят. Сделают новые.
Schmit написав:
detroytred написав:.......... А хто аналізувати, шукати буде?))
Та дійсно хто?, "ворон ворону...". Може хоча б пересічні просто для себе, щоб розуміти, куди рухаємось - ні? Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, ЗАЕС, Буча, Гостомель... - "таксамосістало" "про**лі", "нільзябилоудєржать", "етапроставайна", "ніктонєвінават", "неначасі", "боневтік"........ "ми вже перемогли".
Я себе представляю Schmit"а в 1941 и кто-нибудь дал ему те возможности, о которых он сегодня мечтает. Была бы расстреляна вся верхушка армии и правительства (и не только верхушка) и... война была бы быстро проиграна.
До чого тут верхушка армії? Тов сралін, який вимагав "не поддаваться на провокации" - і достатньо.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 01 жов, 2024 12:52, всього редагувалось 1 раз.
За прошедший месяц враг совершил рекордное количество авиаударов по Харькову с начала 2023 года. Мы зафиксировали 53 атаки. Это означает, что практически каждый день россия дважды обстреливала наш город», – написал мэр Харькова Игорь Терехов.
Пострадавших в результате вражеских обстрелов – 188, среди них – 19 детей, добавил Терехов.
Согласно статистике, тревога в городе звучала 266 часов 32 минуты. Били по Харькову «Искандерами», С-400, ФАБами, БпЛА и РСЗО.