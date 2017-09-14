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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 01 жов, 2024 14:53
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Перемогла - це може бути уникнення повної окупації.
ок 24 области оккупированы, а Закарпатье нет. Точно пэрэмога?
...
це поразка. строго формальний критерій де поразка, а де ми встояли - складно сформулювати. Україна залишиться як держава. по поточній лінії - взагалі без питань. без Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької - напевне теж. хоча сил у Раші наразі вистачить хіба що на Донецьку.
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Додано: Вів 01 жов, 2024 14:53
Schmit написав: ЛАД написав: Schmit написав:
------------------------ЛАД
.............
Я себе представляю Schmit
"а в 1941 и кто-нибудь дал ему те возможности, о которых он сегодня мечтает. Была бы расстреляна вся верхушка армии и правительства (и не только верхушка) и... война была бы быстро проиграна.
--------------------------
До чого тут верхушка армії?
Тов сралін, який вимагав "не поддаваться на провокации" - і достатньо.
Глубина ваших знаний просто потрясает.
Вы что-нибудь кроме методичек, которые вам дают, вообще читаете?
Простите, курс истории ВОВ я вам читать не готов, напомню только, что в ночь на 22 июня адмирал Кузнецов отдал приказ о приведении их в полную боевую готовность, что позволило избежать потерь кораблей и морской авиации. Он был единственным. Остальные военачальники этого не сделали.
Це ви по "не поддаваться на провокации"/"шашликі" пойняли одразу глубіну познаній, що вас аж ̶т̶р̶і̶с̶ь̶о̶т̶ потрясает? Навіщо вам WWII?, не заводьте тему в ліс, повертайтесь у реальність.
Проста відповідь на просте питання, то хто винен і хто має відповісти за здачу майже без бою чи не всього Півдня України ворогу в перші дні вторгнення? Нехай не зараз, нехай, як дехто думає - "післяперемоги". Чи "ніктонівінават", "таксістало"?
Глубину познаний понял по "До чого тут верхушка армії?" и "достатньо Тов сралін".
Во Франции было "достатньо" расстрелять Даладье?
Кого надо было расстрелять в Польше? Игнация Мосцицкого и Эдварда Рыдз-Смиглы или вообще Пилсудского?
Кто виноват, что польская армия потерпела поражение в 1939 и была захвачена вся
Польша?
А с событиями 2022 надо будет разбираться, но не голословными обвинениями, а тщательно, с изучением документов и опросом свидетелей и участников. Задача совсем не простая и не может быть решена наскоком за пару дней. Сильно подозреваю, что если и были предатели, сознательно способствовавшие поражениям в начале войны, то они уже давно сбежали в РФ и мы их не достанем.
А "прості відповіді на прості питання" за пару дней бывают только в сказках. И у людей с крайне низким развитием. Им всегда всё ясно.
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ЛАД
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Додано: Вів 01 жов, 2024 14:54
detroytred написав:
крайнє загострення суперечностей,
приведите пример крайнего обострения противоречий в мире (кроме Украины-рф и Израиля-Ливана)
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Wirująświatła
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Додано: Вів 01 жов, 2024 14:56
ЛАД написав:
...
Кто виноват, что польская армия потерпела поражение в 1939 и была захвачена вся
Польша?
...
яке цікаве питання - може старші брати, які раптово зі спини звільнили аж півкраїни від польської влади?
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Додано: Вів 01 жов, 2024 14:56
Wirująświatła написав:
знатоки это шо получается мы предлагаем Западу поражение в глобальном конфликте? и Запад почему то соглашается...
Все навпаки. Це Захід нам нав'язує поразку.
А чому ви вважаєте що поразка України = поразка Заходу? Так сказали "в телевізорі"?
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andrijk777
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Додано: Вів 01 жов, 2024 14:58
Wirująświatła написав: detroytred написав:
крайнє загострення суперечностей,
приведите пример крайнего обострения противоречий в мире (кроме Украины-рф и Израиля-Ливана)
КНДР - Південна Корея
Сірія та Ізраіль - Іран на Близькому Сході
Китай - Тайвань
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Додано: Вів 01 жов, 2024 15:00
andrijk777 написав: Wirująświatła написав:
знатоки это шо получается мы предлагаем Западу поражение в глобальном конфликте? и Запад почему то соглашается...
Все навпаки. Це Захід нам нав'язує поразку.
А чому ви вважаєте що поразка України = поразка Заходу? Так сказали "в телевізорі"?
от цей антизахідник...
де Захід нав'язує нам поразку?
тому що поразка України - це поразки архітектури глобальної безпеки, які Захід підтримував останні десятиріччя. у випадку поразки України - почнуться інші конфлікти
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Додано: Вів 01 жов, 2024 15:00
Shaman написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
крайнє загострення суперечностей,
приведите пример крайнего обострения противоречий в мире (кроме Украины-рф и Израиля-Ливана)
КНДР - Південна Корея
Сірія та Ізраіль - Іран на Близькому Сході
Китай - Тайвань
этим конфликтам по 50+ лет и на глобальный все это время они не тянут. междусобойчики в которые другие страны не лезут.
забыли индию и пакистан.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Вів 01 жов, 2024 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 жов, 2024 15:01
Wirująświatła написав:
Только проблемка ни США ни Европа не считают эту войну своей или частью глобальной.
Так не вважають глобальною, що зброю та гроші надають; активно дипломатять; обговорюють та чубляться внутрі.
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detroytred
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