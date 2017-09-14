Додано: Вів 01 жов, 2024 12:15

detroytred написав: Schmit написав: Розумію, "неначасі", "післяперемоги"... Розумію, "неначасі", "післяперемоги"...

А хто аналізувати, шукати буде?))

.........

Доноси не інопланетяни писали..

За невідповідних обставин цей захоплюючий процес пошуку ахентів і зрадників тощо ("неправильних" громадян) варто тільки почати.. А хто аналізувати, шукати буде?)).........Доноси не інопланетяни писали..За невідповідних обставин цей захоплюючий процес пошуку ахентів і зрадників тощо ("неправильних" громадян) варто тільки почати..

Schmit написав: detroytred написав: ..........

А хто аналізувати, шукати буде?))

..........А хто аналізувати, шукати буде?))

Та дійсно хто?, "ворон ворону...".

Може хоча б пересічні просто для себе, щоб розуміти, куди рухаємось - ні?

Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, ЗАЕС, Буча, Гостомель... - "таксамосістало" "про**лі", "нільзябилоудєржать", "етапроставайна", "ніктонєвінават", "неначасі", "боневтік"........ "ми вже перемогли". Та дійсно хто?, "ворон ворону...".Може хоча б пересічні просто для себе, щоб розуміти, куди рухаємось - ні?Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, ЗАЕС, Буча, Гостомель... - "таксамосістало" "про**лі", "нільзябилоудєржать", "етапроставайна", "ніктонєвінават", "неначасі", "боневтік"........ "ми вже перемогли".

1. Заявление Ахмадинежада ещё не означает, что так оно и было. Возможно, я прозевал, но не слышал об осуждении высокопоставленных чиновников в Иране в работе на Израиль.2. Ошибка всех революционеров в том, что они видят ошибки предшественников, но думают, что они гораздо умнее и таких ошибок не допустят. Может, и не допустят. Сделают новые.Я себе представляю"а в 1941 и кто-нибудь дал ему те возможности, о которых он сегодня мечтает. Была бы расстреляна вся верхушка армии и правительства (и не только верхушка) и... война была бы быстро проиграна.А видео, которое он выложил - начало предвыборной борьбы. Сегодня всё это никто делать не будет. Сделать такое - гарантированный быстрый проигрыш войны.Грядущие выборы, когда они состоятся, будут самыми грязными в истории Украины. Не в смысле обработки результатов, а в смысле предвыборной борьбы.