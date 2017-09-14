Все з точністю до навпаки.
За Чехословаччину не вписались, бо погано все прорахували. На той момент вони мали всі шанси на швидку і майже безкровну перемогу. Та й пізніше теж перемогли... але якою ціною?
|
|
|
Додано: Вів 01 жов, 2024 14:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Все з точністю до навпаки.
За Чехословаччину не вписались, бо погано все прорахували. На той момент вони мали всі шанси на швидку і майже безкровну перемогу. Та й пізніше теж перемогли... але якою ціною?
Додано: Вів 01 жов, 2024 14:36
Хто небуть , скажіть вже йому що він правий, конфлікт не глобальний, бо не вгамується тут нити постійно. То прочитав про EQ, і приклинило його на ньому, все всюди пояснюється EQ («будет одно сплошное кино!») , тепер де треба і не треба «бачте? Конфлікт не глобальний». Дайте вже дитині іграшку, хай задоволено йде звідси.
Додано: Вів 01 жов, 2024 14:36
Деякі представники Заходу самі визначали і визначають, що не мали мети перемогти в цьому елементі глобального конфлікту. Да і взагалі у всьому цьому глобальному конфлікті між Заходом і Глобальним Півднем.
Є Україна.
І за те, до кого вона пристане - до демократичного Заходу чи до Глобального Півдня, йде війна -- конфлікт між Захід-Україна з ГлобальнийПівдень-Рф.
Глобальність полягає в масштабі учасників. І у намагання однією з сторін порушити глобальний світовий порядок, який був:
1. Офіційний -- через анексію території.
2. Неофіційний -- похитнути роль США, як світового поліцейського.
А також однополярність світу. З домінуванням Заходу.
Різні поняття Перемоги...
Бо відстояти Україну від рфії, нехай і з (тимчасовою) втратою частини території -- це вже Перемога.
Перемога Заходу і України.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 01 жов, 2024 14:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 жов, 2024 14:38
тогда и конфликта не должно быть если одна сторона сразу же сдалась)
глобальный порядок нарушила только россия. Китай пока что ни на кого не напал и ничего не аннексировал.
США сами отказались от этой роли проглотив аннексию Крыма, а путин этим воспользовался. Тут конфликта тоже нет. Хотели бы вмешались жестко в 2014. Вместо этого говорили что? отдайте Крым без боя. А теперь (спустя 10 лет) это называют "глобальным конфликтом". Роль США действительно упала, а Китая выросла. Но это произошло по взаимному согласию сторон. Обама и Трамп не хотели вмешиваться, мало того Трамп называл Крым российским и хвастался дружбой с путиным. Естественно после такого роль Китая выросла. Мир увидел в США слабого полицейского.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 01 жов, 2024 14:46, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 01 жов, 2024 14:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Такий шанс був в Рейнскій області, тоді гітлера арештували б власні генерали, була антигітлеровська змова у вермахті.
Чемберлен же не просто так боявся війни, разом з французами. Тоді вже було пізно, гітлер вже став фюрером, за яким була вся країна.
Додано: Вів 01 жов, 2024 14:45
Сдалась - це що?
Сдалась - це може бути повна окупація.
Перемогла - це може бути уникнення повної окупації.
Китай підтримкою агресора, який анексує території, є неформальним учасником порушення порядку.
_________________
Конфлікт може мати різні форми і проходити різні стадії.
Додано: Вів 01 жов, 2024 14:47
ок 24 области оккупированы, а Закарпатье нет. Точно пэрэмога?
Это в каком документе написано? Какие санкции ввели против Китая за поддержку путина? (А заодно и против Венгрии)
Китай демонстративно поддерживает путина чтобы уменьшить политический вес США. Только проблемка ни США ни Европа не считают эту войну своей или частью глобальной. Поэтому поведение Китая особо не осуждается. Макрон помогая оружием Украине, принимает Си как дорогого гостя. Какой то сюр.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 01 жов, 2024 14:53, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Вів 01 жов, 2024 14:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Не було пізно. Так, за гітлером була значна частина країни. Але Вермахт не мав достатньо танків, не мав артилерії, не мав досвіду застосування, не мав навчених резервістів. Навіть якби на початку польської кампанії Франція щось робила, то Німеччина би програла доволі швидко. Але... французи не схотіли помирати за Гданськ!
Додано: Вів 01 жов, 2024 14:48
а де поразка? якщо Україна залишиться європейською країною, яка й далі рухається в Європу - це буде поразка Раші. окуповані території на це впливають опосередковано.
Додано: Вів 01 жов, 2024 14:53
Все відносно...
До чого тут документ, санкції?
"Конфлі́кт (лат. conflictus — зіткнення, сутичка) — зіткнення протилежних інтересів і поглядів, напруження і крайнє загострення суперечностей, що призводить до активних дій, ускладнень, боротьби, що супроводжуються складними колізіями; ситуація, в якій кожна зі сторін намагається зайняти позицію несумісну з інтересами іншої сторони."
Це є.
І має глобальний масштаб.
Глобальний конфлікт.
Зараз переглядають цей форум: Shaman, Wirująświatła і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|