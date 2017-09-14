RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 101431014410145101461014710148>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.2 5 57
до кінця 2024 року
21%
12
до квітня 2025 року
4%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
4%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
39%
22
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 11:12



удивительно как Столтенберг в последнее время активно поддерживал Украину, а вон оно как, он уже не при делах в нато, надо пиариться и одновременно подыскивать другую работу.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25096
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2412 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 11:39

  Wirująświatła написав:

удивительно как Столтенберг в последнее время активно поддерживал Украину, а вон оно как, он уже не при делах в нато, надо пиариться и одновременно подыскивать другую работу.

"тєма уходить в закат", подумав Гордон.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36582
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 12:15

  detroytred написав:
  Schmit написав:Розумію, "неначасі", "післяперемоги"...

А хто аналізувати, шукати буде?))
.........
Доноси не інопланетяни писали..
За невідповідних обставин цей захоплюючий процес пошуку ахентів і зрадників тощо ("неправильних" громадян) варто тільки почати..

1. Заявление Ахмадинежада ещё не означает, что так оно и было. Возможно, я прозевал, но не слышал об осуждении высокопоставленных чиновников в Иране в работе на Израиль.
2. Ошибка всех революционеров в том, что они видят ошибки предшественников, но думают, что они гораздо умнее и таких ошибок не допустят. Может, и не допустят. Сделают новые.

  Schmit написав:
  detroytred написав:..........
А хто аналізувати, шукати буде?))

Та дійсно хто?, "ворон ворону...".
Може хоча б пересічні просто для себе, щоб розуміти, куди рухаємось - ні?
Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, ЗАЕС, Буча, Гостомель... - "таксамосістало" "про**лі", "нільзябилоудєржать", "етапроставайна", "ніктонєвінават", "неначасі", "боневтік"........ "ми вже перемогли".

Я себе представляю Schmit"а в 1941 и кто-нибудь дал ему те возможности, о которых он сегодня мечтает. Была бы расстреляна вся верхушка армии и правительства (и не только верхушка) и... война была бы быстро проиграна.

А видео, которое он выложил - начало предвыборной борьбы. Сегодня всё это никто делать не будет. Сделать такое - гарантированный быстрый проигрыш войны.
Грядущие выборы, когда они состоятся, будут самыми грязными в истории Украины. Не в смысле обработки результатов, а в смысле предвыборной борьбы.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30493
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 12:21

Сьогодні - день тих, завдяки кому всі ми досі живі, завдяки кому Україна досі існує!

Вітаю всіх Захисників та Захисниць України!

Нехай Господь вас береже, а близькі та рідні скоріше дочекаються вашого повернення!
Зображення
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4429
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1012 раз.
Подякували: 1977 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 12:29

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  Ірина_ написав:Сьогодні - день тих, завдяки кому всі ми досі живі, завдяки кому Україна досі існує!

Вітаю всіх Захисників та Захисниць України!

Нехай Господь вас береже, а близькі та рідні скоріше дочекаються вашого повернення!
Зображення

Дякуємо!😘
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6973
З нами з: 18.03.21
Подякував: 232 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 12:45

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  Schmit написав:Розумію, "неначасі", "післяперемоги"...

А хто аналізувати, шукати буде?))
.........
Доноси не інопланетяни писали..
За невідповідних обставин цей захоплюючий процес пошуку ахентів і зрадників тощо ("неправильних" громадян) варто тільки почати..

1. Заявление Ахмадинежада ещё не означает, что так оно и было. Возможно, я прозевал, но не слышал об осуждении высокопоставленных чиновников в Иране в работе на Израиль.
2. Ошибка всех революционеров в том, что они видят ошибки предшественников, но думают, что они гораздо умнее и таких ошибок не допустят. Может, и не допустят. Сделают новые.

  Schmit написав:
  detroytred написав:..........
А хто аналізувати, шукати буде?))

Та дійсно хто?, "ворон ворону...".
Може хоча б пересічні просто для себе, щоб розуміти, куди рухаємось - ні?
Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, ЗАЕС, Буча, Гостомель... - "таксамосістало" "про**лі", "нільзябилоудєржать", "етапроставайна", "ніктонєвінават", "неначасі", "боневтік"........ "ми вже перемогли".

Я себе представляю Schmit"а в 1941 и кто-нибудь дал ему те возможности, о которых он сегодня мечтает. Была бы расстреляна вся верхушка армии и правительства (и не только верхушка) и... война была бы быстро проиграна.

До чого тут верхушка армії?
Тов сралін, який вимагав "не поддаваться на провокации" - і достатньо.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 01 жов, 2024 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлень: 4637
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 12:47

За прошедший месяц враг совершил рекордное количество авиаударов по Харькову с начала 2023 года. Мы зафиксировали 53 атаки. Это означает, что практически каждый день россия дважды обстреливала наш город», – написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Пострадавших в результате вражеских обстрелов – 188, среди них – 19 детей, добавил Терехов.

