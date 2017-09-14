Додано: Вів 01 жов, 2024 15:17

Ви ж тут всі обговорюєте масштабні провблеми всесвіту))



А мені тут хочеться вже ЗЕМНУ проблему озвучити на загал!

З назвою бригади і з прізвищем головного длпйопа!



Але ви знову скажете, що пишеш не туди))

Звертайся в спортлото))



Коротше, дивіться яка куєта, а точніше їх дві:

1. Щойно дізнався, що вже ВІДНОВИЛИ відпустки і... вчора мої побратими з моєї батареї поїхали у відпустку!

А я теж мав їхати з ними!(список хто їде - вже давно був складений)

Але, су ка, навіть ніхто мені не сказав/не заморочився мене повідомити/пояснити, чому я не поїхав з ними!🤬

Напевно тому, що я прикомандирований до інших?

Але, я знаю, якщо я до когось прикомандирований, то забезпечення (продукти) мені видають ті, до яких я прикомандирований.

Але зараз мені видають продукти моя батарея!!!

Тобто, як так?!© - як продукти видавати, то я належу "до своїх", а як у відпустку - то я до інших належу?



Хто мені пояснить цю куєту?(поки я чекаю на відповідь від свого начальства, якому написав/запитав)



І ще є друга куєта - напишу в наступному дописі, бо і так цей допис довгий вийшов...