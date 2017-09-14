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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10142101431014410145

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 57
до кінця 2024 року
21%
12
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 11:12



удивительно как Столтенберг в последнее время активно поддерживал Украину, а вон оно как, он уже не при делах в нато, надо пиариться и одновременно подыскивать другую работу.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 11:39

  Wirująświatła написав:

удивительно как Столтенберг в последнее время активно поддерживал Украину, а вон оно как, он уже не при делах в нато, надо пиариться и одновременно подыскивать другую работу.

"тєма уходить в закат", подумав Гордон.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 12:15

  detroytred написав:
  Schmit написав:Розумію, "неначасі", "післяперемоги"...

А хто аналізувати, шукати буде?))
.........
Доноси не інопланетяни писали..
За невідповідних обставин цей захоплюючий процес пошуку ахентів і зрадників тощо ("неправильних" громадян) варто тільки почати..

1. Заявление Ахмадинежада ещё не означает, что так оно и было. Возможно, я прозевал, но не слышал об осуждении высокопоставленных чиновников в Иране в работе на Израиль.
2. Ошибка всех революционеров в том, что они видят ошибки предшественников, но думают, что они гораздо умнее и таких ошибок не допустят. Может, и не допустят. Сделают новые.

  Schmit написав:
  detroytred написав:..........
А хто аналізувати, шукати буде?))

Та дійсно хто?, "ворон ворону...".
Може хоча б пересічні просто для себе, щоб розуміти, куди рухаємось - ні?
Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, ЗАЕС, Буча, Гостомель... - "таксамосістало" "про**лі", "нільзябилоудєржать", "етапроставайна", "ніктонєвінават", "неначасі", "боневтік"........ "ми вже перемогли".

Я себе представляю Schmit"а в 1941 и кто-нибудь дал ему те возможности, о которых он сегодня мечтает. Была бы расстреляна вся верхушка армии и правительства (и не только верхушка) и... война была бы быстро проиграна.

А видео, которое он выложил - начало предвыборной борьбы. Сегодня всё это никто делать не будет. Сделать такое - гарантированный быстрый проигрыш войны.
Грядущие выборы, когда они состоятся, будут самыми грязными в истории Украины. Не в смысле обработки результатов, а в смысле предвыборной борьбы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 12:21

Сьогодні - день тих, завдяки кому всі ми досі живі, завдяки кому Україна досі існує!

Вітаю всіх Захисників та Захисниць України!

Нехай Господь вас береже, а близькі та рідні скоріше дочекаються вашого повернення!
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Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 12:29

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Ірина_ написав:Сьогодні - день тих, завдяки кому всі ми досі живі, завдяки кому Україна досі існує!

Вітаю всіх Захисників та Захисниць України!

Нехай Господь вас береже, а близькі та рідні скоріше дочекаються вашого повернення!
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Дякуємо!😘
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 12:45

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  Schmit написав:Розумію, "неначасі", "післяперемоги"...

А хто аналізувати, шукати буде?))
.........
Доноси не інопланетяни писали..
За невідповідних обставин цей захоплюючий процес пошуку ахентів і зрадників тощо ("неправильних" громадян) варто тільки почати..

1. Заявление Ахмадинежада ещё не означает, что так оно и было. Возможно, я прозевал, но не слышал об осуждении высокопоставленных чиновников в Иране в работе на Израиль.
2. Ошибка всех революционеров в том, что они видят ошибки предшественников, но думают, что они гораздо умнее и таких ошибок не допустят. Может, и не допустят. Сделают новые.

  Schmit написав:
  detroytred написав:..........
А хто аналізувати, шукати буде?))

Та дійсно хто?, "ворон ворону...".
Може хоча б пересічні просто для себе, щоб розуміти, куди рухаємось - ні?
Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, ЗАЕС, Буча, Гостомель... - "таксамосістало" "про**лі", "нільзябилоудєржать", "етапроставайна", "ніктонєвінават", "неначасі", "боневтік"........ "ми вже перемогли".

Я себе представляю Schmit"а в 1941 и кто-нибудь дал ему те возможности, о которых он сегодня мечтает. Была бы расстреляна вся верхушка армии и правительства (и не только верхушка) и... война была бы быстро проиграна.

До чого тут верхушка армії?
Тов сралін, який вимагав "не поддаваться на провокации" - і достатньо.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 01 жов, 2024 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 12:47

За прошедший месяц враг совершил рекордное количество авиаударов по Харькову с начала 2023 года. Мы зафиксировали 53 атаки. Это означает, что практически каждый день россия дважды обстреливала наш город», – написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Пострадавших в результате вражеских обстрелов – 188, среди них – 19 детей, добавил Терехов.

Согласно статистике, тревога в городе звучала 266 часов 32 минуты. Били по Харькову «Искандерами», С-400, ФАБами, БпЛА и РСЗО.

https://www.objectiv.tv/objectively/202 ... shla-noch/
В тексте, видимо, опечатка. Там приложена картинка, по которой тревога звучала 296 часов 32 минуты. Всего было 227 тревог - в среднем по 7 в день.
ЛАД
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