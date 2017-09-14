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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1014710148101491015010151 ... 10153>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 58
до кінця 2024 року
22%
13
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
7%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
16%
9
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
38%
22
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 15:04

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:Только проблемка ни США ни Европа не считают эту войну своей или частью глобальной.

Так не вважають глобальною, що зброю та гроші надають; активно дипломатять; обговорюють та чубляться внутрі.

Аргентине тоже периодически денег дают. Тоже глобальный конфликт?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 01 жов, 2024 15:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 15:04

  Wirująświatła написав:
  Shaman написав:[quote="5773041:Wirująświatła"приведите пример крайнего обострения противоречий в мире (кроме Украины-рф и Израиля-Ливана)

КНДР - Південна Корея

этим конфликтам по 50+ лет и на глобальный все это время они не тянут. междусобойчики в которые другие страны не лезут.
забыли индию и пакистан.[/quote]

🙂
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 15:08

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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 15:09

  sashaqbl написав:
  lapay написав:Чемберлен же не просто так боявся війни, разом з французами. Тоді вже було пізно, гітлер вже став фюрером, за яким була вся країна.

Не було пізно. Так, за гітлером була значна частина країни. Але Вермахт не мав достатньо танків, не мав артилерії, не мав досвіду застосування, не мав навчених резервістів. Навіть якби на початку польської кампанії Франція щось робила, то Німеччина би програла доволі швидко. Але... французи не схотіли помирати за Гданськ!

Сьогодні дуже легко сидіти в зручному кріслі і цитувати Вікіпедію, історики за 70 років дослідили ті події і зробили "правильні"(потрібні) висновки.
Потрібно бути французом 1938 року щоб точно знати що хотіли французи в 1938 і як вони тоді оцінювали ситуацію.
Я 100% впевнений що нашу війну будуть по-іншому сприймати люди через 70 років.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 01 жов, 2024 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 15:12

  Wirująświatła написав:а до 2022 денег не давали?

Давали.

Ви мабуть не прочитали вище спеціально для вас ---- конфлікти проходять різні стадії-фази; можуть мати різні форми.

Я так розумію, що ви визнаєте суперечки конфліктом і світовим тільки коли напряму увесь світ воювати буде?))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 15:17

Щойно дізнався....

Ви ж тут всі обговорюєте масштабні провблеми всесвіту))

А мені тут хочеться вже ЗЕМНУ проблему озвучити на загал!
З назвою бригади і з прізвищем головного длпйопа!

Але ви знову скажете, що пишеш не туди))
Звертайся в спортлото))

Коротше, дивіться яка куєта, а точніше їх дві:
1. Щойно дізнався, що вже ВІДНОВИЛИ відпустки і... вчора мої побратими з моєї батареї поїхали у відпустку!
А я теж мав їхати з ними!(список хто їде - вже давно був складений)
Але, су ка, навіть ніхто мені не сказав/не заморочився мене повідомити/пояснити, чому я не поїхав з ними!🤬
Напевно тому, що я прикомандирований до інших?
Але, я знаю, якщо я до когось прикомандирований, то забезпечення (продукти) мені видають ті, до яких я прикомандирований.
Але зараз мені видають продукти моя батарея!!!
Тобто, як так?!© - як продукти видавати, то я належу "до своїх", а як у відпустку - то я до інших належу?

Хто мені пояснить цю куєту?(поки я чекаю на відповідь від свого начальства, якому написав/запитав)

І ще є друга куєта - напишу в наступному дописі, бо і так цей допис довгий вийшов...
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 15:19

  detroytred написав:Я так розумію, що ви визнаєте суперечки конфліктом і світовим тільки коли напряму увесь світ воювати буде?))
у нас с Польшей тоже есть противоречия, но конфликта нет. Всё же это не одно и тоже. А в глобальный конфликт должно быть втянуто более чем 2 страны. Я таких конфликтов не вижу. По 2 страны которые перечислил шаман это междусобойчики.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 01 жов, 2024 15:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 15:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Не було пізно. Так, за гітлером була значна частина країни. Але Вермахт не мав достатньо танків, не мав артилерії, не мав досвіду застосування, не мав навчених резервістів. Навіть якби на початку польської кампанії Франція щось робила, то Німеччина би програла доволі швидко. Але... французи не схотіли помирати за Гданськ!

Та ладно, окупації Німеччини не було навіть в першу світову, в сороковому англо-французи теж не пішли в атаку на Берлін, а стояли в глухій обороні, і навіть там ухитрились все просрати. На той час вермахт вже мав успішний досвід в Іспанії, і не чехословацькі танки допомогли взяти Париж, а саме "ніколи знову".
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 15:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Щойно дізнався, що вже ВІДНОВИЛИ відпустки і... вчора мої побратими з моєї батареї поїхали у відпустку!

Це добре. Знач план С вілкладається, а знач не все там так погано. Грошики капають на карту, їсти дають, КАБи фейсом ловити не потрібно. Практично рай, якщо пристосуватись :)
Служіть дорогий товаришу, ваше місце там!
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 15:24

  Успіх написав:Але зараз мені видають продукти моя батарея!!!
Тобто, як так?!© - як продукти видавати, то я належу "до своїх", а як у відпустку - то я до інших належу?
мне вот вообще продуктов не выдают. А ты еще жалуешься)
Wirująświatła
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