Согласно статистике, тревога в городе звучала 266 часов 32 минуты. Били по Харькову «Искандерами», С-400, ФАБами, БпЛА и РСЗО.

https://www.objectiv.tv/objectively/202 ... shla-noch/
В тексте, видимо, опечатка. Там приложена картинка, по которой тревога звучала 296 часов 32 минуты. Всего было 227 тревог - в среднем по 7 в день.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30493
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 13:21

  Schmit написав:
  ЛАД написав:.............
Я себе представляю Schmit"а в 1941 и кто-нибудь дал ему те возможности, о которых он сегодня мечтает. Была бы расстреляна вся верхушка армии и правительства (и не только верхушка) и... война была бы быстро проиграна.

До чого тут верхушка армії?
Тов сралін, який вимагав "не поддаваться на провокации" - і достатньо.

Глубина ваших знаний просто потрясает.
Вы что-нибудь кроме методичек, которые вам дают, вообще читаете?
Простите, курс истории ВОВ я вам читать не готов, напомню только, что в ночь на 22 июня адмирал Кузнецов отдал приказ о приведении их в полную боевую готовность, что позволило избежать потерь кораблей и морской авиации. Он был единственным. Остальные военачальники этого не сделали.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30493
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 13:32

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  Schmit написав:Розумію, "неначасі", "післяперемоги"...

А хто аналізувати, шукати буде?))
.........
Доноси не інопланетяни писали..
За невідповідних обставин цей захоплюючий процес пошуку ахентів і зрадників тощо ("неправильних" громадян) варто тільки почати..

1. Заявление Ахмадинежада ещё не означает, что так оно и было. Возможно, я прозевал, но не слышал об осуждении высокопоставленных чиновников в Иране в работе на Израиль.
2. Ошибка всех революционеров в том, что они видят ошибки предшественников, но думают, что они гораздо умнее и таких ошибок не допустят. Может, и не допустят. Сделают новые.

  Schmit написав:
  detroytred написав:..........
А хто аналізувати, шукати буде?))

Та дійсно хто?, "ворон ворону...".
Може хоча б пересічні просто для себе, щоб розуміти, куди рухаємось - ні?
Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, ЗАЕС, Буча, Гостомель... - "таксамосістало" "про**лі", "нільзябилоудєржать", "етапроставайна", "ніктонєвінават", "неначасі", "боневтік"........ "ми вже перемогли".

Я себе представляю Schmit"а в 1941 и кто-нибудь дал ему те возможности, о которых он сегодня мечтает. Была бы расстреляна вся верхушка армии и правительства (и не только верхушка) и... война была бы быстро проиграна.

А видео, которое он выложил - начало предвыборной борьбы. Сегодня всё это никто делать не будет. Сделать такое - гарантированный быстрый проигрыш войны.
Грядущие выборы, когда они состоятся, будут самыми грязными в истории Украины. Не в смысле обработки результатов, а в смысле предвыборной борьбы.

Геніальний план захисту Банкової цивільними бучанцями та ірпенчанами в окупації. Щура подяка шоблі яку "щімять бандеровці". Якби не вони, то не відбилися. І за шашлики дякуєм. Гамайте, не вдавіться.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36582
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2793 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 13:49

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  ЛАД написав:.............
Я себе представляю Schmit"а в 1941 и кто-нибудь дал ему те возможности, о которых он сегодня мечтает. Была бы расстреляна вся верхушка армии и правительства (и не только верхушка) и... война была бы быстро проиграна.

До чого тут верхушка армії?
Тов сралін, який вимагав "не поддаваться на провокации" - і достатньо.

Глубина ваших знаний просто потрясает.
Вы что-нибудь кроме методичек, которые вам дают, вообще читаете?
Простите, курс истории ВОВ я вам читать не готов, напомню только, что в ночь на 22 июня адмирал Кузнецов отдал приказ о приведении их в полную боевую готовность, что позволило избежать потерь кораблей и морской авиации. Он был единственным. Остальные военачальники этого не сделали.

Це ви по "не поддаваться на провокации"/"шашликі" пойняли одразу глубіну познаній, що вас аж ̶т̶р̶і̶с̶ь̶о̶т̶ потрясает? Навіщо вам WWII?, не заводьте тему в ліс, повертайтесь у реальність.
Проста відповідь на просте питання, то хто винен і хто має відповісти за здачу майже без бою чи не всього Півдня України ворогу в перші дні вторгнення? Нехай не зараз, нехай, як дехто думає - "післяперемоги". Чи "ніктонівінават", "таксістало"?
Schmit
 
Повідомлень: 4637
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 101431014410145101461014710148>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman, ЛАД і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
21 69478
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 вер, 2024 18:53
sens
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 234918
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 791224
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.