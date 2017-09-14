Schmit написав:Може хоча б пересічні просто для себе, щоб розуміти, куди рухаємось - ні?
За те, щоб самі пересічні, я тільки за, двома руками. Розглянути, подивитись що і як, розібратися.
Але тут виникає проблема відсутності, як повноти інформації, так і її об'єктивності та достовірності. Помилка, спеціально, випадковість, банальна безвідповідальність; якщо спеціально, то з яким умислом, метою?
Хз як воно. Але те, що відповідальність починається з самого верху, я ніколи не заперечував. Навпаки, тільки підкреслюю.
FT стверджує, що Україна почала відкритіше говорити із Заходом про поступки територіями
Українські посадовці у спілкуванні зі своїм західними колегами стали більш відкритими щодо обговорення потенційної угоди про припинення вогню, за якої російські війська залишились би на захоплених територіях, а Україна отримала би реальні гарантії безпеки.
Про це йдеться у публікації видання Financial Times, що посилається на власні джерела, пише "Європейська правда".
Багато європейських дипломатів, які взяли участь у сесії Генасамблеї ООН минулого тижня в Нью-Йорку, зазначили, що відбувся відчутний зсув у тональності та змісті дискусій навколо потенційного врегулювання війни в Україні.
Вони відзначають більшу відкритість з боку українських офіційних осіб в обговоренні можливості досягнення домовленості про припинення вогню, навіть якщо російські війська залишаються на українській території.
Вони також відзначають більш відверті дискусії серед західних посадовців про нагальність такої угоди.
За словами дипломатів, новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга використав приватні зустрічі із західними колегами під час свого першого візиту до США, щоб обговорити потенційні компромісні рішення, і був більш прагматичним щодо можливості проведення переговорів про "землю в обмін на безпеку", ніж його попередник.
"Ми все більш відкрито говоримо про те, як це закінчиться і від чого Україні доведеться відмовитися, щоб отримати постійну мирну угоду", – каже один з дипломатів, який був присутній у Нью-Йорку. "І це значна зміна порівняно з тим, що було ще пів року тому, коли подібні розмови були табу", – додав він.
"Ми все більш відкрито говоримо про те, як це закінчиться і від чого Україні доведеться відмовитися, щоб отримати постійну мирну угоду", – каже один з дипломатів, який був присутній у Нью-Йорку. "І це значна зміна порівняно з тим, що було ще пів року тому, коли подібні розмови були табу", – додав він.
знатоки это шо получается мы предлагаем Западу поражение в глобальном конфликте? и Запад почему то соглашается...
sashaqbl написав:Це ж очевидно. Головний - це протистояння між гегемоном і кандидатом в гегемони...
в чём оно выражается?
В прошлом году товарооборот между США и Китаем достиг рекордного уровня, несмотря на то, что их дипломатические отношения продолжают ухудшаться.
Об этом сообщает BBC.
По официальным данным, в 2022 году импорт и экспорт между двумя странами вместе составил 690,6 млрд долларов.
Данные свидетельствуют о том, что импорт США из Китая в прошлом году увеличился до 536,8 млрд долларов, поскольку американские покупатели тратили больше на товары китайского производства, в частности - на игрушки и мобильные телефоны. За тот же период американский экспорт в Китай вырос до 153,8 млрд долларов.
Хотя частично рост торговли между двумя странами обусловлен ростом стоимости жизни, эти цифры также указывают на то, насколько США и Китай зависят друг от друга, даже после многих лет торгового конфликта между ними.
Две крупнейшие экономики мира фактически находятся в торговой войне с 2018 года, когда тогдашний президент США Дональд Трамп начал вводить тарифы и другие ограничения против Китая.
После десятилетий роста китайского импорта Трамп начал вводить тарифы на китайские товары общей стоимостью более 300 млрд долларов. Китай в ответ ввел пошлины на импорт американских товаров на сумму около 100 млрд долларов.
Большинство этих мер остаются в силе и спустя два с лишним года после того, как Джо Байден стал президентом. При этом Штаты ужесточают ограничения в отношении технологического экспорта в Китай.
andrijk777 написав:А їх припекло? В 1938 Гітлер нападав не на Англію а на Чехословаччину. Що їх "пекло"? Чому не дали Чехословакії зброї як дають Україні зараз? Відповім за вас: не дали тому що самим вона була потрібно. Тобто не вистачало ресурсів щоб помогти гіпотетичному союзнику. Тому Крим і уступили тому що не було ресурсів - зброї, армії, допомоги союзників, вертикалі влади, часу. Це все є і ресурси. В 2022 ресурсів було значно більше.
За Чехословаччину Франція з Англією не вписались, бо знали, підозрювали, що програють. Власне, так і сталось, коли через два роки вписались за Польщу, хоч і не дуже хотіли. Англію врятував тільки статус "заморскої території", а по воді танки не їздять. Париж здав і став колаборантом генерал, герой першої світової, який не розкаявся в своїх діях, навпаки, вважав себе рятівником французів. Не все так просто в цьому житті, не все можна розмалювати в чорне чи біле. Аналогично, ми здали Крим без бою, бо знали, що програємо, програємо набагато більше, те, що просрали в 2022. Я теж ненавиджу кацапів і їх фюрера, але ворога треба оцінювати адекватно, зараз вони сильніші, ми їх не переможемо. Відкладена перемога, як в Азейбарджані, або поразка. Третьої альтернативи не дано.
Wirująświatła Якщо читати щось, крім російських телеграм каналів, то можна дізнатися багато цікавого, що відбувається в світі. Наприклад подальша мілітаризація гегемона і кандидата в гегемони. Всякі там пуски ракет, нарощування кількості ядерних боєголовок, розконсервацію техніки і військових баз...
sashaqbl написав:Wirująświatła Якщо читати щось, крім російських телеграм каналів, то можна дізнатися багато цікавого, що відбувається в світі. Наприклад подальша мілітаризація гегемона і кандидата в гегемони. Всякі там пуски ракет, нарощування кількості ядерних боєголовок, розконсервацію техніки і військових баз...