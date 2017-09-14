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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1014610147101481014910150 ... 10153>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 58
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
22
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 14:53

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Перемогла - це може бути уникнення повної окупації.
ок 24 области оккупированы, а Закарпатье нет. Точно пэрэмога?
...

це поразка. строго формальний критерій де поразка, а де ми встояли - складно сформулювати. Україна залишиться як держава. по поточній лінії - взагалі без питань. без Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької - напевне теж. хоча сил у Раші наразі вистачить хіба що на Донецьку.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 14:53

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:------------------------
ЛАД
.............
Я себе представляю Schmit"а в 1941 и кто-нибудь дал ему те возможности, о которых он сегодня мечтает. Была бы расстреляна вся верхушка армии и правительства (и не только верхушка) и... война была бы быстро проиграна.
--------------------------
До чого тут верхушка армії?
Тов сралін, який вимагав "не поддаваться на провокации" - і достатньо.

Глубина ваших знаний просто потрясает.
Вы что-нибудь кроме методичек, которые вам дают, вообще читаете?
Простите, курс истории ВОВ я вам читать не готов, напомню только, что в ночь на 22 июня адмирал Кузнецов отдал приказ о приведении их в полную боевую готовность, что позволило избежать потерь кораблей и морской авиации. Он был единственным. Остальные военачальники этого не сделали.

Це ви по "не поддаваться на провокации"/"шашликі" пойняли одразу глубіну познаній, що вас аж ̶т̶р̶і̶с̶ь̶о̶т̶ потрясает? Навіщо вам WWII?, не заводьте тему в ліс, повертайтесь у реальність.
Проста відповідь на просте питання, то хто винен і хто має відповісти за здачу майже без бою чи не всього Півдня України ворогу в перші дні вторгнення? Нехай не зараз, нехай, як дехто думає - "післяперемоги". Чи "ніктонівінават", "таксістало"?

Глубину познаний понял по "До чого тут верхушка армії?" и "достатньо Тов сралін".
Во Франции было "достатньо" расстрелять Даладье?
Кого надо было расстрелять в Польше? Игнация Мосцицкого и Эдварда Рыдз-Смиглы или вообще Пилсудского?
Кто виноват, что польская армия потерпела поражение в 1939 и была захвачена вся Польша?
А с событиями 2022 надо будет разбираться, но не голословными обвинениями, а тщательно, с изучением документов и опросом свидетелей и участников. Задача совсем не простая и не может быть решена наскоком за пару дней. Сильно подозреваю, что если и были предатели, сознательно способствовавшие поражениям в начале войны, то они уже давно сбежали в РФ и мы их не достанем.
А "прості відповіді на прості питання" за пару дней бывают только в сказках. И у людей с крайне низким развитием. Им всегда всё ясно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 14:54

  detroytred написав:крайнє загострення суперечностей,
приведите пример крайнего обострения противоречий в мире (кроме Украины-рф и Израиля-Ливана)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 14:56

  ЛАД написав:...
Кто виноват, что польская армия потерпела поражение в 1939 и была захвачена вся Польша?
...

яке цікаве питання - може старші брати, які раптово зі спини звільнили аж півкраїни від польської влади? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 14:56

  Wirująświatła написав:знатоки это шо получается мы предлагаем Западу поражение в глобальном конфликте? и Запад почему то соглашается...

Все навпаки. Це Захід нам нав'язує поразку.
А чому ви вважаєте що поразка України = поразка Заходу? Так сказали "в телевізорі"?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 14:58

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:крайнє загострення суперечностей,
приведите пример крайнего обострения противоречий в мире (кроме Украины-рф и Израиля-Ливана)

КНДР - Південна Корея
Сірія та Ізраіль - Іран на Близькому Сході
Китай - Тайвань
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 15:00

  andrijk777 написав:
  Wirująświatła написав:знатоки это шо получается мы предлагаем Западу поражение в глобальном конфликте? и Запад почему то соглашается...

Все навпаки. Це Захід нам нав'язує поразку.
А чому ви вважаєте що поразка України = поразка Заходу? Так сказали "в телевізорі"?

от цей антизахідник...

де Захід нав'язує нам поразку?

тому що поразка України - це поразки архітектури глобальної безпеки, які Захід підтримував останні десятиріччя. у випадку поразки України - почнуться інші конфлікти
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 15:00

  Shaman написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:крайнє загострення суперечностей,
приведите пример крайнего обострения противоречий в мире (кроме Украины-рф и Израиля-Ливана)

КНДР - Південна Корея
Сірія та Ізраіль - Іран на Близькому Сході
Китай - Тайвань

этим конфликтам по 50+ лет и на глобальный все это время они не тянут. междусобойчики в которые другие страны не лезут.
забыли индию и пакистан.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 01 жов, 2024 15:01, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 15:01

  Wirująświatła написав:Только проблемка ни США ни Европа не считают эту войну своей или частью глобальной.

Так не вважають глобальною, що зброю та гроші надають; активно дипломатять; обговорюють та чубляться внутрі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 15:04

  Wirująświatła написав:
  Shaman написав:
  Wirująświatła написав:приведите пример крайнего обострения противоречий в мире (кроме Украины-рф и Израиля-Ливана)

КНДР - Південна Корея
Сірія та Ізраіль - Іран на Близькому Сході
Китай - Тайвань

этим конфликтам по 50+ лет и на глобальный все это время они не тянут. междусобойчики в которые другие страны не лезут.
забыли индию и пакистан.

конфлікти, які я навів або вже палають, як Близький Схід, або можуть вибухнути в любий момент... якраз Індія-Пакистан - заморожений конфлікт.

Південна Корея та Тайвань - це пряма залученість США й Китаю
Shaman
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