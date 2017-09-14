Аргентине тоже периодически денег дают. Тоже глобальный конфликт?
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Додано: Вів 01 жов, 2024 15:04
Аргентине тоже периодически денег дают. Тоже глобальный конфликт?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 01 жов, 2024 15:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 жов, 2024 15:04
этим конфликтам по 50+ лет и на глобальный все это время они не тянут. междусобойчики в которые другие страны не лезут.
забыли индию и пакистан.[/quote]
🙂
Додано: Вів 01 жов, 2024 15:09
Сьогодні дуже легко сидіти в зручному кріслі і цитувати Вікіпедію, історики за 70 років дослідили ті події і зробили "правильні"(потрібні) висновки.
Потрібно бути французом 1938 року щоб точно знати що хотіли французи в 1938 і як вони тоді оцінювали ситуацію.
Я 100% впевнений що нашу війну будуть по-іншому сприймати люди через 70 років.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 01 жов, 2024 15:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 жов, 2024 15:12
Додано: Вів 01 жов, 2024 15:17
Щойно дізнався....
Ви ж тут всі обговорюєте масштабні провблеми всесвіту))
А мені тут хочеться вже ЗЕМНУ проблему озвучити на загал!
З назвою бригади і з прізвищем головного длпйопа!
Але ви знову скажете, що пишеш не туди))
Звертайся в спортлото))
Коротше, дивіться яка куєта, а точніше їх дві:
1. Щойно дізнався, що вже ВІДНОВИЛИ відпустки і... вчора мої побратими з моєї батареї поїхали у відпустку!
А я теж мав їхати з ними!(список хто їде - вже давно був складений)
Але, су ка, навіть ніхто мені не сказав/не заморочився мене повідомити/пояснити, чому я не поїхав з ними!🤬
Напевно тому, що я прикомандирований до інших?
Але, я знаю, якщо я до когось прикомандирований, то забезпечення (продукти) мені видають ті, до яких я прикомандирований.
Але зараз мені видають продукти моя батарея!!!
Тобто, як так?!© - як продукти видавати, то я належу "до своїх", а як у відпустку - то я до інших належу?
Хто мені пояснить цю куєту?(поки я чекаю на відповідь від свого начальства, якому написав/запитав)
І ще є друга куєта - напишу в наступному дописі, бо і так цей допис довгий вийшов...
Додано: Вів 01 жов, 2024 15:19
у нас с Польшей тоже есть противоречия, но конфликта нет. Всё же это не одно и тоже. А в глобальный конфликт должно быть втянуто более чем 2 страны. Я таких конфликтов не вижу. По 2 страны которые перечислил шаман это междусобойчики.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 01 жов, 2024 15:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 жов, 2024 15:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Та ладно, окупації Німеччини не було навіть в першу світову, в сороковому англо-французи теж не пішли в атаку на Берлін, а стояли в глухій обороні, і навіть там ухитрились все просрати. На той час вермахт вже мав успішний досвід в Іспанії, і не чехословацькі танки допомогли взяти Париж, а саме "ніколи знову".
Додано: Вів 01 жов, 2024 15:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це добре. Знач план С вілкладається, а знач не все там так погано. Грошики капають на карту, їсти дають, КАБи фейсом ловити не потрібно. Практично рай, якщо пристосуватись
Служіть дорогий товаришу, ваше місце там!
Додано: Вів 01 жов, 2024 15:24
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